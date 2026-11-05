Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa

Harry Kane (33 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Bayern și a devenit cel mai bine plătit jucător din Europa, dar și din istoria clubului german.

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La scurt timp după ce a cucerit Balonul de Aur în fața lui Kylian Mbappe și Lamine Yamal, atacantul englez a ajuns la o nouă înțelegere cu clubul bavarez, valabilă pe trei ani, până la finalul sezonului 2028-2029.

Harry Kane, cel mai bine plătit fotbalist din Europa

Noul contract al lui Kane îi va aduce un salariu de bază de aproximativ 480.000 de euro pe săptămână, sumă care îl clasează pe prima poziție în topul celor mai bine plătiți fotbaliști din Europa, informează The Athletic.

Englezul va avea un salariu de bază anual, brut, de aproximativ 25 de milioane de euro.

„Câștigătorul Balonului de Aur, Harry Kane, a semnat un nou contract cu FC Bayern până la 30 iunie 2029. De când s-a transferat la Munchen, în vara anului 2023, căpitanul naționalei Angliei a câștigat două titluri de campion al Germaniei, Cupa Germaniei și două Supercupe Franz Beckenbauer.

Atacantul a marcat până acum 156 de goluri în 161 de meciuri oficiale, doborând recorduri atât pe plan intern, cât și european, culminând cu desemnarea sa ca cel mai bun jucător din lume săptămâna trecută”, este mesajul transmis Bayern.

În actualul sezon, Kane a avut din nou un start incredibil, reușind până acum 10 goluri și 9 pase decisive în primele 13 meciuri, în toate competițiile.

Mă simt ca acasă la Bayern. Iubesc clubul, suporterii și orașul München. Avem o echipă fantastică și, în persoana lui Vincent Kompany, un antrenor fantastic. Sunt foarte mândru că fac parte din acest club. Întreaga mea familie se simte foarte bine aici. Mi-am dorit foarte mult să rămân. Acum privesc cu încredere spre viitor și îmi doresc să câștig multe alte titluri alături de acest club extraordinar. Harry Kane, după semnarea contractului

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