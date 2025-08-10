Șocanta UEFA Forul european a ajutat financiar cluburile din Rusia, dar a refuzat să facă asta cu cele din Ucraina. Motivul e stupefiant +7 foto
Șocanta UEFA Forul european a ajutat financiar cluburile din Rusia, dar a refuzat să facă asta cu cele din Ucraina. Motivul e stupefiant

Theodor Jumătate
Publicat: 10.08.2025, ora 16:57
Actualizat: 10.08.2025, ora 17:29
  • UEFA a ajutat financiar reprezentantele Rusiei, deși erau excluse din competițiile internaționale. Și a procedat diferit față de cinci echipe ucrainene. Motivul invocat de forul continental e stupefiant.

Pe 24 februarie 2022, Rusia a invadat Ucraina și, de atunci, războiul nu s-a mai oprit, devastând țara atacată.

Imediat după declanșarea asediului, în urmă cu trei ani și jumătate, UEFA și FIFA au exclus cluburile și naționalele Rusiei din toate competițiile internaționale.

UEFA, „plăți de solidaritate” cluburilor din Rusia: peste 17 milioane de euro

Dar, chiar și așa, echipele suspendate pe termen nelimitat au fost susținute financiar de forul continental.

The Guardian dezvăluie că UEFA le-a plătit an de an milioane de euro.

  • 2024-2025: 4.224.000 de euro.
  • 2023-2024: 3.381.000. 
  • 2022-2023: 3.305.000. 
  • 2021-2022: 6.209.000. 
17,12 milioane de euro
a virat organizația de la Nyon către federația rusă pentru cluburile sale

Banii au fost trimiși sub forma unor „plăți de solidaritate”.

Protest contra UEFA: „Zona de război e întreaga Ucraina”

În același timp, cinci grupări ucrainene au fost trecute pe lista neagră. Adică, ele nu au primit aceste „plăți de solidaritate” de care au beneficiat rușii.

Motivul invocat de UEFA e incredibil: pentru că se află în „zone de operațiuni militare”, expresia sub care a „disimulat” Vladimir Putin războiul.

Zelensky și Putin, președinții Ucrainei și Rusiei Foto: Imago Zelensky și Putin, președinții Ucrainei și Rusiei Foto: Imago
Zelensky și Putin, președinții Ucrainei și Rusiei Foto: Imago

Cele cinci cluburi ucrainene:

  • Cernomoreț și Real Pharma, ambele din Odesa, Metalurg din Zaporojie, FSC Phoenix din Mariupol și Metalist 1925 din Harkov. 

Toate i-au trimis o scrisoare comună lui Alexander Ceferin, pe 27 iulie.

„Am fost informați că obstacolul în calea plăților menționate sunt niște cerințe complet de neînțeles ale băncii din Elveția legate de amplasarea geografică a cluburilor în zone de război.

Nu am primit nicio justificare legală pentru aceste restricții. Formularea folosită este absolut de neînțeles și nu corespunde realității.

Zona de război sau, mai precis, zona de agresiune militară a Rusiei nu este o anumită regiune a țării noastre, ci întreaga Ucraină”.

Consecințele atacului brutal al Rusiei asupra Kievului Foto: X Volodimir Zelenski
Consecințele atacului brutal al Rusiei asupra Kievului Foto: X Volodimir Zelenski

Sprijin și la coeficient

UEFA ajută Rusia și în clasamentul coeficienților, cel care stabilește numărul de echipe pe care le are o țară în competițiile europene, dar și fazele în care debutează.

Deși toate echipele le-au fost excluse, rușii nu au rămas cu zero puncte. Au primit în fiecare sezon un bonus de la UEFA, 4.333 puncte, media din precedentele 5 sezoane. Un punctaj pe care echipele din Ucraina, forțate să joace în Polonia meciurile de acasă, l-au atins doar o dată.

Rusia era pe locul 10 înainte de război, iar Ucraina pe 12. În acest moment, țara exclusă de UEFA a ajuns pe 22, cu 22.632 de puncte, în timp ce țara atacată este pe 28, cu 19.600.

