PSG l-a luat pe stoperul lui Lucescu Campioana Europei transferă o revelație din Premier League » Afacerea Bournemouth: peste 170 de milioane de euro!

Ilya Zabarnyi (foto: Imago)
Campionate

Theodor Jumătate
Publicat: 10.08.2025, ora 15:47
Actualizat: 10.08.2025, ora 15:55
  • PSG are acord total cu Bournemouth pentru Ilya Zabarnyi, fundașul central de 22 de ani promovat în fotbalul profesionist de Mircea Lucescu în 2020, la Dinamo Kiev.

Mai mult de două luni a negociat PSG cu Bournemouth transferul lui Ilya Zabarnyi. De când s-a deschis mercato de vară, la 1 iunie.

În cele din urmă, acum, când noul sezon e foarte aproape de start, fundașul central în vârstă de 22 de ani ajunge la campioana Europei.

Zabarnyi, de la 22,7 la 63 de milioane de euro

Luni, ucraineanul e așteptat să treacă vizita medicală la Paris și să semneze contractul cu superclubul francez.

Ilya Zabarnyi, într-un meci cu Manchester City Foto: Imago
Ilya Zabarnyi, într-un meci cu Manchester City Foto: Imago

Acordul dintre roș-albaștri și Bournemouth e total: 63 de milioane de euro suma fixă, plus trei milioane bonusuri, anunță RMC Sport.

4,5 milioane de euro
va fi salariul anual net al lui Zabarnyi pe Parc des Princes, în primul sezon (pact până în 2030)

Cumpărat de gruparea engleză în ianuarie 2023, de la Dinamo Kiev, Zabarnyi a devenit unul dintre cei mai valoroși stoperi din Premier League.

  • A jucat 78 de partide în campionatul insular, cu 6,741 de minute (86,4 în medie pe meci). Un gol, un assist. 
22,7 milioane de euro
i-a plătit Bournemouth lui Dinamo Kiev pentru Zabarnyi

Lucescu l-a lansat pe Zabarnyi la 18 ani

Zabarnyi ar fi putut ajunge la Tottenham. Spurs au oferit mai mult decât PSG, 70 de milioane, dar el a insistat să se transfere la Paris.

Nu a pus însă presiune pe club. S-a întors după vacanță la Bournemouth, s-a pregătit normal, a jucat în amicale. Roș-negrii au apreciat atitudinea sa și au acceptat propunerea campioanei Ligue 1.

Lucescu, urmărindu-l pe Zabarnyi la Dinamo Kiev Foto: Imago
Lucescu, urmărindu-l pe Zabarnyi la Dinamo Kiev Foto: Imago

Ilya a fost promovat în fotbalul profesionist de Mircea Lucescu. Chemat de la juniori să se antreneze cu seniorii, când avea doar 17 ani, a debutat la Dinamo Kiev imediat după ce a împlinit 18 ani.

După Huijsen la Real și Kerkez la Liverpool, Zabarnyi la PSG

Pentru Bournemouth, a fost o vară foarte bună în mercato.

Locul 9 în sezonul trecut, a vândut cei mai valoroși jucători, toți trei transferându-se la cluburi mari.

  • Ilya Zabarnyi la PSG - 63 de milioane. 
  • Dean Huijsen la Real Madrid - 62,5 milioane. 
  • Milos Kerkez la Liverpool - 46,9 milioane.
172,4 milioane de euro
a primit Bournemouth în vara lui 2025 numai pentru trei fotbaliști

VIDEO. „Mereu am fost vânat”
Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Premier League mircea lucescu ligue 1 PSG bournemouth ilya zabarnyi
