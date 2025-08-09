„Cum, unde și de ce a murit?” Mohamed Salah cere explicații din partea UEFA , după ce „Pele al fotbalului palestinian” a fost ucis

Mohamed Salah (33 de ani), starul lui Liverpool, a cerut clarificări din partea UEFA, după ce forul a anunțat moartea lui Suleiman Al-Obeid (41 de ani).

„Pele al fotbalului palestinian” a fost ucis miercuri, 6 august, în Gaza.

Fostul fotbalist al naționalei Palestinei a fost împușcat de armata israeliană în timp ce aștepta ajutoare pentru alte persoane rănite. Cinci copii au rămas fără tată.

Mohamed Salah, întrebări pentru UEFA: „Cum, unde și de ce a murit Pele din Palestina?”

Federația Palestiniană de Fotbal a informat că Al-Obeid „a fost martirizat după ce forțele israeliene i-au atacat miercuri pe cei care așteptau ajutor umanitar în sudul Fâșiei Gaza”.

Și UEFA a scris un mesaj, însă fără a oferi prea multe detalii: „Adio lui Suleiman al-Obeid, „Palestinianul Pele”. Un talent care a dat speranță la nenumărați copii, chiar și în cele mai întunecate vremuri”.

Acest lucru a deranjat opinia publică, urmăritorii subliniind în comentarii faptul că UEFA evită să detalieze situația pentru a nu-și strica relațiile cu Israelul.

Salah, care vorbește adesea despre probleme globale pe rețelele sociale, a postat pe X un mesaj prin care le-a cerut celor de la UEFA să explice contextul morții palestinianului: „Ne puteţi spune cum, unde şi de ce a murit?”.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

Salah a abordat conflictul israeliano-palestinian și în 2023, când a postat un videoclip după răspunsul militar al Israelului la atacul din 7 octombrie, descriind scenele ca fiind „îngrozitoare”.

peste 1.300 de palestinieni care încercau să obțină ajutor umanitar în enclavă au fost uciși de forțele israeliene în perioada iunie-iulie 2025, potrivit ONU

Suleiman Al-Obeid a marcat peste 100 de goluri în carieră, ceea ce l-a făcut foarte îndrăgit în fotbalul palestinian.

În 2010, a înscris primul său gol internațional împotriva Yemenului. A evoluat pentru națională în campania de calificare la Campionatul Mondial din 2014.

Ceferin, mesaj pentru Israel în 2023

Acum aproape 2 ani, președintele UEFA, Aleksander Čeferin i-a transmis lui Moshe Zuares, președintele Asociației Israeliene de Fotbal, o scrisoare prin care și-a exprimat „profunda tristețe” pentru „actele tragice de violență care au avut loc în Israel”, referindu-se la confruntările militare israeliano-palestiniene.

Acesta a mai spus: „Inima mea bate pentru toate victimele și familiile lor. Este o tragedie de neimaginat…”.

