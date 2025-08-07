Iliescu n-a fost iertat de ultrași Mesaje dure ale fanilor mai multor echipe importante din România: „Nu există doliu național pentru un criminal”  +8 foto
Iliescu n-a fost iertat de ultrași Mesaje dure ale fanilor mai multor echipe importante din România: „Nu există doliu național pentru un criminal”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 07.08.2025, ora 15:27

Ion Iliescu a murit, marți, la vârsta de 95 de ani, după ce fost internat timp de două luni la spitalul SRI „Agrippa Ionescu”, din Capitală.

A murit Ion Iliescu Legăturile fostului președinte cu sportul
A murit Ion Iliescu Legăturile fostului președinte cu sportul
A murit Ion Iliescu Legăturile fostului președinte cu sportul

Mesaje dure ale ultrașilor, după moartea lui Iliescu

Mai multe grupuri de ultrași din țară au lansat mesaje dure la adresa fostului președinte al României, scrie gsp.ro.

Mesaje peluze anti-Iliescu 7.png
Mesaje peluze anti-Iliescu 7.png

Mesaje peluze anti-Iliescu 1.png Mesaje peluze anti-Iliescu 2.png Mesaje peluze anti-Iliescu 3.png Mesaje peluze anti-Iliescu 4.png Mesaje peluze anti-Iliescu 5.png
Mesajele lansate de suporterii „lupilor galbeni” au fost amplasate chiar pe gardul peluzei.

  • „Nu există doliu național pentru un criminal” - Peluza Ilie Oană.
  • „Nelule, de-astă dată n-ai mai fentat dricu' / Te așteaptă la discuții tovarășul tău Nicu!” - Peluza Latină (Petrolul Ploiești).
  • „În infern a mai ajuns un drac / Că-n România a murit un comunist spurcat” - Shadows, SUD Steaua.
  • „Voi comemorați și declarați doliu național / «Golanii» sărbătoresc moartea unui criminal” - T2 Rapid.

Suporterii lui Poli Timișoara au boicotat momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu

Momentul de reculegere pentru fostul președinte al României a fost boicotat la meciul Politehnicii Timișoara, din Cupa României, împotriva lui CS Sântandrei.

Suporterii „alb-violeților” au scandat: „Iliescu, vinovat / Pentru sângele vărsat”. De asemenea, în timpul partidei, ultrașii Timișoreni au cântat „Imnul golanilor”, cântecul reprezentativ al protestatarilor din Piața Universității.

Directivele FRF legate de minutul de reculegere nu s-au respectat nici la Clinceni, unde suporterii lui Progresul au ignorat momentul și au scandat pentru a-și încuraja echipa.

Ion Iliescu, inculpat în dosarul Mineriadei și al Revoluției

Ion Iliescu a fost inculpat în dosarul Mineriadei din iunie 1990 și în dosarul Revoluției. În ambele cazuri, fostul președinte al României a fost acuzat de crime împotriva umanității.

În dosarul Mineriadei, Ion Iliescu, alături de alți șapte, inculpați ar fi „lansat o politică de represiune împotriva populației civile din Capitală, în urma căreia au fost ucise 4 persoane, 2 persoane au fost violate, s-a vătămat integritatea fizică și/sau psihică a peste 1.300 de persoane și au fost persecutate prin lipsirea nelegală de libertate peste 1.200 de persoane”, arată anchetatorii, din probatoriul administrat până în prezent.

În dosarul Revoluției, fostul președinte al României a fost acuzat că ar fi susținut o operațiune de dezinformare a populației, ce a generalizat frica în rândul cetățenilor.

