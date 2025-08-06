Momentul de reculegere ținut în memoria fostului președinte al României, Ion Iliescu, nu a fost acceptat la două dintre partidele din Cupa României.

În cursul zilei de miercuri, în Cupa României s-au disputat meciurile celui de-al doilea tur al competiției. Au fost implicate echipe din Liga 3, dar și o parte dintre echipele ligii secunde.

Momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu a fost boicotat

După ce FRF a decis ca la meciurile din turul secund al Cupei României să aibă loc un moment de reculegere în memoria fostului președinte, la două dintre meciuri nu s-a respectat directiva Federației.

Concret, la meciurile LPS HD Clinceni - Progresul Spartac și CS Sânandrei - Politehnica Timișoara momentul de reculegere a fost perturbat.

La Clinceni, suporterii celor de la Progresul, galerie poziționată în spatele uneia dintre porți, au dat tonul scandărilor de încurajare pentru echipă, ignorând momentul de reculegere, conform gsp.ro.

Cei 22 de fotbaliști au rămas la mijlocul terenului, iar la finalul momentului au aplaudat.

Poli Timișoara nu a ținut momentul de reculegere

La Carani, acolo unde s-a disputat meciul dintre Sânandrei Timiș și Poli Timișoara, oaspeții nu s-au conformat deciziei FRF.

Când „centralul” a fluierat startul momentului de reculegere, fotbaliștii lui Poli s-au retras în propria jumătate de teren și au început să paseze mingea.

De asemenea, galeria alb-violetă a scandat un mesaj împotriva fostului președinte: „Iliescu, vinovat / Pentru sângele vărsat”.

Ultrașii celor de la Poli au scandat și „Imnul golanilor”: „Mai bine haimana decât trădător / Mai bine huligan decât dictator / Mai bine golan decât activist / Mai bine mort decât comunist!”.

