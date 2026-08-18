„Ar veni mascații să mă ia” Mihai Stoica îl invocă pe Pancu, îi ceartă pe fanii FCSB și-i apără pe Tavi și Bîrligea

Mihai Stoica (61 de ani) a comentat gesturile lui Octavian Popescu (23 de ani), de la finalul partidei dintre FCSB și Botoșani, scor 3-2.

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Tânărul jucător de la FCSB a fost iritat, luni, după ce a bifat doar câteva minute pe finalul jocului, refuzând inițial să vină la interviu și fiind surprins pe imagini în timp ce înjura.

Mihai Stoica: „Dacă pun un microfon în loja în care stau, cred că ar veni mascații să mă ia”

Întrebat acum despre reacțiile lui Popescu, dar și ale lui Bîrligea, jucătorii care au contribuit la golul victoriei, Stoica a transmis:

„S-a alintat. Mi-a plăcut cum a vorbit la flash. Sunt de acord 80%, iar 20% am niște completări. Dar n-a făcut un gest ok față de colegii săi.

Dacă el, cu felul în care a jucat ieri, juca la Sfântu Gheorghe și nu începea titular ieri, avea dreptate sută la sută. Așa, are doar 80%.

Cred că înjurătura e neutră. Acum, nu spun nici eu tot ce gândesc, mă mai cenzurez câteodată. Dacă e un gest care ar trebui amendat? Nu.

O să spun o replică dată de regretatul meu tată la un meci, când a înjurat și eu eram destul de mic. Un alt părinte i-a zis: «Băi, vorbește frumos, că sunt copii aici. Ai și tu copil». Tata i-a zis: «Ah, da? Du-te, bă, la teatru!»

Asta e pe stadioane. Nu e în regulă, dar se mai întâmplă.

Dacă pun un microfon în loja în care stau când nu e foarte multă lume, cum a fost acum, de exemplu, cred că ar veni mascații să mă ia. Aia e, așa ne descărcăm. Vorba lui Pancu: decât să luăm pastile, ne descărcăm așa.

120% are dreptate Bîrligea. Pot să-ți arăt mesajul pe care i l-am trimis. L-am felicitat și pentru goluri, și pentru discurs.

Cei care înjură în halul ăsta nu sunt suporteri, sunt niște oameni care nu respectă pe nimeni. Înjură-mă, dar lasă-mi familia, nu băga defuncții. Astea deranjează mult prea tare.

Tavi n-a înjurat pe cineva anume. A împroșcat așa, și-a vărsat năduful”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Sunt supărat că nu joc titular sau mai multe minute. În primele meciuri am fost decisiv, cred că nu merit asta! E normal să fii supărat, când ești fotbalist trebuie să joci cât mai mult, nu 10 minute. Sper să revin în primul 11 și să-mi ajut echipa să rămână pe locul 1. Octavian Popescu, jucător FCSB

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