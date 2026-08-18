„Ar veni mascații să mă ia” Mihai Stoica îl invocă pe Pancu, îi ceartă pe fanii FCSB și-i apără pe Tavi și Bîrligea +83 foto
Daniel Bîrligea. Foto: Sport Pictures
Superliga

„Ar veni mascații să mă ia” Mihai Stoica îl invocă pe Pancu, îi ceartă pe fanii FCSB și-i apără pe Tavi și Bîrligea

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.08.2026, ora 22:44
alt-text Actualizat: 18.08.2026, ora 22:44
  • Mihai Stoica (61 de ani) a comentat gesturile lui Octavian Popescu (23 de ani), de la finalul partidei dintre FCSB și Botoșani, scor 3-2.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tânărul jucător de la FCSB a fost iritat, luni, după ce a bifat doar câteva minute pe finalul jocului, refuzând inițial să vină la interviu și fiind surprins pe imagini în timp ce înjura.

Jamal Musiala s-a prăbușit din nou pe teren! VIDEO: Al doilea episod alarmant în doar câteva zile. Dezvăluirea jucătorului, după meci: „Disfuncție neurologică”
Citește și
Jamal Musiala s-a prăbușit din nou pe teren! VIDEO: Al doilea episod alarmant în doar câteva zile. Dezvăluirea jucătorului, după meci: „Disfuncție neurologică”
Citește mai mult
Jamal Musiala s-a prăbușit din nou pe teren! VIDEO: Al doilea episod alarmant în doar câteva zile. Dezvăluirea jucătorului, după meci: „Disfuncție neurologică”

Mihai Stoica: „Dacă pun un microfon în loja în care stau, cred că ar veni mascații să mă ia”

Întrebat acum despre reacțiile lui Popescu, dar și ale lui Bîrligea, jucătorii care au contribuit la golul victoriei, Stoica a transmis:

„S-a alintat. Mi-a plăcut cum a vorbit la flash. Sunt de acord 80%, iar 20% am niște completări. Dar n-a făcut un gest ok față de colegii săi.

Dacă el, cu felul în care a jucat ieri, juca la Sfântu Gheorghe și nu începea titular ieri, avea dreptate sută la sută. Așa, are doar 80%.

Cred că înjurătura e neutră. Acum, nu spun nici eu tot ce gândesc, mă mai cenzurez câteodată. Dacă e un gest care ar trebui amendat? Nu.

O să spun o replică dată de regretatul meu tată la un meci, când a înjurat și eu eram destul de mic. Un alt părinte i-a zis: «Băi, vorbește frumos, că sunt copii aici. Ai și tu copil». Tata i-a zis: «Ah, da? Du-te, bă, la teatru!»

Asta e pe stadioane. Nu e în regulă, dar se mai întâmplă.

Dacă pun un microfon în loja în care stau când nu e foarte multă lume, cum a fost acum, de exemplu, cred că ar veni mascații să mă ia. Aia e, așa ne descărcăm. Vorba lui Pancu: decât să luăm pastile, ne descărcăm așa.

120% are dreptate Bîrligea. Pot să-ți arăt mesajul pe care i l-am trimis. L-am felicitat și pentru goluri, și pentru discurs.

Cei care înjură în halul ăsta nu sunt suporteri, sunt niște oameni care nu respectă pe nimeni. Înjură-mă, dar lasă-mi familia, nu băga defuncții. Astea deranjează mult prea tare.

Tavi n-a înjurat pe cineva anume. A împroșcat așa, și-a vărsat năduful”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

FCSB - FC Botosani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg
FCSB - FC Botosani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg

Galerie foto (83 imagini)

FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpeg FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg FCSB - Botoșani FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
+83 Foto
labels.photo-gallery
Sunt supărat că nu joc titular sau mai multe minute. În primele meciuri am fost decisiv, cred că nu merit asta! E normal să fii supărat, când ești fotbalist trebuie să joci cât mai mult, nu 10 minute. Sper să revin în primul 11 și să-mi ajut echipa să rămână pe locul 1. Octavian Popescu, jucător FCSB

Citește și

„Pe Tavi nu-l ajută mintea” Fost mare internațional, discurs dur despre Octavian Popescu: „A făcut prostii mai mari decât el”
Superliga
21:43
„Pe Tavi nu-l ajută mintea” Fost mare internațional, discurs dur despre Octavian Popescu: „A făcut prostii mai mari decât el”
Citește mai mult
„Pe Tavi nu-l ajută mintea” Fost mare internațional, discurs dur despre Octavian Popescu: „A făcut prostii mai mari decât el”
„Mi-a zis să mă gândesc prin ce-am trecut” Cine l-a întors pe Adrian Mutu din drumul spre CFR Cluj: „Acceptasem inițial”
Superliga
21:14
„Mi-a zis să mă gândesc prin ce-am trecut” Cine l-a întors pe Adrian Mutu din drumul spre CFR Cluj: „Acceptasem inițial”
Citește mai mult
„Mi-a zis să mă gândesc prin ce-am trecut” Cine l-a întors pe Adrian Mutu din drumul spre CFR Cluj: „Acceptasem inițial”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
INVESTIGAȚIE Atacul cibernetic care a blocat o lună piața imobiliară din România a fost anticipat de existența pe internet a mii de parole de notari, avocați, ingineri și funcționari publici
Mihai Stoica Octavian Popescu ATITUDINE fcsb daniel birligea
Știrile zilei din sport
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Superliga
14:44
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Citește mai mult
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Medvedev a făcut ravagii FOTO. A lovit cu furie panourile publicitare și a dărâmat microfoane la Cincinnati
Tenis
14:22
Medvedev a făcut ravagii FOTO. A lovit cu furie panourile publicitare și a dărâmat microfoane la Cincinnati
Citește mai mult
Medvedev a făcut ravagii FOTO. A lovit cu furie panourile publicitare și a dărâmat microfoane la Cincinnati
Îngrijorare pentru Dennis Man „Tricolorul”, blocat de un veteran de 37 de ani la Eindhoven. Ce vrea să facă PSV
Stranieri
13:18
Îngrijorare pentru Dennis Man „Tricolorul”, blocat de un veteran de 37 de ani la Eindhoven. Ce vrea să facă PSV
Citește mai mult
Îngrijorare pentru Dennis Man „Tricolorul”, blocat de un veteran de 37 de ani la Eindhoven. Ce vrea să facă PSV
Fără fani români în Giulești! UEFA explică pentru GOLAZO.ro de ce se joacă astfel meciul Hapoel Beer Sheva - Sabah de astăzi, din Liga Campionilor
Liga Campionilor
12:13
Fără fani români în Giulești! UEFA explică pentru GOLAZO.ro de ce se joacă astfel meciul Hapoel Beer Sheva - Sabah de astăzi, din Liga Campionilor
Citește mai mult
Fără fani români în Giulești! UEFA explică pentru GOLAZO.ro de ce se joacă astfel meciul Hapoel Beer Sheva - Sabah de astăzi, din Liga Campionilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:45
Șocantul caz Octavian Șovre FRF prezintă singură, pe site-ul său, dovezi despre cum un subaltern al lui Vassaras încalcă regulamentul și e în stare de incompatibilitate
Șocantul caz Octavian Șovre FRF prezintă singură, pe site-ul său, dovezi despre cum un subaltern al lui Vassaras încalcă regulamentul și e în stare de incompatibilitate
16:01
Lansați de Lucescu spre vârful Europei Unde au ajuns azi doi jucători promovați și crescuți de Răzvan la PAOK
Lansați de Lucescu spre vârful Europei Unde au ajuns azi doi jucători promovați și crescuți de Răzvan la PAOK
15:21
Pancu și-a aflat pedeapsa Câte meciuri va rata după ieșirea nervoasă și eliminarea din meciul Rapid - Dinamo
Pancu și-a aflat pedeapsa Câte meciuri va rata după ieșirea nervoasă și eliminarea din meciul Rapid - Dinamo
14:44
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Paradoxul Tavi Popescu Are cele mai bune cifre de la FCSB, dar minutele îl contrazic: cât de îndreptățită e revolta lui?
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos

Cristian Geambașu: Hagi, tratat despre fotbal sănătos
Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!

Cristian Geambașu: Sabotaj la CFR!
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Top stiri
Kyrgios, depistat pozitiv la cocaină! Fostul finalist de la Wimbedon, suspendat provizoriu. Cum încearcă să-și justifice comportamentul
Tenis
13:08
Kyrgios, depistat pozitiv la cocaină! Fostul finalist de la Wimbedon, suspendat provizoriu. Cum încearcă să-și justifice comportamentul
Citește mai mult
Kyrgios, depistat pozitiv la cocaină! Fostul finalist de la Wimbedon, suspendat provizoriu. Cum încearcă să-și justifice comportamentul
Ucraina cere explicații Furie la Kiev, după ce FIA a ridicat interdicția impusă Rusiei: „Sportivii noștri au fost uciși în război!”
Auto
12:37
Ucraina cere explicații Furie la Kiev, după ce FIA a ridicat interdicția impusă Rusiei: „Sportivii noștri au fost uciși în război!”
Citește mai mult
Ucraina cere explicații Furie la Kiev, după ce FIA a ridicat interdicția impusă Rusiei: „Sportivii noștri au fost uciși în război!”
Becali de Albania! FOTO+VIDEO. Patronul a vărsat o pungă plină cu bani în vestiar, după ce echipa sa a umilit călăul FCSB
Conference League
11:35
Becali de Albania! FOTO+VIDEO. Patronul a vărsat o pungă plină cu bani în vestiar, după ce echipa sa a umilit călăul FCSB
Citește mai mult
Becali de Albania! FOTO+VIDEO. Patronul a vărsat o pungă plină cu bani în vestiar, după ce echipa sa a umilit călăul FCSB
Bandiții care lasă în urmă pârjol, nevăzuți dușmani ai PMB. "Au fost furate bateriile sistemelor de irigații și din Parcul Krețulescu, și de la Știrbei Vodă"
B365
04:46
Bandiții care lasă în urmă pârjol, nevăzuți dușmani ai PMB. "Au fost furate bateriile sistemelor de irigații și din Parcul Krețulescu, și de la Știrbei Vodă"
Citește mai mult
Bandiții care lasă în urmă pârjol, nevăzuți dușmani ai PMB. "Au fost furate bateriile sistemelor de irigații și din Parcul Krețulescu, și de la Știrbei Vodă"

Echipe/Competiții

fcsb 58 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 33 rapid 41 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share