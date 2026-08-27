„Perioada de mercato e deschisă” Anunțul făcut de Coelho, după ce Craiova a ajuns în Conference League: „Nu e un secret”

ARARAT-ARMENIA - CRAIOVA 1-0 (în tur 1-1). Filipe Coelho (46 de ani), antrenorul oltenilor, a analizat prestația echipei sale după eliminarea dramatică din Europa League.

Campioana României va continua în grupa XXL din Conference League.

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Formația din Bănie a avut 22 de șuturi, dintre care 7 pe poartă, iar tehnicianul portughez a pus eliminarea pe seama lipsei de eficiență la finalizare.

ARARAT - ARMENIA - U CRAIOVA 1-0 . Filipe Coelho: „Greu de acceptat că nu suntem în Europa League”

„Cred că am jucat bine, am avut ocazii și nu le-am permis să aibă multe șanse. N-am fost însă eficienți.

Nu-mi place să spun dacă rezultatul este corect sau nu, dar noi am fost echipa mai bună astăzi. Ăsta e fotbalul. E greu să acceptăm, dar trebuie s-o facem. Trebuie să muncim.

N-am înscris, deși am avut ocazii, și am primit gol la final. Se întâmplă astfel de lucruri. Nu îmi fac griji în privința atacanților. Trebuie să marcăm. Dacă ne vom crea ocazii, vom marca. Aș fi fost mai îngrijorat dacă n-am fi avut ocazii.

Dacă analizăm jocul, am avut ocazii, am controlat jocul, dar n-am fost eficienți. Să marchezi e cel mai important lucru. Am avut multe ocazii și n-am marcat, ei au avut una și s-au calificat.

E greu de acceptat că nu suntem în Europa League. Meritam asta. Trebuie însă să ne revenim. Suferim împreună, acceptăm ce s-a întâmplat și mergem înainte” , a declarat Filipe Coelho la Voyo Sport 1.

Tehnicianul anunță însă că vor urma schimbări majore la echipă: „Acum trebuie să vedem ce se întâmplă. Perioada de mercato e deschisă, nu știu dacă cineva va pleca, dacă va mai veni cineva. Nu e un secret că avem niște posturi unde nu avem suficienți jucători. Clubul lucrează la asta, dar nu e locul și momentul în care să vorbim despre asta”.

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