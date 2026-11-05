Sala Sporturilor Trivale din Pitești a intrat într-un amplu proces de consolidare și modernizare.

Primarul Cristian Gentea (63 de ani) a făcut o vizită pe șantier pentru a vedea care este stadiul lucrărilor.

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În vara acestui an, Primăria Municipiului Pitești a semnat contractul de execuție a lucrărilor pentru proiectul „Consolidare, reabilitare și autorizare ISU – Sala Sporturilor Trivale”.

Valoarea totală a investiției se ridică la aproape 30 de milioane de lei, dintre care 2,5 milioane de lei reprezintă contribuția de la bugetul local.

Sala Sporturilor Trivale din Pitești va fi modernizată! Cristian Gentea, uimit: „Încăperi despre care nu se știa”

Miercuri, Primarul orașului Pitești a făcut o vizită pe șantier și s-a declarat uluit de ceea ce au scos la iveală lucrările.

„Nici nu-mi vine să cred așa ceva!

Lucrări mari la Sala Sporturilor din Trivale, s-a decopertat tot. Ce am găsit pe aici? Încăperi de care nu se știa. Doamne, nici nu-mi vine să cred așa ceva!

Trebuie să gândim bine cum compartimentăm, să chemăm federațiile, ca să vedem despre ce e vorba, ca să n-avem probleme la omologare. Trebuie gândită foarte bine, e o lucrare laborioasă.

Trebuie făcută canalizare pluvială separată, ca să scăpăm de nenorocirea aia de acolo, dar n-avem de ales, ne asumăm.

În final, trebuie să avem la Pitești două săli de sport ultramoderne, care să ne permită să aducem cât mai multe competiții, nu doar interne, vorbesc de competiții internaționale, iar piteștenii să aibă parte de evenimente majore aici

Trebuie neapărat să o scoatem la capăt. În vara anului 2028 va fi totul gata”, a spus Cristian Gentea într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

După finalizarea lucrărilor, Sala Sporturilor Trivale va avea o capacitate de aproximativ 1.000 de locuri, iar suprafața construită va ajunge la 4.787 mp, oferind condiții optime pentru desfășurarea competițiilor și activităților sportive.

1970 este anul în care a fost inagurată Sala Sporturilor Trivale

Pitești Arena, polivalentă de peste 4.000 de locuri

Pe lângă Sala Sporturilor Trivale, Piteștiul mai are și o sală polivalentă, inaugurată în 2022.

Pitești Arena este o sală multifuncțională, dotată cu echipamente de ultimă generație și omologată pentru organizarea competițiilor naționale și internaționale din mai multe discipline sportive, dar și a concertelor.

Arena dispune de aproximativ 4.071 de locuri pe scaune, capacitatea putând ajunge la 4.990 de spectatori, în funcție de tipul evenimentului. De asemenea, spectatorii beneficiază de acces facil la transportul public și de o parcare cu 220 de locuri.

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