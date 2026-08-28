Ce șanse are Craiova Cum arată calculele după ce oltenii și-au aflat adversarii din Conference League
Conference League

Ce șanse are Craiova Cum arată calculele după ce oltenii și-au aflat adversarii din Conference League

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 28.08.2026, ora 21:37
alt-text Actualizat: 28.08.2026, ora 21:38
  • Universitatea Craiova și-a aflat vineri cele șase adversare din faza principală a Conference League, iar calculele îi oferă campioanei șanse importante de calificare în primăvara europeană.
  • Oltenii vor juca acasă cu FC Copenhaga, Egnatia și Getafe, iar în deplasare cu Kairat Almaty, Brighton și Inter Club d'Escaldes.
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Universitatea Craiova va evolua pentru al doilea sezon consecutiv în faza principală din Conference League, iar tragerea la sorți pare că îi oferă și șanse importante de calificare.

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Cum arată calculele după ce Craiova și-a aflat adversarii din Conference League

Potrivit calculelor Football Meets Data, Universitatea Craiova ar urma să obțină 7 puncte în cele șase partide, exact același număr cu care a încheiat faza principală în sezonul trecut.

Nu mai puțin de 11 echipe ar urma să termine cu 7 puncte, iar Craiova ar ocupa locul 23. De această dată, poziția ar fi suficientă pentru calificarea în primăvara europeană.

De unde ar veni punctele oltenilor? Victorii cu Egnatia și Inter, și un egal care ar putea veni din duelurile cu Kairat Almaty, Copenhaga sau Getafe, considerate foarte echilibrate, mai ales că ultimele două se vor disputa pe „Oblemenco”.

O surpriză în Anglia nici nu e luată în calcul, Brighton având 88% șanse s-o bată acasă pe Craiova.

Oltenii au 65,6% șanse să încheie faza principală între primele 24 de echipe și să continue astfel în competiție.

Campioana are 34,5% șanse să încheie în top 16 și doar 10,6% să se claseze în top 8.

Primele opt clasate la finalul celor șase etape se califică direct în optimi, în timp ce formațiile de pe locurile 9-24 vor evolua în „șaisprezecimi”.

Sezonul trecut, oltenii au strâns atunci 7 puncte, însă au încheiat faza ligii pe locul 25 și au fost primii sub listă, fiind eliminați. Craiova a ratat continuarea aventurii continentale la numărul de goluri marcate.

Craiova își cunoaște adversarele și locul de disputare al celor șase partide, însă nu și ordinea acestora.

UEFA va publica programul complet, cu datele și orele meciurilor, cel târziu duminică.

Programul Craiovei în Conference League

  • 15 octombrie: etapa I
  • 22 octombrie: etapa II
  • 5 noiembrie: etapa III
  • 26 noiembrie: etapa IV
  • 10 decembrie: etapa V
  • 17 decembrie: etapa VI
  • 15 ianuarie: tragerea la sorți pentru șaisprezecimi
  • 18-25 februarie: șaisprezecimi
  • 26 februarie: tragerea la sorți a tabloului
  • 11-18 martie: optimi de finală
  • 8-15 aprilie: sferturi de finală
  • 29 aprilie - 6 mai: semifinale
  • 2 iunie: finala (Istanbul)

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CALCULE Universitatea Craiova calificare ADVERSARI conference league
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