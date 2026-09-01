Joao Lameira (27 de ani), căpitanul echipei Oțelul Galați, va fi noul jucător al celor de la Universitatea Craiova.

Oltenii și-au întărit și defensiva, după accidentarea lui Adrian Rus (30 de ani).

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Campioana României s-a mișcat rapid pe piața transferurilor, după ce l-a pierdut pe Anzor Mekvabishvili (25 de ani), care își va continua cariera în MLS, la Chicago Fire.

Universitatea Craiova îl transferă pe Joao Lameira de la Oțelul Galați

Dorit în trecut de FCSB și Rapid, Joao Lameira va fi transferat de U Craiova. Mihai Rotaru ar fi scos din buzunar 500.000 de euro pentru a obține semnătura mijlocașului portughez, notează fanatik.ro.

Formația de la malul Dunării păstrează și 15% dintr-un viitor transfer al fotbalistului.

20.000 de euro va fi salariul lunar al lui Joao Lameira la Universitatea Craiova, potrivit gsp.ro

Portughezul a ajuns în România în ianuarie 2024, când Oțelul l-a împrumutat de la Baltika Kaliningrad. Ulterior, formația gălățeană l-a cumpărat definitiv și i-a oferit și banderola de căpitan.

Leiria, Coimbra, Real SC şi Torreense sunt echipele pentru care Lameira a mai jucat de-a lungul carierei

8 goluri și 3 pase decisive a reușit portughezul în 102 meciuri pentru Oțelul

Joao Lameira/ Foto: sportpictures.eu

Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu Baptiste Roux

Oltenii nu s-au mulțumit doar cu transferul lui Joao Lameira și au bătut palma și cu francezul Baptiste Roux (26 ani).

Fundașul central de picior stâng măsoară 1,90 metri și a evoluat ultima dată în Serbia, la Backa Topola, scrie fanatik.ro.

Format la academia celor de la Guingamp, Roux a bifat 99 de apariții în Ligue 2 pentru echipa de seniori a clubului, la care se adaugă alte 8 meciuri disputate în Cupa Franței.

Baptiste Roux/ Foto: IMAGO

În vara lui 2024, Roux ajungea în Portugalia, la AFS, formație pentru care a jucat 23 de meciuri. După ce echipa a retrogradat în liga secundă, stoperul a fost transferat de Backa Topola, pentru care a strâns 22 de partide.

Baptiste poate evolua și pe postul de mijlocaș defensiv, ceea ce îi oferă mai multe soluții lui Filipe Coelho.

800.000 euro este cota de piaţă a lui Baptiste Roux, potrivit transfermarkt.ro

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