U Craiova, două transferuri într-o zi Campioana i-a găsit înlocuitor lui Anzor » A întărit și apărarea! Cine e francezul care vine în Bănie
Joao Lameira (stânga)/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

U Craiova, două transferuri într-o zi Campioana i-a găsit înlocuitor lui Anzor » A întărit și apărarea! Cine e francezul care vine în Bănie

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.09.2026, ora 18:21
alt-text Actualizat: 01.09.2026, ora 18:25
  • Joao Lameira (27 de ani), căpitanul echipei Oțelul Galați, va fi noul jucător al celor de la Universitatea Craiova.
  • Oltenii și-au întărit și defensiva, după accidentarea lui Adrian Rus (30 de ani).
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Campioana României s-a mișcat rapid pe piața transferurilor, după ce l-a pierdut pe Anzor Mekvabishvili (25 de ani), care își va continua cariera în MLS, la Chicago Fire.

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Universitatea Craiova îl transferă pe Joao Lameira de la Oțelul Galați

Dorit în trecut de FCSB și Rapid, Joao Lameira va fi transferat de U Craiova. Mihai Rotaru ar fi scos din buzunar 500.000 de euro pentru a obține semnătura mijlocașului portughez, notează fanatik.ro.

Formația de la malul Dunării păstrează și 15% dintr-un viitor transfer al fotbalistului.

20.000 de euro
va fi salariul lunar al lui Joao Lameira la Universitatea Craiova, potrivit gsp.ro

Portughezul a ajuns în România în ianuarie 2024, când Oțelul l-a împrumutat de la Baltika Kaliningrad. Ulterior, formația gălățeană l-a cumpărat definitiv și i-a oferit și banderola de căpitan.

  • Leiria, Coimbra, Real SC şi Torreense sunt echipele pentru care Lameira a mai jucat de-a lungul carierei
  • 8 goluri și 3 pase decisive a reușit portughezul în 102 meciuri pentru Oțelul
Joao Lameira/ Foto: sportpictures.eu Joao Lameira/ Foto: sportpictures.eu
Joao Lameira/ Foto: sportpictures.eu

Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu Baptiste Roux

Oltenii nu s-au mulțumit doar cu transferul lui Joao Lameira și au bătut palma și cu francezul Baptiste Roux (26 ani).

Fundașul central de picior stâng măsoară 1,90 metri și a evoluat ultima dată în Serbia, la Backa Topola, scrie fanatik.ro.

Format la academia celor de la Guingamp, Roux a bifat 99 de apariții în Ligue 2 pentru echipa de seniori a clubului, la care se adaugă alte 8 meciuri disputate în Cupa Franței.

Baptiste Roux/ Foto: IMAGO Baptiste Roux/ Foto: IMAGO
Baptiste Roux/ Foto: IMAGO

În vara lui 2024, Roux ajungea în Portugalia, la AFS, formație pentru care a jucat 23 de meciuri. După ce echipa a retrogradat în liga secundă, stoperul a fost transferat de Backa Topola, pentru care a strâns 22 de partide.

Baptiste poate evolua și pe postul de mijlocaș defensiv, ceea ce îi oferă mai multe soluții lui Filipe Coelho.

800.000 euro
este cota de piaţă a lui Baptiste Roux, potrivit transfermarkt.ro

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