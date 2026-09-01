Marius Baciu (51 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a oferit noi detalii despre cel mai recent scandal cu care s-a confruntat echipa, înainte de meciul cu FC Argeș, din prima etapă a grupelor Cupei României.

Meciul va avea loc mâine, de la 21:30, în Grupa C. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FCSB a fost implicată în mai multe scandaluri în acest sezon, iar situația echipei lui Marius Baciu este complicată și din punct de vedere sportiv, după eliminarea din Conference League și cele două înfrângeri înregistrate în ultimele două etape din Superliga (0-1 cu CFR și 1-3 cu UTA).

Marius Baciu: „ S-au creat multe lucruri artificial”

Tehnicianul spune că vestiarul este liniștit și că tensiunile despre care s-a vorbit în ultimele zile au fost exagerate.

„E chiar ok! Nici înainte n-a fost ceva extraordinar, s-au creat multe lucruri artificial. Nu a fost nicio tensiune extraordinară, ce s-a discutat despre mine și despre Tănase.

Noi ne-am respectat și ne respectăm toți jucătorii. Mai sunt discuții, că așa e la fotbal. Într-adevăr, lipsa de rezultate și momentele în care nu am arătat foarte bine duc la momente de neîncredere.

Jucătorii se antrenează foarte bine, sunt concentrați și conștienți”, a spus Baciu.

FOTO. FCSB - UTA 1-3, cel mai recent meci jucat de FCSB

Marius Baciu: „Tănase e liber să spună ce vrea”

Florin Tănase a plecat la Omonia Nicosia după o săptămână agitată la FCSB. La aeroport, fostul căpitan l-a criticat pe Mihai Stoica și a spus că Valentin Crețu ar trebui dat drept exemplu în club, nu tratat cu atitudinea unui „smardoi”.

„Nu am să comentez nicio declarație a unui jucător. Tănase e liber să spună ce vrea. Și-a făcut datoria pentru acest club, eu îi urez succes, am vorbit și după aceea.

Chiar dacă a avut ieșirea aia la antrenament, se poate întâmpla. El va avea o altă viață și va rămâne pentru el FCSB multă vreme în suflet”.

329 de meciuri a jucat Florin Tănase în cele opt sezoane petrecute la FCSB. A înscris 106 goluri și a oferit 56 de pase decisive

Antrenorul a explicat și ce s-a întâmplat la antrenamentul în urma căruia Tănase a părăsit ședința.

„Eu nu am interacționat cu el când a luat decizia să iasă. A fost o discuție între el și Filip, eu eram la celălalt careu.

M-am dus și l-am întrebat pe Filip ce s-a întâmplat. Am crezut că e ceva mai grav. Mi-a zis: «Nu, doar i-am zis ceva de tema antrenamentului și s-a supărat și a ieșit».

L-am trimis eu personal și am zis: «Te rog frumos, spune-i că îl rog din suflet să vină să continue antrenamentul și vom discuta după».

Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, iar eu am prezentat cazul mai departe conducerii”, a mai spus acesta.

Crețu a revenit: „ N-a fost dat afară”

Valentin Crețu fusese scos temporar din lot după incidentele de la antrenament, însă Gigi Becali s-a răzgândit ulterior și a decis ca fundașul să revină la echipă.

„Crețu n-a fost dat afară. Avea contract cu noi, a fost scos din lot pentru o etapă, s-a antrenat doar separat.

El e foarte pozitiv. Și astăzi am vorbit cu el, pentru că a fost la tratament. Am ținut legătura. Noi trebuie să ne facem datoria de antrenori.

La toți jucătorii ținem foarte mult, important e să fii lângă ei când nu sunt rezultate”, a spus Baciu.

FCSB va avea și două absențe importante în perioada următoare.

Avem multe lucruri de luat în vedere, avem și niște probleme medicale. Avem două probleme musculare destul de mari. O să lipsească o perioadă mai lungă de timp Batubinsika și Politic. Marius Baciu, antrenor FCSB

FCSB are un meci mai greu decât Dinamo înainte de derby

Dinamo are, în aceeași zi, un adversar mai accesibil pe hârtie, Sporting Liești, formație din Liga 3, de la ora 19:00. Cele două rivale se vor întâlni apoi pe 5 septembrie, în Liga 1.

Întrebat dacă Dinamo are un avantaj înaintea derby-ului, Baciu a răspuns:

Pare că da. Noi avem un meci foarte greu. FC Argeș este o echipă care a jucat în play-off, are constanță în joc, nu are mulți jucători schimbați. Marius Baciu, antrenor FCSB

După eșecul cu UTA Arad, scor 1-3, Baciu fusese foarte nemulțumit de jocul echipei. Astăzi, tehnicianul a spus însă că nu există probleme în relația cu vestiarul și că jucătorii respectă ceea ce le cere la antrenamente.

„Niciodată, nu există așa ceva. Jucătorii au respectat tot ce le-am cerut la antrenament.

Că nu au ieșit lucrurile în jocuri, da, dar nu am nimic de reproșat jucătorilor pentru cum se pregătesc și pentru cum respectă ce le cerem noi”, a mai spus acesta.

Cisotti: „Trebuie să începem drumul în Cupă cu trei puncte”

Juri Cisotti a vorbit și el înaintea partidei cu FC Argeș și a transmis că atmosfera din vestiar este bună.

„Ne pregătim pentru meciul de mâine seară. Știm că nu va fi un meci ușor. Trebuie să ne concentrăm pe jocul nostru și să mergem înainte.

Ultimul meci nu a fost bun pentru noi. Atmosfera e bună, suntem o echipă de fotbal, e normal să plece și să vină jucători.

Le doresc succes celor care au plecat și sper ca jucătorii noi să se integreze cât mai repede și să facem lucruri bune. Nu mai avem meciuri în Europa și ne concentrăm pe campionat și Cupă”, a spus acesta.

Întrebat dacă și-ar dori să devină căpitan, așa cum au cerut unii suporteri, italianul a spus că banderola nu este o prioritate pentru el.

Mă bucur că suporterii spun asta, dar nu contează. Avem foarte mulți jucători cu mare experiență în această echipă. Fiecare dintre noi, de la cel mai tânăr la cel mai vechi, trebuie să fie exemplar și să dea sută la sută pe teren. Juri Cisotti

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport