Moment savuros la US Open Carlos Alcaraz habar nu avea cu cine va juca în „sferturi”
Alcaraz pare în mare formă după victoria cu Tommy Paul 6-4, 6-3, 6-4 / IMAGO
Tenis

Moment savuros la US Open Carlos Alcaraz habar nu avea cu cine va juca în „sferturi”

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 12:12
alt-text Actualizat: 07.09.2026, ora 12:12
  • Alcaraz a oferit momentul turneului de la US Open.
  • De această dată nu prin vreo execuție spectaculoasă de pe teren, ci prin candoarea cu care s-a prezentat la un interviu televizat
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Carlos Alcaraz a oferit unul dintre cele mai amuzante momente ale zilei la US Open.

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Tocmai își câștigase biletul pentru sferturile de finală ale US Open. Era momentul perfect pentru o discuție serioasă despre următorul adversar, despre forma sa și despre șansele de a-și apăra trofeul. Numai că Alcaraz nu știa cine îl așteaptă în sferturi!

Andy Roddick i-a dat vestea în direct

După victoria cu Tommy Paul din „optimi”, 6-4, 6-3, 6-4, Alcaraz a ajuns în studioul ESPN, unde fostul campion de la US Open Andy Roddick îl aștepta pentru interviu.

Roddick a început să-l întrebe despre următorul său adversar și despre dificultățile pe care le-ar putea întâmpina.

Alcaraz i-a cerut să repete întrebarea. Apoi, când Roddick a început să vorbească despre Ben Shelton sau Stefanos Tsitsipas, spaniolul a privit nedumerit spre foaia din fața fostului lider mondial.

Apoi a urmat momentul care a făcut înconjurul internetului: „Serios? Oh, Doamne! Eu credeam că voi juca împotriva învingătorului dintre Medvedev și Tiafoe!”.

Roddick a început să râdă, moment în care Alcaraz a realizat că își construise un traseu imaginar către finală.

Cum a încurcat Alcaraz tabloul

Cum s-a produs confuzia? În momentul interviului, Frances Tiafoe și Daniil Medvedev încă jucau pe Louis Armstrong Stadium.

Alcaraz aștepta să vadă care dintre ei urma să avanseze, dar pierduse din vedere faptul că adversarul său din sferturi urma să fie stabilit în partea cealaltă a tabloului, în confruntarea dintre Shelton și Tsitsipas.

Culmea e că în timp ce Alcaraz vorbea despre un posibil duel cu Medvedev sau Tiafoe, pe celălalt teren Ben Shelton se pregătea să-l elimine pe Tsitsipas. Americanul avea să câștige fără drept de apel, 6-2, 6-3, 6-4, și să-și asigure astfel întâlnirea cu Alcaraz.

Va urma o confruntare între doi jucători diferiți ca stil: Alcaraz, unul dintre cei mai compleți tenismeni ai generației sale, și Shelton, americanul cu un serviciu devastator și o relație specială cu publicul de la New York.

Alcaraz are însă un avantaj important în confruntările directe: îl conduce pe Shelton cu 3-0.

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