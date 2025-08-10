Înapoi în Serie B? Echipa care îl vrea pe Adrian Rus , după ce românul a promovat cu Pisa în Serie A

Adrian Rus (29 de ani) este dorit de Sampdoria, formație care a reușit să rămână la limită în Serie B la finalul sezonului trecut.

Internaționalul român a ajuns pentru prima dată în Italia în 2022, la Pisa, formație la care evoluează și în prezent.

Adrian Rus a intrat pe radarul formației genoveze, tehnicianul echipei fiind căutând un fundaș central solid.

Adrian Rus este ținta celor de la Sampdoria

Fundașul român le-a stârnit interesul celor de la Sampdoria, după evoluțiile solide din sezonul precedent, în care a reușit promovarea cu Pisa în Serie A.

Antrenorul Massimo Donati l-ar fi inclus pe Rus pe lista de transferuri, fiind încântat de calitățile sale fizice, în scopul întăririi defensivei, informează tuttomercatoweb.com.

Sampdoria a reușit menținerea în Serie B, la capătul unui sezon de foc, în care a evitat retrogradarea directă după ce Brescia a fost depunctată, care a falimentat ulterior, și în urma unui baraj de foc cu Salernitana, cu multiple incidente în tribune și un retur câștigat cu 3-0 la masa verde.

Adrian Rus a ajuns în 2022 la Pisa, italienii plătind un milion de euro către maghiarii de la Fehervar pentru transferul acestuia.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport