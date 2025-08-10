Înapoi în Serie B? Echipa care îl vrea pe Adrian Rus , după ce românul a promovat cu Pisa în Serie A

- Adrian Rus (29 de ani) este dorit de Sampdoria, formație care a reușit să rămână la limită în Serie B la finalul sezonului trecut.
- Internaționalul român a ajuns pentru prima dată în Italia în 2022, la Pisa, formație la care evoluează și în prezent.
Adrian Rus a intrat pe radarul formației genoveze, tehnicianul echipei fiind căutând un fundaș central solid.
Adrian Rus este ținta celor de la Sampdoria
Fundașul român le-a stârnit interesul celor de la Sampdoria, după evoluțiile solide din sezonul precedent, în care a reușit promovarea cu Pisa în Serie A.
Antrenorul Massimo Donati l-ar fi inclus pe Rus pe lista de transferuri, fiind încântat de calitățile sale fizice, în scopul întăririi defensivei, informează tuttomercatoweb.com.
Sampdoria a reușit menținerea în Serie B, la capătul unui sezon de foc, în care a evitat retrogradarea directă după ce Brescia a fost depunctată, care a falimentat ulterior, și în urma unui baraj de foc cu Salernitana, cu multiple incidente în tribune și un retur câștigat cu 3-0 la masa verde.
Adrian Rus a ajuns în 2022 la Pisa, italienii plătind un milion de euro către maghiarii de la Fehervar pentru transferul acestuia.