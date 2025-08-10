Charalambous l-a lăudat Mihai Stoica a dezvăluit ce i-a spus antrenorul lui FCSB despre jucătorul noului lider din Liga 1

- Marinos Tzionis (24 de ani), jucător la UTA Arad, a fost lăudat de Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB.
Tzionis a fost unul dintre marcatorii arădenilor în victoria cu Farul Constanța, scor 2-1, din cadrul etapei #5 din Superligă. Jucătorul cipriot apreciat de antrenorul campioanei a jucat 81 de minute.
Charalambous îl laudă pe Tzionis: „E foarte talentat”
După meciul câștigat de UTA în fața Farului, scor 2-1, Elias Charalambous, antrenorul campioanei României, i-a transmis lui Mihai Stoica numai cuvinte de laudă la adresa lui Marinos Tzionis, potrivit sport.ro.
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit la Prima Sport ce a vorbit cu Elias Charalambous despre cipriotul Tzionis.
De când a venit, Elias mi-a spus că e foarte talentat. Are o tehnică foarte bună în regim de viteză. Nu prea a avut cifre extraordinare, dar își face treaba. Mihai Stoica
Jucătorul cipriot de la UTA Arad are un început bun de sezon, cu un gol și 2 pase decisive în 5 meciuri jucate pentru „Bătrâna Doamnă”.
Marinos Tzionis a venit la UTA Arad la începutul acestui an din Serbia, de la Cukaricki. Formația lui Adrian Mihalcea a plătit pentru el 100.000 de euro și are contract cu arădenii până în 2027.
Pentru FCSB urmează meciul cu Unirea Slobozia de astăzi, 10 august, de la ora 21:30. În 4 etape, roș-albaștrii au obținut 4 puncte și ocupă locul 12 în clasamentul Ligii 1.