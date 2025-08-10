Charalambous l-a lăudat Mihai Stoica a dezvăluit ce i-a spus antrenorul lui FCSB despre jucătorul noului lider din Liga 1

Marinos Tzionis (24 de ani), jucător la UTA Arad, a fost lăudat de Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB.

Tzionis a fost unul dintre marcatorii arădenilor în victoria cu Farul Constanța, scor 2-1, din cadrul etapei #5 din Superligă. Jucătorul cipriot apreciat de antrenorul campioanei a jucat 81 de minute.

Charalambous îl laudă pe Tzionis: „E foarte talentat”

După meciul câștigat de UTA în fața Farului, scor 2-1, Elias Charalambous, antrenorul campioanei României, i-a transmis lui Mihai Stoica numai cuvinte de laudă la adresa lui Marinos Tzionis, potrivit sport.ro.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit la Prima Sport ce a vorbit cu Elias Charalambous despre cipriotul Tzionis.

De când a venit, Elias mi-a spus că e foarte talentat. Are o tehnică foarte bună în regim de viteză. Nu prea a avut cifre extraordinare, dar își face treaba. Mihai Stoica

Jucătorul cipriot de la UTA Arad are un început bun de sezon, cu un gol și 2 pase decisive în 5 meciuri jucate pentru „Bătrâna Doamnă”.

Marinos Tzionis a venit la UTA Arad la începutul acestui an din Serbia, de la Cukaricki. Formația lui Adrian Mihalcea a plătit pentru el 100.000 de euro și are contract cu arădenii până în 2027.

900 de mii de euro valorează Marinos Tzionis, conform Transfermarkt

Pentru FCSB urmează meciul cu Unirea Slobozia de astăzi, 10 august, de la ora 21:30. În 4 etape, roș-albaștrii au obținut 4 puncte și ocupă locul 12 în clasamentul Ligii 1.

