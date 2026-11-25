Troy Deeney (38 de ani), fostul căpitan și unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a lui Watford, a comentat numirea lui Edi Iordănescu (48 de ani) pe banca echipei din Championship.

Englezul nu s-a arătat optimist și a criticat conducerea clubului.

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Fostul selecționer al României a fost prezentat oficial de formația din Championship, unde îl înlocuiește pe italianul Alessio Dionisi.

Watford ocupă locul 20 din 24 în Championship și încearcă să se îndepărteze de zona retrogradării.

Troy Deeney, despre venirea lui Edi Iordănescu la Watford: „Este încă unul la fel”

„Este o harababură. Înainte, când Pozzo făcea schimbări, eram și eu acolo. Am prins de două ori câte patru antrenori într-un singur sezon, dar aveam o echipă bună.

Aveam jucători valoroși și puteam face față acestor schimbări, pentru că lotul era plin de internaționali și de lideri adevărați, care se puteau concentra doar pe fotbal.

Dar situația se înrăutățește de la un an la altul. Continuă să îți vândă rahat și să îți spună că e friptură, dar suporterii s-au săturat să îl mănânce”, a declarat Deeney, conform watfordobserver.co.uk.

Fostul atacant nu este convins nici de alegerea lui Edi Iordănescu, despre care spune că nu a rămas prea mult la niciuna dintre echipele pe care le-a pregătit.

Din păcate, acum va veni următorul antrenor. Dacă te uiți la cariera lui, nu a stat nicăieri mai mult de două sezoane. Este la fel ca cel de dinainte. Dionisi a avut o carieră de antrenor de 12 ani și a trecut pe la zece cluburi. Troy Deeney, unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a lui Watford

Deeney a criticat strategia conducerii și a mărturisit că îi pare rău pentru suporterii echipei.

„Au început să aducă oameni care nici măcar nu își doresc să rămână prea mult la club. Sincer, este o situație destul de tristă.

Nu sunt frustrat pentru mine, pentru că mie îmi merge bine în viață. Dar mă gândesc la suporterii care merg la meciuri săptămână de săptămână și își dedică timpul acestui club. Iar amintirea marelui Graham Taylor este pătată.

La un moment dat, părea că echipa merge într-o direcție foarte bună și că toate lucrurile erau făcute cum trebuie.

Dar nu știu dacă împăratul nu începe să se transforme într-un dictator și să uite ce simt oamenii în astfel de situații”, a mai spus Deeney.

419 meciuri a jucat Troy Deeney pentru Watford, perioadă în care a marcat 140 de goluri. A evoluat pentru Watford între 2010 și 2021, a fost căpitanul echipei și a contribuit la două promovări în Premier League

Când va debuta Edi Iordănescu pe banca lui Watford

Watford a anunțat că noul antrenor va fi însoțit de trei colaboratori: Alexandru Radu, Grzegorz Mokry și Michele Iannucci.

Românul nu va conduce echipa la partida de miercuri cu Blackburn Rovers, programată de la ora 21:45, ora României.

Pe banca lui Watford se va afla Adrian Mariappa, fost fotbalist al clubului, care va fi ajutat de Paul Furlong și Lloyd Doyley.

Iordănescu va urmări partida din tribunele stadionului Vicarage Road, iar primul său meci ca antrenor al echipei va fi cel cu Derby County, sâmbătă, de la ora 17:00.

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