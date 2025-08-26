- Valentin Mihăilă s-a accidentat din nou. Tricolorul de la Rizespor va afla zilele următoare dacă poate veni duminică la reunirea naționalei României.
Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat că Valentin Mihăilă e incert pentru următoarele partide ale echipei naționale: amicalul cu Canada (5 septembrie, Arena Națională) și meciul cu Cipru din preliminariile CM 2026 (9 septembrie, la Nicosia).
Mircea Lucescu a anunțat accidentarea lui Valentin Mihăilă
„Mihăilă s-a accidentat din nou, la antrenament. Sunt problemele care au fost. Sunt nouă jucători care s-au transferat și nu e simplu să se adapteze.
Mihăilă s-a mutat la Rize și antrenorul joacă în 3-5-2, iar Mihăilă nu poate să facă în lateral ce face un jucător care provine din fundaș”, a declarat selecționerul României, la emisiunea Fotbal Club, de la Digi Sport.
Din informațiile GOLAZO.ro, Mihăilă a resimțit probleme musculare în timpul unui meci de verificare disputat de Rizespor duminică.
Rizespor nu a jucat în weekend, deoarece partida cu Bașakșehir din etapa a 3-a a fost amânată. Bașakșehir este adversara Universității Craiova din play-off-ul Conference League. Rizespor joacă sâmbătă în deplasare cu Galarasaray.
Valentin Mihăilă a jucat 70 de minute în două meciuri la Rizespor
Valentin Mihăilă s-a transferat în această vară de la Parma la Caykur Rizespor, cumpărat cu două milioane de euro, și a semnat un contract pe 4 ani cu gruparea din Super Lig.
În primele două meciuri pentru Rizespor, tricolorul a jucat în total 70 de minute: 59 de minute din postura de titular cu Goztepe, acasă (0-3) și 11 minute, pe finalul confruntării cu Alanyaspor, din deplasare (0-0).
Parma l-a transferat pe Valentin Mihăilă, în 2020, de la Universitatea Craiova pentru 9,1 milioane de euro in 2020.
Cei 19 stranieri de pe lista preliminară pentru meciurile cu Canada și Cipru
- Portari: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
- Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2);
- Mijlocași: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4);
- Atacanți: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5).
Echipa probabilă a României pentru meciul cu Cipru:
H. Moldovan (Oviedo) - Rațiu (Rayo Vallecano), M. Popescu (FCSB), Burcă (Yunnan Yukun), Bancu (Univ. Craiova) - Chiricheș (FCSB), R. Marin (AEK Atena), N. Stanciu (Genoa) - D. Man (PSV Eindhoven), Bîrligea (FCSB), Drăguș (Eyüpspor)
Clasamentul grupei României
|Echipă
|Meciuri jucate
|Puncte
|1. Bosnia
|3
|9
|2. Austria
|2
|6
|3. România
|4
|6
|4. Cipru
|3
|3
|5. San Marino
|4
|0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj
Programul României din preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 4-0
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).