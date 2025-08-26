Valentin Mihăilă s-a accidentat din nou. Tricolorul de la Rizespor va afla zilele următoare dacă poate veni duminică la reunirea naționalei României.

Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat că Valentin Mihăilă e incert pentru următoarele partide ale echipei naționale: amicalul cu Canada (5 septembrie, Arena Națională) și meciul cu Cipru din preliminariile CM 2026 (9 septembrie, la Nicosia).

Mircea Lucescu a anunțat accidentarea lui Valentin Mihăilă

„Mihăilă s-a accidentat din nou, la antrenament. Sunt problemele care au fost. Sunt nouă jucători care s-au transferat și nu e simplu să se adapteze.

Mihăilă s-a mutat la Rize și antrenorul joacă în 3-5-2, iar Mihăilă nu poate să facă în lateral ce face un jucător care provine din fundaș”, a declarat selecționerul României, la emisiunea Fotbal Club, de la Digi Sport.

Din informațiile GOLAZO.ro, Mihăilă a resimțit probleme musculare în timpul unui meci de verificare disputat de Rizespor duminică.

Rizespor nu a jucat în weekend, deoarece partida cu Bașakșehir din etapa a 3-a a fost amânată. Bașakșehir este adversara Universității Craiova din play-off-ul Conference League. Rizespor joacă sâmbătă în deplasare cu Galarasaray.

Valentin Mihăilă a jucat 70 de minute în două meciuri la Rizespor

Valentin Mihăilă s-a transferat în această vară de la Parma la Caykur Rizespor, cumpărat cu două milioane de euro, și a semnat un contract pe 4 ani cu gruparea din Super Lig.

În primele două meciuri pentru Rizespor, tricolorul a jucat în total 70 de minute: 59 de minute din postura de titular cu Goztepe, acasă (0-3) și 11 minute, pe finalul confruntării cu Alanyaspor, din deplasare (0-0).

Parma l-a transferat pe Valentin Mihăilă, în 2020, de la Universitatea Craiova pentru 9,1 milioane de euro in 2020.

Cei 19 stranieri de pe lista preliminară pentru meciurile cu Canada și Cipru

Portari : Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0); Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2);

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2); Mijlocași: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4);

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4); Atacanți: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5).

Echipa probabilă a României pentru meciul cu Cipru:

H. Moldovan (Oviedo) - Rațiu (Rayo Vallecano), M. Popescu (FCSB), Burcă (Yunnan Yukun), Bancu (Univ. Craiova) - Chiricheș (FCSB), R. Marin (AEK Atena), N. Stanciu (Genoa) - D. Man (PSV Eindhoven), Bîrligea (FCSB), Drăguș (Eyüpspor)

Clasamentul grupei României

Echipă Meciuri jucate Puncte 1. Bosnia 3 9 2. Austria 2 6 3. România 4 6 4. Cipru 3 3 5. San Marino 4 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul României din preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 4-0

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 4-0 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

