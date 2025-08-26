Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a dezvăluit că, în momentul în care a preluat echipa națională, Cristi Chivu (44 de ani) ar fi trebuit să fie de fapt „principal”.

În momentul în care vorbea la Digi Sport despre debutul lui Chivu pe banca lui Inter în Serie A, 5-0 cu Torino, Il Luce a fost întrebat dacă și l-ar fi dorit „secund” la începutul mandatului.

FRF l-a refuzat pe Chivu?! Mircea Lucescu dezvăluie: „El trebuia să fie selecționerul României! Eu aș fi fost pe lângă el”

Iar tehnicianul nu doar că a răspuns afirmativ, ci a dezvăluit și că de fapt fostul fundaș ar fi trebuit să fie selecționerul: „E adevărat că l-am vrut la națională. Am vrut ca el să vină selecționer și eu să vin pe lângă el”.

Când a fost întrebat dacă mutarea a picat pentru că FRF nu l-ar fi dorit pe Chivu, Lucescu a refuzat să răspundă: „Nu vreau să vorbesc despre lucrul ăsta. În momentul în care a văzut că se ajunge la o altă alegere.... El ar fi fost antrenorul și eu să lucrez alături de el”.

Nu știam ce experiență are ca antrenor, dar anii de la Primavera cred că l-au ajutat foarte mult. S-a văzut și la Parma, unde a venit cu foarte mare siguranță. E mare lucru să știi ce decizii să iei la momentul potrivit, iar el știe asta. Mircea Lucescu, despre Cristi Chivu

„După Inzaghi, Inter avea nevoie de un astfel de antrenor”

Lucescu a vorbit și despre debutul lui Chivu la Inter în Serie A și despre așteptările pe care le are de la cariera sa de antrenor.

„Mă bucur pentru el și sunt convins că va avea un parcurs foarte bun. Joacă un fotbal spectaculos și eficient. Sunt convins că va fi ascultat de jucători. E un antrenor care a căpătat destul de multă experiență pentru că a jucat la cel mai înalt nivel.

A devenit antrenor la un club la care a avut succes, are un bagaj de cunoștințe foarte bogat. Este un antrenor mai echilibrat, pentru că vine din zona defensivă, cel puțin așa cred.

Va fi susținut. Îl are pe Zanetti alături de el. Nu văd de ce nu ar reuși. El are personalitate și e respectat. Când ai o carieră atât de lungă în același campionat, lumea te respectă. Deocamdată, Chivu a început foarte bine și merită felicitări pentru asta.

După Inzaghi, era nevoie de un fost jucător apreciat de club. Iar Inter l-a apreciat mereu pe Chivu”, spus Mircea Lucescu.

L-a vrut ca jucător

Lucescu a amintit și despre un episod din 1998, când era antrenor la Rapid, și a încercat să îl transfere pe Cristi Chivu de la CSM Reșița. Mutarea a picat din cauza lui George Copos, care n-a vrut să accepte condițiile impuse de clubul fundașului.

„Eu l-am vrut ca jucător când eram la Rapid, dar el a preferat Craiova. Mai trebuia ca George Copos să îl transfere și pe Ciucu, extremă dreaptă. Reșița îl dădea pe Chivu dacă îl luam și pe Ciucu, dar n-a vrut Copos”, a explicat Lucescu.

