„Două greșeli copilărești” Valentin Suciu i-a „taxat” pe cei doi jucători de la Sepsi eliminați în meciul cu Petrolul + Ce spune despre Niczuly

SEPSI - PETROLUL PLOIEȘTI 1-1. Valentin Suciu (44 de ani) a tras primele concluzii după ce echipa sa a reușit să obțină un rezultat pozitiv, chiar dacă a evoluat în 9 jucători de câmp din minutul 39.

De asemenea, acesta a oferit și ultimele informații despre situația lui Roland Niczuly (29 de ani).

Tudorie, fostul jucător al covăsnenilor, a deschis scorul pentru Petrolul, în minutul 25. După eliminările lui Kallaku și Coman din minuteke 25 și 39, lucrurile păreau să se îndrepte spre o victorie la pas a „lupilor- galbeni”.

Totuși, Sepsi a reușit să smulgă in extremis un punct, după ce Andres Dumitrescu a dat lovitura în minutul 89.

SEPSI- PETROLUL. Valentin Suciu: „Două greșeli copilărești, iresponsabile”

La finalul partidei, antrenorul covăsnenilor i-a criticat pe Kallaku și Coman pentru gesturile care au dus la cele două eliminări.

Totodată, acesta a menționat că l-a avertizat pe Marius Coman să se calmeze cu câteva minute înainte ca acesta să vadă al doilea cartonaș galben.

„Ne-am dorit foarte mult victoria, poate și acest eșec a dus la două greșeli copilărești, iresponsabile. A fost o luptă, știam că nu avem foarte multe șanse, cu doi oameni în minus, dar meritul este al băieților, s-au mobilizat extraordinar. Se simte ca o victorie. Ciobotariu, Ninaj, Haruț, toți au jucat foarte bine. Este meritul tuturor.

Nu am discutat prea multe la pauză, știam că trebuie să jucăm 45 de minute cu doi oameni în plus, am structurat puțin organizarea, știam că avem șanse doar pe contraatac și mă bucur că ne-a ajutat.

De arbitraj nici nu-mi place să vorbesc. Au fost două derapaje ale jucătorilor. Lui Marius i-am atras atenția chiar înainte, i-am spus să se calmeze. Pentru noi este o victorie, nu un egal, vedem ce facem mai departe”, a declarat Valentin Suciu la Digi Sport.

Valentin Suciu, despre Roland Niczuly: „Cu mine nu a avut nicio problemă”

GOLAZO.ro a scris zilele trecute că portarul celor de la Sepsi, Roland Niczuly, a fost scos din lot de patronul Laszlo Dioszegi, la intervenția lui Cornel Cernea, antrenorul cu portarii al covăsnenilor.

Acesta l-a informat pe Dioszegi că portarul în vârstă de 29 de ani l-ar fi lucrat pe Bernd Storck, fostul antrenor al celor de la Sepsi.

La finalul meciului cu Petrolul, Valentin Suciu a vorbit despre Niczuly.

„Cu mine nu a avut nicio problemă. Se pregătește foarte bine, cred o să îi vină rândul. Este un jucător bun, de vestiar, o să îi vină rândul și sper să intre bine”.

