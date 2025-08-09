De ce a refuzat Petrescu salutul Contactat de GOLAZO.ro pentru a lămuri momentul tensionat cu antrenorul de la Braga, antrenorul lui CFR Cluj a răspuns cu un VIDEO +7 foto
De ce a refuzat Petrescu salutul Contactat de GOLAZO.ro pentru a lămuri momentul tensionat cu antrenorul de la Braga, antrenorul lui CFR Cluj a răspuns cu un VIDEO

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 09.08.2025, ora 14:28
alt-text Actualizat: 09.08.2025, ora 14:28
  • Dan Petrescu (57 de ani) a explicat printr-un videoclip motivul pentru care a refuzat să dea mâna cu antrenorul de la Braga, Carlos Vicens.

CFR Cluj a pierdut cu 1-2 în fața formației Sporting Braga, în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League.

La final, Dan Petrescu (57 de ani) a refuzat să dea mâna cu antrenorul portughez Carlos Vicens (42 de ani), episod care a atras atenția.

„O greșeală majoră" Cristi Balaj, nemulțumit de arbitrajul de la CFR - Braga 1-2, din Europa League
„O greașeală majoră" Cristi Balaj, nemulțumit de arbitrajul de la CFR - Braga 1-2, din Europa League
„O greșeală majoră”  Cristi Balaj, nemulțumit de arbitrajul de la CFR - Braga 1-2, din Europa League

Răspunsul inedit al lui Dan Petrescu: un video cu Braga favorizată de arbitri

Contactat de GOLAZO.ro printr-un mesaj pe WhatsApp, pentru a-și exprima punctul de vedere despre acel incident, fostul mare internațional a ales un răspuns inedit.

Mai exact, Dan Petrescu a trimis un videoclip cu faza penalty-ului neacordat pentru CFR la 2-1, plus două momente controversate din meciul Braga – Levski Sofia (1-0 în prelungiri) disputat în turul 2, un henț clar al lui Paulo Oliveira ignorat de arbitri și un gol anulat bulgarilor, la 1-0.

„Braga fură din nou”
„Braga fură din nou”

„Braga fură din nou” „Meciul se desfășoară normal” „Până când” „CFR a avut un penalty clar” „Dar nu a fost acordat”
Dacă hențul a fost cât se poate de clar, iar penalty-ul trebuia acordat, reușita bulgarilor a fost anulată corect pentru ofsaid.

Dan Petrescu, după CFR Cluj - Braga 1-2: „Nu am mai văzut un asemenea arbitraj. Totul a fost pro-Braga

De altfel, Petrescu a criticat dur arbitrajul azerului Elchin Masiyev delegat la meciul din Gruia.

Cu un asemenea arbitraj… Să mă suspende 10 etape sau cât vor, dar eu nu am mai văzut așa ceva. Totul a fost pro Braga, totul. Eu nu am mai văzut niciodată așa ceva, de la primul galben dat nouă, faulturi, auturi, penalty-uri. Dacă alea nu mai sunt penalty-uri eu nu mai înțeleg fotbalul.

Nici măcar nu ne bagă în seamă nimeni. Asta e, așa merităm. Asta mă deranjează cel mai mult la meciul de azi. După ce am văzut astăzi m-am săturat de fotbal până peste cap, mi-a ajuns. Dacă ăsta este arbitraj de fotbal…

Nu se mai poate, totul într-o direcție. Nu vreau să dau pe arbitraj, Braga a fost mai bună decât noi, dar să câștige pe merit și dă-ne nouă ce este al nostru”, a declarat Dan Petrescu în conferința de presă de după meci.

CFR Cluj a cerut penalty în meciul cu Braga FOTO Captură video Prima Sport CFR Cluj a cerut penalty în meciul cu Braga FOTO Captură video Prima Sport CFR Cluj a cerut penalty în meciul cu Braga FOTO Captură video Prima Sport CFR Cluj a cerut penalty în meciul cu Braga FOTO Captură video Prima Sport CFR Cluj a cerut penalty în meciul cu Braga FOTO Captură video Prima Sport
Partida retur, programată joi, 14 august, la Braga, de la ora 21:30, va fi arbitrată de o brigadă de arbitri din Germania, avându-l la centru pe Sascha Stegemann. Acesta va fi ajutat de asistenții Christof Günsch și Marco Achmüller. Arbitrii VAR sunt tot din Germania: Sören Storks GER și Patrick Hanslbauer.

Analiza lui Gabi Mureșan Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Analiza lui Gabi Mureșan Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
Analiza lui Gabi Mureșan  Fostul căpitan de la CFR Cluj dezvăluie secretele lui Dan Petrescu + ce probleme are Louis Munteanu în Europa
„FCSB își revine" Dorinel Munteanu comentează parcursul echipelor românești în cupele europene și startul de campionat
„FCSB își revine" Dorinel Munteanu comentează parcursul echipelor românești în cupele europene și startul de campionat
„FCSB își revine” Dorinel Munteanu comentează parcursul echipelor românești în cupele europene și startul de campionat

Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
CFR Cluj Sporting Braga Dan Petrescu europa league carlos vicens
