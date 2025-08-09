Accidentare gravă în NFL Medicii au stat 30 de minute pe gazon acordând îngrijiri. Jucătorii n-au vrut să mai continue, iar meciul a fost suspendat
Morice Norris. Foto: Instagram, @famousmoe26
  • Morice Norris (24 de ani), jucătorul celor de la Detroit Lions, a suferit o accidentare gravă la gât în timpul unei partide din presezonul NFL.
  • Meciul cu Atalanta Falcons a fost suspendat după ce jucătorii au refuzat să mai continue, iar Norris a fost transportat de urgență la spital.
  • Detroit Lions aveau avantaj pe tabelă, 17-10, însă meciul a fost oprit de comun acord.

Lions a anunțat într-un comunicat că Norris poate mișca toate membrele, este stabil și va rămâne sub observație medicală.

Meciul Falcons – Lions a fost suspendat după accidentarea la gât a lui Morice Norris

Accidentarea a avut loc la începutul ultimului sfert, în timpul unei faze de atac a lui Nathan Carter (Falcons), conform marca.com.

În încercarea de a-l placa, Norris s-a lovit cu capul de genunchiul adversarului, iar gâtul i-a fost brusc împins pe spate.

Impactul puternic l-a lăsat nemișcat pe teren. Echipa medicală a intervenit timp de aproape 30 de minute, iar în acest interval jucătorii ambelor formații formând un cerc în jurul colegului lor rănit.

Vizibil emoționat, antrenorul Lions, Dan Campbell, a declarat:

„Vreau să încep prin a spune că gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă către Mo Norris. Avem vești bune: este la spital. Când se întâmplă astfel de lucruri, îți dai seama cât de fragil este totul și îți schimbă perspectiva.

Respiră, vorbește și se poate mișca, un semn foarte bun. În prezent i se fac teste suplimentare. Le-am spus băieților doar să se roage pentru el. Atunci știam doar că respiră, așa că le-am transmis această veste și le-am cerut să ne rugăm împreună.

Am decis să îngenunchem pentru restul jocului, atât noi, cât și adversarii, până la final”, a declarat Campbell, după meci.

După ce Norris a fost scos de pe teren, s-a încercat reluarea meciului, dar jucătorii au refuzat.

Cronometrul a fost lăsat să meargă, iar NFL a decis oficial, din sediul central din New York, suspendarea partidei, potrivit sursei citate.

„Raheem Morris (n.r. - antrenorul celor de la Falcons) este un om cu adevărat extraordinar și amândoi am fost de acord că nu era potrivit să continuăm meciul.

O astfel de întâmplare te lovește altfel și te face să vezi ce contează cu adevărat. Fotbalul american este un sport dur, pe care îl iubim, dar când se întâmplă ceva grav, partea bună este că vezi solidaritatea. Toți jucătorii, din ambele echipe, s-au unit și s-au gândit la sănătatea unui coleg”, a mai declarat Dan Campbell.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
accidentare NFL morice norris detroit lions atalanta falcons
