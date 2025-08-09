„Aveam 100 de kilograme” Denis Alibec , dezvăluiri despre momentul în care a vrut să se lase de fotbal: „Nu mai puteam...”

Denis Alibec (34 de ani) a vorbit despre momentele în care a vrut să se lase de fotbal în episodul 12 din „Lumini și umbre”, un proiect marca GOLAZO.ro.

Denis Alibec, actualul jucător al lui FCSB, cu prezențe pentru mai multe echipe din Occident, a vorbit cu GOLAZO.ro despre cele mai grele momente din cariera lui.

Denis Alibec, despre perioada în care a vrut să renunțe la fotbal: „Aveam 100 kg”

Internaționalul român a fost transferat de Inter Milano la 18 ani, în 2009, însă formația italiană l-a împrumutat la KV Mechelen doi ani mai târziu.

Denis Alibec a dezvăluit că în perioada petrecută în Belgia a fost în dubii dacă să-și continue cariera de fotbalist profesionist.

Ai dezarmat vreodată, te-ai gândit că nu vei ajunge fotbalist de prim-plan?

Da, după episodul Belgia, atunci când am fost suspendat șase luni (n.r. - în 2011, Alibec a fost împrumutat de Inter la KV Mechelen). Chiar mă gândeam să mă las, ajunsesem la… cred că aveam 100 de kilograme, nu mai puteam să mă antrenez, aveam și probleme cu genunchiul. Da, a fost o perioadă foarte grea pentru mine și așa am dat de domnul Hagi, care zic eu că mi-a salvat cariera.

Cum ai depășit acel moment?

În primul rând familia m-a ajutat, nu m-a lăsat niciodată să renunț, mai ales când mi-a fost greu. Au fost mereu alături de mine și de aceea o să fiu alături de ei toată viața. Când ești copil, poate ei îți dau niște sfaturi și tu crezi că nu e OK ce spun ei, faci de capul tău. Dar ușor-ușor începi să realizezi că familia îți vrea binele.

Ai fost păcălit în fotbal?

Cred că am fost de vreo 2-3 ori. Poate și de mai multe ori, dar nu știu eu. Dar nu foarte mult, să zic așa. Eu mereu am lăsat de la mine, pentru că nu mi-a plăcut cearta cu conducătorii sau antrenorii. Poate că eram supărat pe moment, dar după îmi trecea și apropiații mi-au spus mereu „De ce lași mereu de la tine, de ce nu ieși în presă să spui că nu e adevărat, că ai dreptate?”. Dar mereu am încercat să țin cât mai în umbră problemele. Pentru că fotbalul este viața mea și aș da totul pentru el. Plus că… ce e mai frumos decât să faci ce-ți place și să mai fii și plătit pentru asta?

Ești considerat cu fotbalist capricios. Tu cum te vezi?

Cred că am fost puțin. Dar nu neapărat că eram capricios… Îmi spuneam punctul de vedere. Când mi se părea că sunt nedreptățit, doar îmi spuneam punctul de vedere. Poate nu o făceam cum ar fi trebuit, dar asta făceam.

Te-ai simțit vânat?

Mereu am fost vânat de presă, da. Mai ales cu multe minciuni, să spun așa. Episodul EURO 2016, când s-a spus că am fumat în vestiar, dar nu este adevărat. Subiectul cu kilogramele, iar, care nu a fost mereu adevărat. Cu alcoolul… eu nu beau alcool! Cu ieșitul în cluburi, la fel, eu nu prea ies, ies foarte rar. Mi s-a creat așa, o imagine care nu este deloc adevărată.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

VIDEO: cele mai noi imagini din sport