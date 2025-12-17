Avertismentul lui Iftime Patronul celor de la Botoșani, înainte de FCSB - Rapid: „Dacă intră în play-off, ne mănâncă pe toți” +5 foto
Valeriu Iftime. Foto: Sportpictures
Superliga

Avertismentul lui Iftime Patronul celor de la Botoșani, înainte de FCSB - Rapid: „Dacă intră în play-off, ne mănâncă pe toți”

Ionuț Cojocaru
Publicat: 17.12.2025, ora 16:24
alt-text Actualizat: 17.12.2025, ora 16:25
  • Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul celor de la FC Botoșani, consideră că FCSB ar putea pune probleme mari celorlalte echipe, dacă s-ar califica în play-off.
  • Iftime crede că formația roș-albastră are potențialul de a schimba complet ierarhia din campionat.

FCSB ocupă în prezent locul nouă în SuperLigă, cu 28 de puncte, însă o victorie în fața Rapidului i-ar putea permite să urce pe loc de play-off sau să se apropie și mai mult de locul șase.

Valeriu Iftime, avertisment înainte de ultimul meci în acest an: „Dacă FCSB intră în play-off, ne mănâncă pe toți”

„Noi avem acum un punctaj foarte bun, 38 de puncte, cel pe care ni-l putem îmbunătăți. Dar nu trebuie să mă plâng apoi că punctele se vor înjumătăți, deoarece punctele se vor înjumătăți pentru toți.

Lumea nu trebuie să se uite că FCSB este acum în afara play-off-ului. Nu va rămâne sigur acolo. Dacă echipa lui Gigi Becali trece de Rapid, vă spun clar că Rapid va mai pierde puncte deoarece trebuie să se desfacă și să iasă și la joc.

Atunci o să îl vedeți voi pe Gigi Becali că iar va băga adânc mâna în buzunar și va plăti bani mulți pentru întăririrea echipei. Iar domnul Gigi Becali are bani.

FCSB dacă intră în play-off, atunci crocodilul ne va mânca pe toți, Vor veni ca un tăvălug peste noi, nu contează că vor intra de pe locul 5 sau 6, pentru că în play-off o să fie un alt campionat.”, a declarat Iftime, potrivit prosport.ro.

Ați văzut ce forță a avut FCSB cu Feyenoord, când a dat drumul la motoare și a venit din spate? Așa o să se întâmple și în play-off. FCSB are, dintre noi cei care ne aflăm în față, cea mai mare experiență în disputarea unor meciuri cu o asemenea miză. Și sunt și buni. Valeriu Iftime, patron FC Botoșani
  • FCSB - Rapid va avea loc duminică, de la ora 20:00, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Întrebat de ce crede că Rapid nu va reuși să mențină ritmul ridicat din prima parte a sezonului, Iftime a răspuns:

„Păi trebuie să iasă la joc și o să fie surprinsă. În meciul direct cu noi Rapid a jucat doar pe contraatac, profitând de viteza lui Petrila și Dobre de pe benzi. Din păcate nu i-am putut deschide, dar noi am fost cei care am controlat posesia în acest meci.

Și vă mai spun încă o dată, nimeni nu trebuie să se plângă de înjumătățirea punctelor, deoarece este un regulament asumat de toată lumea și nu e frumos să te plângi în timpul jocului de regulament.

Pentru unele nereușite ale unora sau altora nu trebuie să ne căutăm un astfel de alibi. Nu trebuie să ne văităm că FCSB se va apropia de noi. Să câtige cine este cel mai bun”, a mai spus oficialul.

Botoșani va juca pe vineri, de la ora 20:00, împotriva celor de la CFR Cluj.

Primele șase locuri în Superliga:

  1. Rapid - 39 de puncte
  2. Dinamo - 38 de puncte
  3. Botoșani - 38 de puncte
  4. U Craiova - 37 de puncte
  5. FC Argeș - 34 de puncte
  6. Oțelul Galați - 30 de puncte

După meciul cu Rapid, echipa antrenată de Elias Charalambous va disputa încă nouă partide în lupta pentru calificarea în play-off, cu Argeș, CFR, Csikszereda, Botoșani, Oțelul, Universitatea Craiova, Metaloglobus, UTA Arad și U Cluj.

liga 1 fc botosani fcsb valeriu iftime
