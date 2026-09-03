„Înțelegeți dumneavoastră”  Motivul pentru care Poli Timișoara nu a băgat primul „11” în meciul cu Rapid din Cupă
Foto: Facebook/Poli Timișoara
Cupa Romaniei

„Înțelegeți dumneavoastră” Motivul pentru care Poli Timișoara nu a băgat primul „11” în meciul cu Rapid din Cupă

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 21:11
  • Poli Timișoara - Rapid. Dinu Bara, președintele gazdelor, a dezvăluit de ce antrenorul Dan Alexa (46 de ani) nu a introdus titularii în meciul din grupa A a Cupei României.
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În comparație cu ultimul meci jucat de Poli Timișoara, 3-0 cu ASA Târgu Mureș, din etapa #5 din Liga 2, Dan Alexa a schimbat radical primul „11” al echipei sale în duelul cu Rapid.

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Poli Timișoara - Rapid. Dinu Bara: „Ulterior te poate costa în campionat”

Dinu Bara a explicat că decizia a fost luată de comun acord cu Dan Alexa, pentru că Poli Timișoara se axează pe campionat, obiectivul principal al clubului fiind promovarea directă în Liga 1.

„Mirajul este foarte mare. Decizia mea personală, a clubului și a antrenorului a fost să nu riscăm, pentru că obiectivul este unul clar, miza este foarte mare. Vorbiți cu antrenor din Liga 1 și întrebați-i dacă decizia de a juca cu titularii a fost vreodată cea mai bună.

Pentru că ulterior te poate costa în campionat, unde pentru noi există un singur obiectiv, să câștigăm Liga 2. Atunci trebuie să fim realiști. E un meci, e un spectacol, mai ales că e un meci alături de frații noștri de la Rapid.

Anul acesta Cupa nu e principalul obiectiv, deci mirajul unui stadion plin, a unui spectacol, trebuie să ne țină cu picioarele pe pământ, să ne vedem de obiectivul pe care-l avem, de a câștiga primul meci la Satu Mare (n.r. cu Olimpia, în etapa 6) și a rămâne pe primul loc, că suntem lideri în Liga 2.

Vă dau un exemplu: Concordia Chiajna joacă cu Oțelul Galați, bate cu 5-1, vine Poli Timișoara, bate cu 5-1. Înțelegeți dumneavoastră mai departe.

Sunt încrezător, acești copii, o mare parte din ei, sunt garnitura cu care am câștigat detașat Liga 3. Sunt și câțiva jucători care au venit în vară”, a declarat Dinu Bara la „Fotbal Club”, pe Digi Sport.

Cu așa o galerie, cu atâția alb-violeți în tribună, este șansa lor să se ridice la nivelul așteptărilor antrenorului și a clubului. E o șansă enormă pentru ei să joace împotriva Rapidului, pe un stadion superb, arhiplin. Dinu Bara, președinte Poli Timișoara

Care e primul „11” al celor de la Poli Timișoara în meciul cu Rapid:

  • Micu – Huszti, Ene, Vlaicu – Dolghi – R. Benzar, Spătaru, Rotariu, Burlacu-Luca – Marincu, Nyarko

Echipa de start a timișorenilor în ultimul meci jucat, 3-0 cu ASA Târgu Mureș, pe 30 august:

  • Coșa - Huszti, Pedro, Toma - Artean - Vasluian, Drăghici, Popescu, Ștefanovici - Doană, Chițu

Echipa antrenată de Dan Alexa este lider în Liga 2, cu 13 puncte acumulate după 5 etape disputate, la egalitate cu CSM Slatina, ocupanta locului secund.

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