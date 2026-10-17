„Lumea nu înțelege” Nuno Campos își apără atacanții după victoria cu FC Botoșani: „Au făcut un meci fantastic” +34 foto
Nuno Campos. Foto: Sportpictures
Superliga

„Lumea nu înțelege” Nuno Campos își apără atacanții după victoria cu FC Botoșani: „Au făcut un meci fantastic”

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 17.10.2026, ora 00:20
alt-text Actualizat: 17.10.2026, ora 00:21
  • DINAMO - BOTOȘANI 2-0. Nuno Campos (51 de ani), antrenorul „câinilor”, s-a declarat mulțumit de evoluția echipei sale după victoria din Superliga, etapa #12.
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Deși ambele goluri au venit din penalty, după minutul 80, tehnicianul portughez și-a lăudat atacanții și a explicat că aceștia ajută echipa chiar și atunci când nu marchează.

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DINAMO - BOTOȘANI 2-0. Nuno Campos: „Au făcut un meci fantastic”

Antrenorul portughez consideră că Dinamo a controlat bine jocul și că echipa sa începe să arate tot mai mult ceea ce lucrează la antrenamente.

„Cum am spus înainte de meci, e o echipă grea. Am făcut un meci foarte bun. Mi-a plăcut mult prima repriză, ne-am creat ocazii.

Identitatea echipei e cea mai importantă, încercăm să jucăm la fel pe tot parcursul meciului.

Pregătim strategiile diferit, lumea nu înțelege, dar jucătorii noștri o fac. Uneori facem lucrurile într-un fel, alteori în alt fel”, a explicat tehnicianul, la Prima Sport.

Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (34 imagini)

Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - FC Botoșani, în etapa #12 din Superliga. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Nuno Campos a explicat că nu judecă evoluția atacanților doar după numărul de goluri marcate.

„Chiar și când nu marchează atacanții, ei reușesc să își ajute colegii să o facă. Ei știu ce să facă pentru a crea spații pentru ceilalți.

Când vorbim de atacanți, îți vine să discuți despre goluri marcate, dar ei fac multe lucruri pentru ceilalți.

Cred că au făcut un meci fantastic azi, unul dintre cele mai bune ale noastre. Ca echipă, am fost foarte compacți”, a mai declarat Campos.

Trebuie să fim mai buni fără minge pentru a nu primi goluri, iar când avem mingea, trebuie să ne creăm mai multe șanse. Consistența de care vorbesc asta este. Să fim mai buni meci de meci, e un proces. Creștem această mentalitate. Este ceea ce încercăm să implementăm și, cu suporterii noștri, este mai ușor. Nuno Campos, antrenorul lui Dinamo

Andrei Mărginean, despre primul penalty: „Am simțit un pumn în ureche”

Dinamo a primit primul penalty în minutul 79, după ce Anestis a ieșit să respingă o centrare și l-a lovit pe Andrei Mărginean în careu.

La finalul meciului, Mărginean a explicat cum a simțit contactul cu portarul lui FC Botoșani, contestat de adversari.

„Eu am dat cu capul în minge și am simțit un pumn în ureche. Am simțit o lovitură, m-a zdruncinat bine”, a declarat mijlocașul lui Dinamo.

Faza penalty-ului din care Dinamo a deschis scorul cu FC Botoșani. Foto: captură Prima Sport
Faza penalty-ului din care Dinamo a deschis scorul cu FC Botoșani. Foto: captură Prima Sport

Galerie foto (48 imagini)

Faza penalty-ului din care Dinamo a deschis scorul cu FC Botoșani. Foto: captură Prima Sport Faza penalty-ului din care Dinamo a deschis scorul cu FC Botoșani. Foto: captură Prima Sport Faza penalty-ului din care Dinamo a deschis scorul cu FC Botoșani. Foto: captură Prima Sport Faza penalty-ului din care Dinamo a deschis scorul cu FC Botoșani. Foto: captură Prima Sport Faza penalty-ului din care Dinamo a deschis scorul cu FC Botoșani. Foto: captură Prima Sport
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„Normal că ne bucurăm după un meci dificil. Noi ne așteptam să fie un meci dificil, dar am lucrat foarte bine la antrenamente.

Nu cred că ne-am gândit la ceilalți oponenți. Suntem calmi pentru că știm ce avem de făcut, ne așteptam să vină și golul”, a adăugat Mărginean.

A fost un meci dificil, ne așteptam la asta, mereu a fost așa cu ei, nu cred că am câștigat de când sunt eu aici până la meciul de azi. Trebuia să marcăm și din acțiune. Trebuie să vedem ce am greșit la finalizare. Suntem uniți cu fanii. E cel mai frumos moment de când am venit la Dinamo. Era normal să am nevoie de puțin timp ca să mă acomodez cu noua poziție. Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo

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