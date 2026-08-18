De ce lipsește Dan Șucu Angelescu explică absența patronului de la Rapid: „Are alte probleme”

Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a vorbit despre absența lui Dan Șucu de pe Giulești, la ultimele partide.

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Rapid a avut un start bun de sezon sub comanda lui Daniel Pancu, însă patronul giuleștenilor, o figură prezentă des pe Giulești, nu a fost văzut la ultimele două jocuri de pe teren propriu.

Victor Angelescu: „Domnul Șucu are două cluburi și mai multe business-uri ”

Președintele giuleștenilor a transmis că absența lui Șucu se datorează multiplelor responsabilități pe care le mai are, fie că este vorba de gestionarea cluburilor Rapid și Genoa, fie de alte afaceri.

„A fost pe Giulești la meciul cu Sepsi, pe care l-am câștigat cu 1-0. La meciul trecut nu a fost prezent pentru că a fost plecat în vacanță, iar acum nu a putut să vină, a avut alte probleme. A fost fiul dânsului.

Domnul Șucu are două cluburi, iar pe lângă asta are și mai multe business-uri de care trebuie să aibă grijă. Business-uri imobiliare, Mobexpert și multe altele. O să mai vină la meciuri când poate, așa cum a fost și la cel cu Sepsi”, a declarat Victor Angelescu, potrivit fanatik.ro.

8 puncte a adunat Rapid în primele 5 etape ale noului sezon

Transferurile realizate de Rapid în această vară

Mohammed Kamara (28 ani extremă, sosit liber de contract de la CFR Cluj)

(28 ani extremă, sosit liber de contract de la CFR Cluj) Vladan Bubanja (27 ani, mijlocaș defensiv, împrumutat cu opțiune de transfer de la Orenburg)

(27 ani, mijlocaș defensiv, împrumutat cu opțiune de transfer de la Orenburg) Jason Kodor (20 de ani, atacant, cumpărat de la Lecce)

(20 de ani, atacant, cumpărat de la Lecce) Daniel Graovac (32 de ani, fundaș central, sosit liber de contract de la FCSB)

(32 de ani, fundaș central, sosit liber de contract de la FCSB) Ștefan Senciuc (născut în Italia, 19 ani, fundaș dreapta crescut la Venezia, acum plecat de la CFR Cluj)

(născut în Italia, 19 ani, fundaș dreapta crescut la Venezia, acum plecat de la CFR Cluj) Alin Kumer Celik (fundaș central, 19 ani, sosit sub formă de împrumut de la Genoa).

(fundaș central, 19 ani, sosit sub formă de împrumut de la Genoa). Filip Stojilkovic (atacant, 26 de ani, sosit de la Pisa)

(atacant, 26 de ani, sosit de la Pisa) Eric Ange Tape (mijlocaș, 18 ani, liber de contract de la OS Abobo)

(mijlocaș, 18 ani, liber de contract de la OS Abobo) Latif Ouedraogo (fundaș stânga, 18 ani, împrumut de la Genoa)

(fundaș stânga, 18 ani, împrumut de la Genoa) Chec Doumbia (mijlocaș, 18 ani, împrumut de la Genoa)

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