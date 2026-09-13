Se întoarce la Rapid! Victor Angelescu a confirmat o revenire spectaculoasă: „Știe ce înseamnă clubul” +39 foto
Jean Valvis la meciul dintre Rapid și Dinamo, 0-1, disputat pe 15 august
Superliga

Se întoarce la Rapid! Victor Angelescu a confirmat o revenire spectaculoasă: „Știe ce înseamnă clubul”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.09.2026, ora 13:42
alt-text Actualizat: 13.09.2026, ora 14:33
  • Victor Angelescu (42 de ani), președintele și acționarul minoritar al Rapidului, a confirmat revenirea lui Jean Valvis în Giulești, de această dată în calitate de sponsor.
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Omul de afaceri va susține clubul prin brandul Aqua Carpatica, iar Angelescu susține că negocierile pentru contractul de sponsorizare au fost deja încheiate.

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Victor Angelescu confirmă revenirea lui Jean Valvis la Rapid

„Din ce știu eu, suntem deja închiși legat de contractul de sponsorizare. Este clar că domnul Valvis va veni ca și sponsor pentru Rapid, cu Aqua Carpatica.

Mă bucură acest lucru, că revine după atâția ani ca și sponsor al Rapidului. Este un om care ține cu Rapidul, care a mai fost și știe ce înseamnă clubul.

Va deveni un sponsor important, dar mai mult vom vedea în viitor”, a spus Angelescu, conform fanatik.ro.

FOTO. Jean Valvis la meciul dintre Rapid și Dinamo, 0-1, disputat pe 15 august

Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro

Galerie foto (39 imagini)

Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
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Revenirea ca sponsor nu exclude o implicare mai mare a lui Valvis în viitor.

„Mai important este ce crede domnul Șucu, pentru că dânsul este acționar majoritar. Din punctul meu de vedere, ar fi un lucru bun.

Venirea unui alt om potent financiar, mai ales că este și rapidist, ar fi de bun augur. Din punct de vedere financiar, trebuie să fim corecți și să spunem că nu ne-a lipsit nimic de când a venit domnul Șucu.

Evident, cu doi oameni potenți financiari, nu are decât să fie un plus. Eu nu știu să vă spun. Eu știu că ține mult la această echipă, dar în final trebuie să fie o discuție între cei doi și domnul Șucu trebuie să decidă”, a mai spus Angelescu

Am avut discuții legate de sponsorizare, care s-au finalizat, însă mai mult nu știu să vă spun. Este o treabă între domnul Șucu și domnul Valvis. Eu sunt pro, dar acționarul majoritar trebuie să decidă. Nici nu vreau să vă spun ceva și să nu fie adevărat. Dânsul își dorește să fie aproape de Rapid. Poate în viitor va deveni și acționar Victor Angelescu

Jean Valvis a mai fost acționar la Rapid

Jean Valvis a fost sponsor și acționar al clubului în perioada 2002-2009, când George Copos era principalul finanțator.

La vremea respectivă, Copos i-ar fi dat de înțeles că Valvis ar putea ajunge să gestioneze clubul.

Omul de afaceri avea chiar planuri ambițioase pentru formația giuleșteană, printre acestea numărându-se și construirea unui nou stadion.

Colaborarea s-a încheiat în 2009, după ce George Copos a decis majorarea capitalului social. Valvis a ales să se retragă, considerând prea mare suma pe care ar fi trebuit să o investească.

  • Valvis a deținut brandul de apă Dorna și cel de lactate La Dorna, vândute cu o sumă între 110 și 150 de milioane de euro.
  • În prezenț, el deține Aqua Carpatica, în colaborare cu PepsiCo, Domeniile Sâmburești și alte investiții în energie verde și în imobiliare.
  • Are o avere estimată la 200 de milioane de euro.

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