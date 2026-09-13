„Stadionul nu este moșie” Dinamo, reacție dură după scandalul de la Miercurea Ciuc: „O întrebare pe care nu mai putem s-o evităm”
Dinamo. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

„Stadionul nu este moșie” Dinamo, reacție dură după scandalul de la Miercurea Ciuc: „O întrebare pe care nu mai putem s-o evităm”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.09.2026, ora 13:39
  • Dinamo a reacționat oficial după scandalul de la masa presei din timpul meciului cu Csikszereda, câștigat de „câini” cu 3-1 la Miercurea Ciuc.
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Joao Bagao, Andrei Bendeac și Iulian Militaru, membri ai staffului „câinilor” făceau analiza meciului în timp real, însă în prima repriză au fost anunțați de un reprezentant al gazdelor că trebuie să părăsească zona.

Situația a devenit din ce în ce mai tensionată, iar la un moment dat un steward a încercat să-l tragă de mână pe unul dintre membrii staffului dinamovist.

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Dinamo, reacție dură după scandalul de la Miercurea Ciuc

„Dinamo s-a deplasat la Miercurea Ciuc pentru meciul din etapa a 9-a, pe un stadion unde, în trecut, am mai întâlnit discuții, șicane și un comportament al oficialilor de club pe care-l considerăm departe de normele Superligii României.

Nu vorbim despre un caz izolat, ci despre o escaladare. Dacă anul trecut suporterii noștri erau ținuți la porți, iar clubul organizator ne-a aruncat vina pentru un comportament necorespunzător, anul acesta rândul a venit pentru oficialii și staff-ul clubului nostru.

Vineri seară, antrenorul secund, împreună cu cei doi analiști video, au fost somați să părăsească zona dedicată reprezentanților media, deoarece nu îndeplinesc o funcție care să le confere prezența acolo.

Regulamentul asumat și semnat de TOATE cluburile din Superliga României este însă clar, chiar dacă unele conduceri de club îl trec la capitolul «și altele», ca și cum ar administra o moșie boierească asupra căreia nici domnul țării n-avea autoritate”, a transmis clubul, în comunicatul postat pe Facebook.

„Câinii” au invocat regulamentul ROAF și susțin că, deși un analist video nu are automat dreptul de a ocupa un loc destinat presei, organizatorul trebuie să-i ofere o zonă alternativă în care să aibă condițiile necesare pentru a lucra.

„Potrivit Art. 58 alin. (4) lit. h din ROAF, clubul organizator are obligația să asigure condițiile necesare oricărei echipe pentru înregistrarea audio-video a meciului.

Din păcate, multe stadioane din România nu au un loc special pentru analiștii video, astfel încât aceștia iau loc la masa presei, unde există prize, internet și portul Hudl, exact cum procedează și Dinamo pentru analiștii echipelor oaspete.

Alaltăieri, Directorul Sportiv al clubului ciucan a încercat, împreună cu 5 stewarzi, să evacueze staff-ul nostru, motivând că nu are calitatea de reprezentant media.

Corect, dar Art. 61 din ROAF este limpede:
«…locurile și facilitățile respective sunt destinate reprezentanților mass-media acreditați. Un analist video al clubului nu devine automat reprezentant media. Prin urmare, organizatorul îl poate amplasa într-o altă zonă, DACĂ acea zonă îi permite efectiv activitatea».

Relocarea e posibilă doar dacă există o asemenea zonă”, a mai transmis clubul.

Locurile lăsate libere de Joao Bagao, Andrei Bendeac și Iulian Militaru/ Foto: GOLAZO.ro Locurile lăsate libere de Joao Bagao, Andrei Bendeac și Iulian Militaru/ Foto: GOLAZO.ro
Locurile lăsate libere de Joao Bagao, Andrei Bendeac și Iulian Militaru/ Foto: GOLAZO.ro

Dinamo susține că ofițerul de presă a încercat să găsească o soluție și să ceară relocarea staffului într-o zonă potrivită, dar că nu a fost identificat un astfel de spațiu.

„Ofițerul nostru de presă a intervenit pentru a calma situația și a cerut exact acest lucru; conducerea clubului gazdă i-a răspuns amenințându-l cu retragerea acreditării de meci, acreditare oferită de fapt de Federația Română de Fotbal, nu de ei, ca și cum stadionul le-ar aparține cu totul.

Nicio zonă alternativă nu a fost identificată, astfel încât staff-ul nostru a rămas pe loc, dar în repriza secundă conexiunea la internet a fost întreruptă, iar colegii noștri nu și-au mai putut desfășura activitatea până la final. Am sesizat observatorul de joc al Ligii Profesioniste de Fotbal, atât la pauză, cât și după meci.

Precizăm și că Masa Presei nu era plină alaltăieri, prin urmare staff-ul nostru nu a ocupat locul niciunui jurnalist acreditat, nici nu i-a împiedicat pe cei prezenți să lucreze; nu e rolul nostru să evaluăm pe cine acreditează clubul gazdă”, a mai notat clubul.

Ne exprimăm nemulțumirea față de lipsa de respect cu care am fost tratați alaltăieri la Miercurea Ciuc. Dinamo rămâne într-un dialog și un parteneriat continuu cu toate cluburile din Superligă și le oferă oaspeților toate condițiile necesare să-și desfășoare activitatea. Dinamo, în comunicatul emis

În finalul comunicatului, Dinamo a criticat în termeni duri modul în care a fost gestionată situația:

„Și aici apare o întrebare pe care, după două deplasări consecutive cu asemenea episoade, nu mai putem s-o evităm: ce certifică, în mod concret, standardele de omologare și organizare ale Superligii, dacă o echipă oaspete trebuie să negocieze la fața locului condiții elementare pentru ca propriul staff să-și poată face meseria?

Excepțiile pot rezolva problema unei capacități. Nu pot deveni însă derogări de la profesionalism. Dinamo respectă fiecare adversar și oferă, la București, condițiile necesare celor care vin să lucreze la meciurile noastre. Nu este ospitalitate boierească și nici concesie. Este standardul minim al unei competiții care se numește Superliga.

Iar dacă un club dorește să rămână la acest nivel, ar trebui ca și organizarea lui să rămână aici. Regulamentele nu sunt literatură facultativă, stadionul nu este moșie, iar dreptul de a organiza un meci în prima ligă vine împreună cu niște obligații”, a mai notat formația.

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