Angelescu avertizează! Ce îl îngrijorează pe președintele Rapidului după victoria cu Voluntari: „E al nu știu câtelea meci”

Rapid - Voluntari 2-1. Victor Angelescu, președintele gazdelor, a tras un semnal de alarmă după victoria din Superliga.

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Elevii lui Daniel Pancu au ratat numeroase ocazii, iar oficialul rapidist consideră că echipa ar fi trebuit să câștige mult mai clar.

RAPID - VOLUNTARI 2-1 . Victor Angelescu: „E îngrijorător”

Angelescu a subliniat că eficiența în fața porții reprezintă un motiv de îngrijorare. Rapid a tras de 24 de ori în meciul de sâmbătă, însă doar 7 dintre șuturile giuleștenilor au fost cadrate.

„Punctele sunt foarte bune, dar e diferit faţă de ce s-a întâmplat la Galaţi. Nu sunt cel mai fericit, pentru că e al nu ştiu câtelea meci în care avem o sumedenie de ocazii şi trebuie să stăm cu inima în gât până la final.

Trebuie să facem ceva, pentru că azi trebuia să fie 5 sau 6 la 1. E îngrijorător că trebuie să avem 7-8 ocazii pe meci, pentru ca să marcăm 1-2 goluri. Am făcut un joc foarte bun, ne-am creat foarte multe ocazii, ajungem în faţa porţii, dar trebuie să finalizăm.

Nu suntem concentraţi! Ori dăm în bară, ori dăm un centrimetru pe lângă, ori îi dăm în cap, ori o scoate portarul senzaţional. La pauză trebuia să fie 4-1.

Sunt bucuros pentru puncte, repet. Sunt bucuros pentru joc, dar e frustrant să ai atâtea ocazii mari şi să nu înscrie. Se putea să nu facem punctele azi şi era total nedrept, nu e primul meci”, a spus Angelescu, potrivit primasport.ro.

Am vorbit după meci, dar nu am putut să dezvoltăm subiecutul. Suntem bucuroşi pentru victorie, dar un pic îngrijoraţi pentru că nu marcăm din atâtea ocazii. Într-un meci cu Voluntari puteam să marcăm mai des din situaţiile pe care le-am avut. Victor Angelescu, președinte Rapid

După succesul cu FC Voluntari, Rapid rămâne pe locul 2 și s-a apropiat din nou la două puncte de liderul Dinamo. FC Voluntari ocupă locul 15, cu doar 8 puncte.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Dinamo 9 20 2 Rapid 9 18 3 Petrolul 8 15 4 U Craiova 8 14 5 Farul 9 14 6 Sepsi 9 13 7 FCSB 8 11 8 FC Botoșani 8 10 9 Corvinul 8 10 10 Oțelul Galați 8 10 11 CFR Cluj 8 10 12 FC Argeș 8 10 13 UTA Arad 8 9 14 U Cluj 7 9 15 FC Voluntari 9 8 16 Csikszereda 9 1

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