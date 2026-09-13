„Enervant” Eroul Rapidului din meciul cu Voluntari, nemulțumit: „Aș prefera să controlăm mai bine meciul”

RAPID - FC VOLUNTARI 2-1. Lars Kramer (35 de ani), căpitanul giuleștenilor, și-a exprimat nemulțumirea față de jocul prestat de alb-vișinii în prima repriză.

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Kramer a fost eroul Rapidului, cu golul victoriei marcat în minutul 85, însă nu s-a arătat pe deplin satisfăcut de jocul echipei.

RAPID - FC VOLUNTARI 3-1 . Lars Kramer: „E enervant să aibă adversarii 1-0 ”

„Sunt fericit, cred că am făcut un joc prost în prima repriză, e enervant să aibă adversarii 1-0, suntem mai buni, dar trebuie să avem aspirații mai mari.

Am mai marcat cu Craiova, e foarte plăcut. Știu că sunt foarte bun la jocul de cap, dar cel mai important e că am dat un gol de 3 puncte”, a declarat Lars Kramer la Prima Sport.

Lars Kramer: „Aș prefera să controlăm mai bine meciul”

Întrebat ce s-a schimbat după pauză, căpitanul giuleștenilor a afirmat:

„Nu s-au schimbat multe, am început să atacăm după golul primit, ei au obosit, noi am forțat. Aș prefera să nu facem asta, să controlăm mai bine meciul.

Suntem buni la faze fixe, avem atacanți foarte buni. Nu marchează foarte mult acum, dar îi vedem la antrenament, se descurcă bine, e nevoie să dea goluri. E mai multă responsabilitate de când sunt căpitan, dar nu m-am schimbat”, a adăugat Kramer.

Lars Kramer: „Să ne concentrăm să ajungem în play-off ”

Rapid este pe locul 2, cu 18 puncte, la două puncte în spatele liderului Dinamo, însă Kramer alege să rămână precaut.

„Suntem puternici, Dinamo e deasupra noastră, dar vom vedea. Să ne concentrăm să ajungem în play-off, de acolo trebuie să fim mult mai concentrați decât anul trecut”, a concluzionat Kramer.

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