A refuzat o ofertă uriașă  Motivul pentru care un maseur din România nu a acceptat o jumătate de milion de euro
Victor Hexan. Foto: Instagram
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A refuzat o ofertă uriașă Motivul pentru care un maseur din România nu a acceptat o jumătate de milion de euro

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.10.2026, ora 22:54
  • Victor Hexan (68 de ani), fost maseur în staff-ul lui Mircea Lucescu la Șahtior Donețk, a dezvăluit ce ofertă uriașă a primit când activa la clubul ucrainean.
  • De ce a refuzat o sumă importantă, mai jos în articol.
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Victor Hexan a fost maseur la Șahtior în mandatul lui Mircea Lucescu pe banca echipei, alături de care a cucerit nu mai puțin de 8 titluri în Ucraina, o Cupă UEFA, 6 Cupe și 7 Supercupe.

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Victor Hexan a refuzat o ofertă uriașă: „Crezi că îl las pe nea Mircea pe aici?”

Maseurul a povestit că oferta nu a venit din partea unui club, ci din partea lui Alex Teixeira, care a părăsit-o pe Șahtior în anul 2016 când s-a transferat în China, la Jiangsu Suning.

Brazilianul i-a oferit lui Victor Hexan un salariu de 500.000 de euro pentru a merge cu el în China, dar acesta a refuzat.

„Cel mai scump pe care l-am masat s-a numit Teixeira, un brazilian pe care l-am vândut cu 75.000.000 de euro în China, de la Șahtior.

Pe acela, timp de vreo cinci ani de zile niciodată nu l-a masat altcineva în afară de mine. Mă iubea, mă adora. Și veneam la lot, că eu eram și la echipa națională, și la Șahtior Donețk.

Și veneam la lot, iar când mă întorceam, după zece zile, el nu prinsese naționala Braziliei, era și greu, era și tinerel. Și îl întrebam: «Cine ți-a făcut masaj, cine s-a ocupat de tine?». «Nimeni, cu nimeni nu fac în afară de tine».

Când a semnat, țin minte, a luat un avion și a venit până în cantonamentul nostru în Spania, să își ia rămas bun de la mine.

Țin minte că eram înlăcrimat și m-a rugat: «Vino, mă, cu mine. Îți dau 500.000 de euro salariu. Eu primesc 11.000.000 de euro. Hai cu mine!».

«Unde să mă duc, mă, în China, mă. Cum crezi că îl las pe nea Mircea pe aici?»”, a declarat Victor Hexan, citat de as.ro.

Alex Teixeira evoluează la Panserraikos

După ce a fost refuzat de maseurul Victor Hexan, Alex Teixeira a evoluat în următoarele 5 sezoane la Jiangsu Suning, formație pentru care a marcat 73 de goluri și a oferit 44 de pase decisive în 153 de meciuri jucate.

În vara anului 2021, brazilianul a semnat cu Beșiktaș, iar după un sezon a ajuns la Vasco da Gama. Începând cu luna ianuarie a acestui an, Teixeira joacă pentru Panserraikos, în liga a doua din Grecia.

223 de meciuri
a jucat Alex Teixeira pentru Șahtior. A marcat 89 de goluri și a livrat 25 de pase decisive

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