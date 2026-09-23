Rezervă de 67 de milioane AC Milan și Juventus îl vor pe fotbalistul uitat de Arteta pe bancă la Arsenal +13 foto
Viktor Gyokeres. Foto: Imago
Campionate

Rezervă de 67 de milioane AC Milan și Juventus îl vor pe fotbalistul uitat de Arteta pe bancă la Arsenal

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 23.09.2026, ora 15:54
alt-text Actualizat: 23.09.2026, ora 15:54
  • Viktor Gyokeres (28 de ani) ar putea deveni unul dintre numele importante ale perioadei de mercato din iarnă.
  • Atacantul lui Arsenal, cumpărat de la Sporting pentru 67 de milioane de euro, a pierdut teren în fața lui Kai Havertz, iar AC Milan și Juventus ar fi început deja discuțiile cu reprezentanții jucătorului.
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Suedezul a fost golgheterul lui Arsenal în sezonul trecut, cu 21 de goluri în toate competițiile, însă în actuala stagiune a adunat doar 207 minute în cinci meciuri.

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AC Milan și Juventus îl vor pe Gyokeres, uitat de Arteta pe bancă la Arsenal

Agenții atacantului ar fi purtat discuții preliminare cu Milan și Juventus, dar și cu Al Ahli și Al Ittihad.

Arsenal nu intenționează, în acest moment, să renunțe la atacantul pentru care a plătit 67 de milioane de euro, însă situația s-ar putea schimba dacă londonezii vor transfera un alt vârf în ianuarie, potrivit footballtransfers.com.

În vară, Arsenal a vrut să mai aducă un atacant, iar Julian Alvarez s-a numărat printre variante. O astfel de mutare l-ar fi putut împinge pe Gyokeres spre o eventuală plecare.

AC Milan ar lua în calcul inclusiv varianta unui împrumut în perioada de transferuri din iarnă, conform milanreports.com.

14 goluri
a marcat Gyökeres în Premier League în primul său sezon la Arsenal și 21 în toate competițiile, contribuind la câștigarea titlului. În Liga Campionilor, atacantul a avut 5 reușite

Atacantul suedez nu a avut însă un impact imediat nici în primul sezon. Până la începutul lui 2026 marcase de șapte ori, înainte de a accelera în a doua parte a stagiunii și de a ajunge la 21 de goluri.

Renunțarea la Gyokeres ar putea fi riscantă, mai ales într-un sezon lung, în care Arsenal are nevoie de soluții diferite în atac.

Transferat de la Sporting în vara lui 2025, Gyokeres venise după un sezon în care marcase 54 de goluri în 52 de meciuri pentru formația portugheză.

FOTO. PSG - Arsenal 1-1 (4-3 pen.), în finala Ligii Campionilor

PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago)
PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago)

Galerie foto (13 imagini)

Scenografia fanilor englezi în PSG - Arsenal, finala Champions League (foto: Imago) Scenografia fanilor francezi în PSG - Arsenal, finala Champions League (foto: Imago) PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago) PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago) PSG - Arsenal, finala Champions League - meci (foto: Imago)
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