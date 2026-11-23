Clubul Villarreal a negat informațiile conform cărora jucătorul Nicolas Pepe (31 de ani) s-a operat la ochi din cauza problemelor apărute după ce a privit direct spre Soare în timpul eclipsei din Spania, din luna august.

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Speculațiile s-au răspândit rapid în mediul online după ce internaționalul ivorian a fost surprins în timp ce purta o mască de protecție în timpul meciului cu Barcelona de duminică, pierdut de Villarreal cu 2-3.

Villarreal neagă toate zvonurile apărute în jurul lui Nicolas Pepe

Zvonurile au fost alimentate și de un videoclip viral de pe Snapchat în care apărea eclipsa, despre care se spune că ar fi fost distribuit pe contul fotbalistului.

Clubul Villarreal a reacționat și a transmis că Nicolas Pepe nu a fost operat la ochi din cauză că a privit direct spre Soare în timpul eclipsei.

„Ca răspuns la informațiile publicate recent în diverse instituții media, Villarreal CF clarifică faptul că este complet fals că intervenția chirurgicală la ochi a lui Nicolas Pepe ar avea vreo legătură cu observarea eclipsei de soare.

Operația fusese programată din timp, din motive care nu aveau legătură cu acest eveniment.

Clubul face apel la rigoare și responsabilitate în relatarea subiectelor legate de sănătatea jucătorilor săi”, a transmis clubul spaniol pe X.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: El Villarreal CF, ante las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación recientemente, aclara que es completamente falso que la intervención oftalmológica de Nicolas Pepe tenga relación alguna con la observación del eclipse solar. La intervención estaba programada con anterioridad, por motivos totalmente ajenos a este hecho. El club ruega rigor y responsabilidad a la hora de informar sobre cuestiones relacionadas con la salud de sus futbolistas. — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 22, 2026

Din cauza intervenției chirurgicale, extrema dreaptă a celor de la Villarreal a ratat cinci meciuri în luna octombrie: două în Liga Campionilor și trei în La Liga.

Eclipsa de Soare din Spania și operația lui Pepe nici măcar nu s-au petrecut în perioade apropiate. Prima a avut loc pe 12 august, în timp ce intervenția chirurgicală s-a produs două luni mai târziu.

Privitul direct la o eclipsă de Soare fără protecție adecvată poate provoca retinopatie solară, adică o leziune sau arsură a retinei cauzată de radiațiile solare concentrate de cristalinul ochiului.

El propio Nicolás Pépé grabó el eclipse con su móvil, donde sale mirando directamente al sol sin ningún tipo de protección. Él mismo colgó el momento en sus redes sociales. https://t.co/W2xDQrvvrx — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 22, 2026

Nicolas Pepe evoluează pentru „Submarinul Galben” din vara anului 2024, atunci când a fost transferat de la Trabzonspor.

În acest sezon, ivorianul a marcat 3 goluri și a oferit o pasă decisivă în 12 meciuri jucate pentru Villarreal.

US Orleans, Angers, Lille, Arsenal și Nice sunt echipele pentru care a mai jucat Nicolas Pepe.

6 milioane de euro este cota de piață a lui Nicolas Pepe, conform Transfermarkt

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