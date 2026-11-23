- Clubul Villarreal a negat informațiile conform cărora jucătorul Nicolas Pepe (31 de ani) s-a operat la ochi din cauza problemelor apărute după ce a privit direct spre Soare în timpul eclipsei din Spania, din luna august.
Speculațiile s-au răspândit rapid în mediul online după ce internaționalul ivorian a fost surprins în timp ce purta o mască de protecție în timpul meciului cu Barcelona de duminică, pierdut de Villarreal cu 2-3.
Villarreal neagă toate zvonurile apărute în jurul lui Nicolas Pepe
Zvonurile au fost alimentate și de un videoclip viral de pe Snapchat în care apărea eclipsa, despre care se spune că ar fi fost distribuit pe contul fotbalistului.
Clubul Villarreal a reacționat și a transmis că Nicolas Pepe nu a fost operat la ochi din cauză că a privit direct spre Soare în timpul eclipsei.
„Ca răspuns la informațiile publicate recent în diverse instituții media, Villarreal CF clarifică faptul că este complet fals că intervenția chirurgicală la ochi a lui Nicolas Pepe ar avea vreo legătură cu observarea eclipsei de soare.
Operația fusese programată din timp, din motive care nu aveau legătură cu acest eveniment.
Clubul face apel la rigoare și responsabilitate în relatarea subiectelor legate de sănătatea jucătorilor săi”, a transmis clubul spaniol pe X.
Din cauza intervenției chirurgicale, extrema dreaptă a celor de la Villarreal a ratat cinci meciuri în luna octombrie: două în Liga Campionilor și trei în La Liga.
Eclipsa de Soare din Spania și operația lui Pepe nici măcar nu s-au petrecut în perioade apropiate. Prima a avut loc pe 12 august, în timp ce intervenția chirurgicală s-a produs două luni mai târziu.
- Privitul direct la o eclipsă de Soare fără protecție adecvată poate provoca retinopatie solară, adică o leziune sau arsură a retinei cauzată de radiațiile solare concentrate de cristalinul ochiului.
Nicolas Pepe evoluează pentru „Submarinul Galben” din vara anului 2024, atunci când a fost transferat de la Trabzonspor.
În acest sezon, ivorianul a marcat 3 goluri și a oferit o pasă decisivă în 12 meciuri jucate pentru Villarreal.
- US Orleans, Angers, Lille, Arsenal și Nice sunt echipele pentru care a mai jucat Nicolas Pepe.