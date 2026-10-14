„Antrenor fără experiență” Cristi Chivu, singurul cu 4 eșecuri consecutive la Inter în UCL: „E păcat, dar trebuie zis”
Lautaro Martinez, dezamăgit. Foto: Imago
Liga Campionilor

„Antrenor fără experiență” Cristi Chivu, singurul cu 4 eșecuri consecutive la Inter în UCL: „E păcat, dar trebuie zis”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 09:51
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 09:53
  • Inter - Club Brugge 3-4. Mike Grella (39 de ani), fost mijlocaș la Leeds United și acum analist la CBS Sports, a făcut o analiză dură asupra echipei lui Cristi Chivu (45 de ani).
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Inter Milano a suferit cea de-a doua înfrângere consecutivă în Liga Campionilor, după 1-2 cu Real Madrid în prima etapă, iar „nerazzurrii” nu au niciun punct în faza principală a competiției.

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Inter - Club Brugge 3-4. Mike Grella: „Au un antrenor fără experiență”

Mike Grella a identificat problema din jocul lui Inter care a dus la această înfrângere și a criticat evoluția mai multor jucători ai lui Cristi Chivu.

„Cei de la Inter vor să-și facă jocul, să aibă un fotbal expansiv, cu multă fluiditate pe aripi, cu mijlocașii care coboară și sunt peste tot. Îi aplaudăm pentru asta, wow, e grozav, e frumos să mai vezi și fotbal ofensiv, nu vezi mereu asta!

Dar e și reversul medaliei. Ai 3 fundași centrali care nu vor să se apere, nu vor să alerge, aripile care nu vor să se apere, Diouf e extremă, Dimarco se poate apăra, dar e unul dintre cei mai slabi jucători când nu are mingea, iar când o are unul dintre cei mai buni pe care i-am văzut.

Pe tranziție sunt moi. Am văzut în sezoanele anterioare că au jonglat cu mai multe obiective și le-au scăpat pe toate până la final. E păcat, dar trebuie zis, au un antrenor fără experiență. Ăsta e adevărul. A luat titlul, dar i s-a dăduse un sistem și o echipă care puteau face asta.

În Ligă până acum, acolo unde contează pentru Inter, unde e judecată, nu a fost deloc bine. Cu Bodo/Glimt sezonul trecut, acum acest rezultat de acasă, în modul în care s-a întâmplat, nu e suficient de bun”, a declarat fostul mijlocaș la CBS Sports.

Problema mai mare pentru care l-am menționat pe Chivu e că acum se întâmplă același lucru și în Serie A. Tranziția defensivă e groaznică. Faptul că acest rezultat i s-a întâmplat unui Chivu fără experiență și el nu a putut face ajustările necesare e ceea ce mă îngrijorează. Mike Grella, actual analist la CBS Sports

În urma eșecului de marți seară, Cristi Chivu a înregistrat și un record negativ în istoria campioanei Italiei. Românul e primul antrenor din istoria lui Inter care pierde patru meciuri consecutive în Liga Campionilor.

Ultimele 4 meciuri jucate de Inter în Liga Campionilor:

  • 3-4 cu Club Brugge, pe 13 octombrie
  • 1-2 cu Real Madrid, pe 8 septembrie
  • 1-2 cu Bodo/Glimt, pe 24 februarie
  • 1-3 cu Bodo/Glimt, pe 18 februarie

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