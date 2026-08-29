Vladislav Blănuță (24 de ani) este noul jucător al echipei Lechia Gdansk.

Clubul polonez l-a transferat pe atacantul român de la Dinamo Kiev.

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Vârful va purta tricoul cu numărul 97 la Lechia Gdansk, echipă clasată pe locul 13 în liga secundă a Poloniei, cu 7 puncte după 6 etape.

Vladislav Blănuță, transfer la Lechia Gdansk

„Vladislav Blănuță a devenit noul jucător al echipei Lechia Gdansk. Atacantul român în vârstă de 24 de ani se alătură «Alb-verzilor» venind de la Dinamo Kiev. Contractul său va fi valabil până la 30 iunie 2031.

Blănuță s-a născut în Moldova și a evoluat la mai multe cluburi de-a lungul carierei sale, printre care Pescara, FC U Craiova, Universitatea Cluj și Dinamo Kiev.

Atacantul a reprezentat Moldova la nivel de tineret, înainte de a juca pentru România la U20 și U21. În 2025, a participat la Campionatul European Under-21 al UEFA.

Vladislav, bine ai venit la Gdansk! Îți dorim multe goluri și succes în tricoul alb-verde”, se arată în comunicatul clubului polonez.

Dinamo București și-a exprimat în mai multe rânduri interesul pentru semnătura lui Vladislav Blănuță.

Blănuță „va câștiga mai mult” la Lechia Gdansk decât la Dinamo Kiev

Ionuț Stanciu, impresarul lui Blănuță, a dezvăluit că atacantul va avea la Lechia Gdansk un salariu mai mare decât cel de 520.000 de euro pe sezon pe care îl primea la Dinamo Kiev.

„Am avut multe oferte foarte bune din campionate importante din Europa. Nu a fost o decizie simplă, mai ales după un sezon precedent care nu a fost unul favorabil pentru Vlad.

Am considerat că, în acest moment, cel mai important este să găsim locul în care Vlad să poată juca, să aibă încredere și să poată reveni rapid la cea mai bună versiune a lui.

Am discutat despre mai multe variante și am căutat un proiect care să fie bun pentru toate părțile, ținând cont și de investiția importantă făcută de Dinamo Kiev.

Până la urmă, Dinamo și-a recuperat banii investiți, iar pentru Vlad am găsit un contract foarte bun, deși nu îmi place să vorbesc despre asta. Va câștiga mai mult decât la Kiev. Dar banii nu au fost principalul motiv”, a spus Stanciu, potrivit digisport.ro.

După un sezon dificil, cred că Vlad are nevoie exact de ceea ce a găsit aici. Nu am privit niciun moment Legia Gdansk ca pe un club de liga a doua. L-am privit ca pe un club care poate reveni foarte repede acolo unde îi este locul. Își dorește să joace, să marcheze, să ajute echipa să revină în Ekstraklasa imediat și, cel mai important, să demonstreze din nou ce poate. Ionuț Stanciu, impresarul lui Vladislav Blănuță

Blănuță a ajuns la Dinamo Kiev la începutul sezonului trecut, dar a intrat rapid în dizgrația fanilor, după ce aceștia au descoperit postări pro-ruse distribuite de jucător pe rețelele de socializare, cerând apoi rezilierea contractului.

În sezonul petrecut la gruparea ucraineană, atacantul român a jucat doar 11 meciuri, în care a marcat un singur gol. A bifat, în total, 307 minute pe teren.

Adrian Mititelu, revoltat după transferul lui Blănuță în Polonia: „ M-au păcălit!”

Lechia Gdansk ar fi plătit 1,5 milioane de euro în schimbul lui Blănuță. Dacă ar fi încasat o sumă mai mare, atunci Dinamo Kiev ar fi trebuit să achite 20% din suma de transfer celor de la FC U Craiova, conform unei clauze din contractul semnat anul trecut.

Craiova nu a primit, astfel, niciun ban în urma împrumutului lui Blănuță în Polonia, decizie care l-a nemulțumit pe Adrian Mititelu.

„Îmi pare rău că nu l-am dat la Rakow în Polonia pe 2 milioane de euro. Data viitoare o să fiu mai atent la clauzele din contract.

M-au păcălit ucrainenii. Sunt sigur că el își poate relansa cariera și va ajunge la un nivel înalt”, a declarat patronul clubului FCU Craiova, conform fanatik.ro.

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