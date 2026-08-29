„Mă ceartă Radu Naum dacă fac asta” De ce a răbufnit Șumudică: „Respect competiția, dar totul are o limită!”

CSIKSZEREDA - CFR CLUJ 2-3. Marius Șumudică (55 de ani), antrenorul echipei din Gruia, a evidențiat mai multe aspecte care l-au deranjat după succesul din Liga 1, etapa #7.

Tehnicianul este furios că echipa sa va fi nevoită să evolueze de 3 ori în decurs de o săptămână.

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După 1-0 cu FCSB, Șumudică a reușit să obțină și a doua victorie pe banca CFR-ului, însă nu e mulțumit de jocul echipei și le-a reproșat mai multe lucruri elevilor săi.

CSIKSZEREDA - CFR CLUJ 2-3 . Marius Șumudică: „Iar luăm gol la fază fixă”

CFR a deschis scorul prin Biliboc ('28), însă gazdele au egalat rapid: Paszka a centrat din corner, iar Eppel ('33) a scăpat din marcaj și a trimis mingea în poartă cu o lovitură de cap.

„Parțial sunt mulțumit, datorită rezultatului. Nu sunt mulțumit din două aspecte.

În primul rând, iar luăm gol la fază fixă. Nu există la fiecare fază fixă să ne tremure picioarele, să luăm medicamente. La orice centrare în careu…

E adevărat, nu avem talie. Încă așteptăm să luăm jucători cu talie și să vedem, poate o reglăm după aceea.

Am introdus un fundaș central numai ca să câștig la talie, pentru că asta făcea Csikszereda, trimitea mingi lungi, nu ne-a pus probleme decât din fază fixă”, a declarat Șumudică, potrivit digisport.ro.

CFR Cluj a mai marcat prin Perianu ('45+2) și Drazic ('83), în timp ce Eppel a făcut „dubla” în minutul 50.

Asta înseamnă frică de rezultat, lipsă de responsabilitate. Am schimbat, am încercat, aveau probleme la zonă, dar și la om la om. În a doua repriză am făcut apărare în zonă, dar trebuie să ai jucători cu talie. Îl am doar pe Kresic cu talie. Ei aveau 5 jucători peste 1,85m. Marius Șumudică, antrenor CFR Cluj

Marius Șumudică: „ Le-am strigat să înghețe jocul”

Pe Șumudică l-a nemulțumit și faptul că echipa nu a reușit să gestioneze mai bine avantajul. Tehnicianul susține că starea gazonului a afectat jocul și a contribuit la scăderea fizică din repriza a doua.

„A doua nemulțumire e că eu sunt adeptul, după ce marchez, să îngheț jocul. Le-am strigat de nu știu câte ori să înghețe jocul cinci minute. Nu se poate să primești gol la două-trei minute.

Terenul e foarte greu. Dacă la televizor pare bun, încă nu s-a așezat brazda și e foarte, foarte greu. E ca un mușchi și te încarcă la picioare. Rămâneau mingile în spate, nu puteai să faci un dribling, de asta l-am scos pe Cordea.

Dar sunt mulțumit, este victoria lor. A doua repriză am căzut un pic fizic, probabil și din dorința de conservare a rezultatului. I-am adus peste noi, E o echipă de bătaie, care aruncă multe mingi sus”, a mai spus antrenorul echipei din Gruia.

„Mă ceartă Radu Naum dacă fac asta”

Apoi, tehnicianul s-a plâns de programul încărcat al echipei sale în următoarea săptămână.

„Avem trei zile să ne recuperăm. Vom merge la Sepsi și cei care intră pe teren vor trebui să dea dovadă de bărbăție. După care jucăm vineri, la 48 de ore. Vă dați seama, trebuie să călătoresc de la Sepsi șase ore, ajung acasă noaptea târziu, fac un singur antrenament și apoi jucăm. Adică este incredibil.

Programul care a fost, încă o dată atrag atenția, am atras-o tot timpul… Nu se poate ca în șase zile să jucăm trei meciuri. Dar avem jucători capabili. Nu prea sunt adeptul rotației, să fiu sincer. Respect competiția, dar totul are o limită. Păi, n-am ce să fac! Nu avem alții. Ăștia suntem.

Dacă nu se ridică interdicția la transferuri, cu cine să joc? Să iau copii, să joc cu copii? Nu pot să-mi bat joc de competiție, că mă ceartă Radu Naum după aia. Ați văzut. Nu pot să-mi bat joc, voi încerca să aliniez formația cea mai bună”, a încheiat Șumudică.

Radu Naum, moderator Digi Sport și editorialist GOLAZO.ro, a criticat recent echipele care aleg să își menajeze jucătorii în Cupa României, după ce Oțelul a fost eliminată în play-off de Chiajna, scor 1-5:

„Asta e desconsiderare. Nu e în regulă! Sunt unii care tratează serios competiția. Dacă n-ai chef… Nu iei bani când treci? Eu cred că-ți acoperi cheltuieli. Sunt bani. Nu mai bine spui… Ne păcălim, ne furăm căciula, ne păcălim unii pe alții”.

FOTO. Ovidiu Perianu a marcat un gol uluitor, de la peste 30 de metri, în Csikszereda - CFR Cluj 2-3

Clasamentul în Liga 1

Loc/Echipa Meciuri Puncte 1. Dinamo 6 13 2. Petrolul 7 12 3. FCSB 6 11 4. Rapid 6 11 5. U Craiova 6 10 6. Oțelul 7 10 7. FC Argeș 6 10 8. Corvinul 6 9 9. Farul 6 9 10. CFR Cluj 6 9 11. U Cluj 6 9 12. Sepsi 6 7 13. FC Botoșani 6 6 14. FC Voluntari 7 5 15. UTA Arad 6 3 16. Csikszereda 7 1

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