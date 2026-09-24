Transformare incredibilă  FOTO. Wayne Rooney a atras toate privirile la ultima sa apariție publică

Wayne Rooney (40 de ani), fostul mare atacant al lui Manchester United, a surprins la ultima sa apariție publică cu transformarea sa fizică incredibilă.

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Rooney a fost prezent, alături de soția sa, Coleen, la lansarea noului lor serial, „The Real Rooneys”, de pe Disney+.

FOTO. Transformarea fizică incredibilă a lui Wayne Rooney

Wayne Rooney s-a retras din activitate la începutul anului 2021, după experiența la Derby County, acolo unde a petrecut doar un sezon.

După ce a decis să pună ghetele în cui, Rooney a avut numeroase apariții publice, dar era de nerecunoscut față de perioada când era fotbalist. Englezul își lăsase barba să crească și avea câteva kilograme în plus.

Marți, Rooney i-a surprins pe toți când a fost prezent la lansarea noului său serial. Acesta nu mai avea barbă și a slăbit foarte mult.

WAYNE ROONEY LOOKING LIKE A NEW MAN. 😳👏



Rooney stepped onto the red carpet for the premiere of his new Disney+ series The Real Rooneys showing off a dramatic transformation and noticeably slimmer look.



The difference compared to some of his appearances at charity matches in… pic.twitter.com/9wMlDpPBX0 — DAZN Football (@DAZNFootball) September 24, 2026

La începutul acestei veri, Rooney a dezvăluit că a trecut și printr-o intervenție chirurgicală după ce și-a fracturat nasul de două ori de-a lungul carierei de fotbalist, conform thesun.co.uk.

A fost o schimbare radicală a fostului star din Premier League față de apariția sa la premierea serialului „The Real Wagatha Story”, realizat de soția sa, Coleen, atunci când avea barbă și avea părul tuns foarte scurt.

Coleen & Wayne Rooney are here with a look at their brand-new series, as they let cameras into their home during a pivotal year for the family 🎥



Don’t miss it 👉 https://t.co/r3Gt24uXnm pic.twitter.com/WyxkLo2KzI — BBC The One Show (@BBCTheOneShow) September 23, 2026

Marți, cei doi au fost prezenți la cinematograful Picturehouse Central din Piccadilly, Londra, pentru a urmări primul episod al serialului lor de pe Disney+, „The Real Rooneys”.

Wayne Rooney este o legendă a clubului Manchester United, pentru care a jucat 13 sezoane. Fostul atacant a marcat 253 de goluri și a livrat 143 de pase decisive în 559 de meciuri.

Pe Old Trafford, Rooney a cucerit 5 titluri în Premier League, Liga Campionilor, Europa League, Mondialul Cluburilor, o Cupă a Anglie, 4 Supercupe, dar și 4 Cupe ale Ligii.

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