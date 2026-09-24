Comisia Centrală a Arbitrilor a venit cu explicații după fazele controversate din meciurile Oțelul - Corvinul (2-3) și Rapid - FC Argeș (3-1) din etapa #10 din Superliga.

Replica forului condus de Kyros Vassaras vine după ce a fost acuzat că sistemul VAR trasează liniile pentru a obține deciziile pe care și le doresc.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Prima fază analizată a fost golul de 2-3 marcat de Angel Gillard, jucătorul hunedorenilor, din minutul 73 al partidei dintre Oțelul și Corvinul.

A doua fază îl are în prim-plan pe Constantin Grameni, fotbalistul de la Rapid, după golul de 2-0 pe care l-a reușit în minutul 57 al meciului cu FC Argeș.

Precizările CCA privind faza controversată din meciul Oțelul - Corvinul 2-3

Golul de 2-3 marcat de Gillard a provocat protestele gazdelor. Cristi Munteanu, președintele Oțelului, a răbufnit și a precizat că a fost o „viciere de rezultat”.

La faza golului decisiv, arbitrul asistent a semnalizat inițial ofsaid. După aproximativ cinci minute de verificări, arbitrii VAR au stabilit că poziția lui Gillard era regulamentară, iar reușita a fost validată.

„Aceasta este o imagine (n.r. - cea de mai jos) care nu ne permite să vedem în totalitate corpurile celor doi jucători, iar VAR-ul are nevoie de o imagine clară ca să poată determina o poziție afară din joc. În VOR (camera de asistență video) este nevoie de imagini care să nu lase loc de interpretări!

VAR-ul vede în mod clar poziția jucătorilor și înțelege exact punctele pe care trebuie să le folosească în analiză, dar pe această cameră nu se pot trasa liniile de ofsaid.

Operatorul (RO) și VAR folosesc camerele fixe și pe una dintre acestea (VA5) găsesc imaginea clară care le permite să vadă în detaliu corpurile celor doi jucători precum și momentul atingerii mingii cu capul de către coechipierul atacantului.

Astfel, pot să determine punctul cel mai apropiat de linia de poartă al fiecărui jucător, pe care îl vor folosi ca să traseze liniile.

Terenul este calibrat și operatorul are la dispoziție mai multe moduri de a detecta o poziție de ofsaid, VOL (Virtual Offside Line) și AVOL PRO (Accelerated Virtual Offside Line – sistem semiautomat), iar dacă acestea nu pot fi utilizate, poate folosi sistemul Crosshair sau triangulație.

Aici, s-a folosit Crosshair și s-a pus linia albastră (a fundașului) la vârful ghetei și linia roșie (a atacantului) la nivelul umărului. Sistemul a arătat poziția corectă în care se afla atacantul în momentul când mingea a fost atinsă de coechipier.

Se poate vedea foarte clar cum linia roșie (a atacantului) trece peste gheata fundașului, precum și distanța dintre cele două linii!

Din păcate, această imagine nu a fost prezentată atât de clar telespectatorilor!”, a transmis în primă parte CCA, conform frf.ro.

Precizările CCA privind faza controversată din meciul Rapid - FC Argeș 3-1

A doua fază analizată de Comisia Centrală a Arbitrilor este golul de 2-0 marcat de Grameni în meciul cu FC Argeș.

Atunci, arbitrii din camera VAR au analizat dacă în construcția fazei Filip Stojilkovic, atacantul giuleștenilor, nu se afla în ofsaid. După mai multe minute de analiză, arbitrii au acordat golul Rapidului.

Acea decizie a stârnit nemulțumirea antrenorului de la FC Argeș, Bogdan Andone, care a spus că „se trag liniile 10-15 minute până se trag cum trebuie să se tragă”.

„Este prezentat monitorul operatorului (RO), în care se poate vedea foarte bine, pe cele trei camere fixe (VA1, VA3, VA5) cum funcționează sistemul AVOL PRO (semiautomat).

Terenul de joc este calibrat corect (steluțele albe de pe liniile terenului).

De asemenea, sistemul a detectat poziția afară din joc a atacantului și a trasat automat liniile fundașului (albastră) și atacantului (roșie).

Sistemul AVOL PRO încadrează jucătorii in aceste dreptunghiuri, detectând punctele corpului care urmează să fie analizate (excepție brațul si mâna), precum și momentul atingerii mingii de către coechipierul atacantului.

Sistemul detectează punctele cele mai apropiate de linia de poartă, automat trasează liniile și oferă decizia.

Este momentul final al analizei fazei, după ce RO și VAR-ul au reverificat absolut tot. În acest moment se salvează aceste linii și se transmite imaginea către carul de transmisie al televiziunii, care ulterior este prezentată telespectatorilor”, a mai transmis CCA.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport