„E periculos să-l comparăm pe Chivu cu Mourinho” Un fost mare jucător atrage atenția: „Cristi apără Inter de toată lumea” +9 foto
Cristi Chivu
Campionate

„E periculos să-l comparăm pe Chivu cu Mourinho” Un fost mare jucător atrage atenția: „Cristi apără Inter de toată lumea”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.03.2026, ora 15:36
alt-text Actualizat: 08.03.2026, ora 16:36
  • Wesley Sneijder (41 de ani), fostul coleg al lui Cristi Chivu (45 de ani) de la Inter, a evitat să facă o comparație între antrenorul nerazzurrilor și Jose Mourinho (63 de ani).
  • AC Milan - Inter va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2, cu începere de la ora 21:45.

Cristi Chivu a preluat banca tehnică a celor de la Inter în vara anului trecut și are un parcurs excelent în Serie A, fiind la 10 puncte distanță de AC Milan, ocupanta locului secund.

Italia istorică Prima victoriei în fața Angliei la rugby, după 35 de ani și 32 de înfrângeri: „Am visat asta”. A căzut și Franța!
Citește și
Italia istorică Prima victoriei în fața Angliei la rugby, după 35 de ani și 32 de înfrângeri: „Am visat asta”. A căzut și Franța!
Citește mai mult
Italia istorică Prima victoriei în fața Angliei la rugby, după 35 de ani și 32 de înfrângeri: „Am visat asta”. A căzut și Franța!

Wesley Sneijder: „Comparațiile de acest gen sunt inutile”

Wesley Sneijder, fost mijlocaș olandez, a vorbit despre prima sa experiență la Inter, sub comanda lui Jose Mourinho.

„Nici nu apucasem să cobor din avion la sfârșitul lunii august 2009, când Jose mi-a spus: «Deja joci pentru Milan…». Câți alții ar fi făcut asta?

Meciul s-a terminat cu 4-0 (n.r. Inter - AC Milan 4-0, pe 29 august 2009) pentru noi, iar eu simțeam că îi cunosc pe Milito și Eto'o de o viață.

La finalul meciului, mi-am dat seama că Mourinho vorbea serios când spunea că are nevoie doar de un număr 10 pentru a câștiga totul.

Nu a spus asta pentru a mă convinge, ci pur și simplu pentru că vedea viitorul”, a spus Wesley Sneijder, conform gazzetta.it.

Ulterior, Sneijder a ezitat să facă o comparație între Cristi Chivu și Jose Mourinho. Lusitanul, în prezent la Benfica, a pregătit-o pe Inter în perioada iulie 2008 - iunie 2010.

„Comparațiile de acest gen sunt inutile. De fapt, sunt periculoase. La fel ca Jose (n.r. - Chivu are și el o abilitate de profet), însă, Cristian spune ce gândește fără să fie nevoit să mulțumească pe nimeni și merge înainte.

El trebuie să apere Interul de toate și de toți. Uitați-vă la cazul Bastoni, atâtea controverse inutile… Mai devreme sau mai târziu, oamenii se vor sătura să huiduie, dar îmi place în special reacția jucătorului: criticile nu-l afectează, așa se întâmplă”.

116 meciuri
a jucat Wesley Sneijder pentru Inter. A marcat 22 de goluri și a oferit 35 de pase decisive

La ce se referă Sneijder prin „cazul Bastoni”

Inter și Juventus s-au întâlnit în cadrul etapei 25 din Serie A, partidă câștigată de nerazzurri cu scorul de 3-2.

Meciul a fost întors în favoarea echipei lui Cristian Chivu în minutul 42, la scorul de 1-1, când „centralul” i-a arătat al doilea cartonaș galben lui Kalulu.

Fundașul lui Juventus a încercat să recupereze balonul de la Alessandro Bastoni, care avansa cu mingea la picior.

Stoperul lui Inter a căzut, iar „centralul” a fluierat imediat și a acordat lovitură liberă pentru echipa lui Cristian Chivu, plus un al doilea „galben” lui Kalulu, care a fost trimis la vestiare.

Decizie greșită! Bastoni plonjase fără să fie atins, dar VAR-ul nu poate interveni în astfel de situații.

Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (9).jpg
Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (9).jpg

Galerie foto (9 imagini)

Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (2).jpg Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (3).jpg Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+9 Foto
labels.photo-gallery

Doar eliminările venite direct după un cartonaș roșu pot fi verificate, nu și cele după acordarea a două „galbene”.

IFAB (International Football Association Board) urmează să schimbe regulamentul în acest sens, pentru ca cei din camera VAR să poată analiza eliminările și atunci când ele vin în urma a două cartonașe galbene.

Eroare este și mai gravă pentru că Bastoni, jucătorul lui Chivu, ar fi putut fi avertizat pentru simulare.

Iar italianul mai avea un cartonaș galben primit în minutul 9! Adică Inter ar fi rămas în inferioritate numerică, nu Juventus! Chivu l-a schimbat pe Bastoni la pauză.

Citește și

 „Mă îngrozește” Reacții categorice după convocarea-surpriză a lui Ioan Vermeșan: „Poate de-asta a fost chemat”
Nationala
15:55
„Mă îngrozește” Reacții categorice după convocarea-surpriză a lui Ioan Vermeșan: „Poate de-asta a fost chemat”
Citește mai mult
 „Mă îngrozește” Reacții categorice după convocarea-surpriză a lui Ioan Vermeșan: „Poate de-asta a fost chemat”
Italia istorică Prima victoriei în fața Angliei la rugby, după 35 de ani și 32 de înfrângeri: „Am visat asta”. A căzut și Franța!
Rugby
15:42
Italia istorică Prima victoriei în fața Angliei la rugby, după 35 de ani și 32 de înfrângeri: „Am visat asta”. A căzut și Franța!
Citește mai mult
Italia istorică Prima victoriei în fața Angliei la rugby, după 35 de ani și 32 de înfrângeri: „Am visat asta”. A căzut și Franța!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Jose Mourinho serie a Inter Milano ac milan Cristi Chivu Wesley Sneijder
Știrile zilei din sport
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Superliga
18:07
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Citește mai mult
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Premieră: FCSB îngenuncheată la TV! Pentru prima dată în acest an, un meci al campioanei e detronat din poziția de lider al audiențelor televiziunilor
Media
16:31
Premieră: FCSB îngenuncheată la TV! Pentru prima dată în acest an, un meci al campioanei e detronat din poziția de lider al audiențelor televiziunilor
Citește mai mult
Premieră: FCSB îngenuncheată la TV! Pentru prima dată în acest an, un meci al campioanei e detronat din poziția de lider al audiențelor televiziunilor
De ce nu merge Hagi la Turcia - România! A surprins anunțul lui Gică: „Nu voi fi la Istanbul”. Care e  explicația deciziei ciudate luate de „Rege”
Nationala
13:32
De ce nu merge Hagi la Turcia - România! A surprins anunțul lui Gică: „Nu voi fi la Istanbul”. Care e explicația deciziei ciudate luate de „Rege”
Citește mai mult
De ce nu merge Hagi la Turcia - România! A surprins anunțul lui Gică: „Nu voi fi la Istanbul”. Care e  explicația deciziei ciudate luate de „Rege”
„Nu dau nici măcar un telefon” Gigi Becali promite că nu mai dictează schimbările la FCSB, după instalarea lui Rădoi
Superliga
13:17
„Nu dau nici măcar un telefon” Gigi Becali promite că nu mai dictează schimbările la FCSB, după instalarea lui Rădoi
Citește mai mult
„Nu dau nici măcar un telefon” Gigi Becali promite că nu mai dictează schimbările la FCSB, după instalarea lui Rădoi
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:20
Turcia fără căpitan cu România? Hakan Calhanoglu s-a accidentat, iar Inter a anunțat diagnosticul
Turcia fără căpitan cu România? Hakan Calhanoglu s-a accidentat , iar Inter a anunțat diagnosticul 
17:21
Liga 1, Etapa #30 CFR Cluj - Dinamo, live de la 20:00 » Echipe de start: surpriza lui Kopic
Liga 1, Etapa #30  CFR Cluj - Dinamo, live de la 20:00 » Echipe de start: surpriza lui Kopic
18:21
„Să mă bucur pentru Becali?!” Reacția lui Răzvan Burleanu, după ce Mirel Rădoi s-a înțeles cu FCSB + Ce spune despre Mircea Lucescu
„Să mă bucur pentru Becali?!”   Reacția lui Răzvan Burleanu, după ce Mirel Rădoi s-a înțeles cu FCSB + Ce spune despre Mircea Lucescu
18:07
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Rădoi, antrenor și antreprenor Noul tehnician de la FCSB a intrat puternic în afaceri: domeniul în care investește milioane de euro
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Top stiri din sport
Scene rupte din MMA, pe terenul de fotbal Bătaia generală din finalul meciului s-a lăsat cu 23 de cartonașe roșii! Hulk, rușinat de ce a făcut
Campionate
13:11
Scene rupte din MMA, pe terenul de fotbal Bătaia generală din finalul meciului s-a lăsat cu 23 de cartonașe roșii! Hulk, rușinat de ce a făcut
Citește mai mult
Scene rupte din MMA, pe terenul de fotbal Bătaia generală din finalul meciului s-a lăsat cu 23 de cartonașe roșii! Hulk, rușinat de ce a făcut
Charalambous a plecat FCSB a anunțat oficial despărțirea de cipriot. Mesajul clubului pentru fostul antrenor
Superliga
13:05
Charalambous a plecat FCSB a anunțat oficial despărțirea de cipriot. Mesajul clubului pentru fostul antrenor
Citește mai mult
Charalambous a plecat FCSB a anunțat oficial despărțirea de cipriot. Mesajul clubului pentru fostul antrenor
„Am jucat prost” Cristi Chivu, analiză la cald, după eșecul lui Inter în fața lui AC Milan: „Am fost neglijenți”
Campionate
12:00
„Am jucat prost” Cristi Chivu, analiză la cald, după eșecul lui Inter în fața lui AC Milan: „Am fost neglijenți”
Citește mai mult
„Am jucat prost” Cristi Chivu, analiză la cald, după eșecul lui Inter în fața lui AC Milan: „Am fost neglijenți”
„Totul e făcut pe grabă” Adrian Ilie, despre numirea lui Rădoi la FCSB: „Foarte dificil. Strategia ar trebui să fie asta”
Superliga
12:32
„Totul e făcut pe grabă” Adrian Ilie, despre numirea lui Rădoi la FCSB: „Foarte dificil. Strategia ar trebui să fie asta”
Citește mai mult
„Totul e făcut pe grabă” Adrian Ilie, despre numirea lui Rădoi la FCSB: „Foarte dificil. Strategia ar trebui să fie asta”

Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 21 rapid 27 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
09.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share