Wesley Sneijder (41 de ani), fostul coleg al lui Cristi Chivu (45 de ani) de la Inter, a evitat să facă o comparație între antrenorul nerazzurrilor și Jose Mourinho (63 de ani).

a evitat să facă o comparație între antrenorul nerazzurrilor și Jose Mourinho (63 de ani). AC Milan - Inter va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2, cu începere de la ora 21:45.

Cristi Chivu a preluat banca tehnică a celor de la Inter în vara anului trecut și are un parcurs excelent în Serie A, fiind la 10 puncte distanță de AC Milan, ocupanta locului secund.

Wesley Sneijder: „Comparațiile de acest gen sunt inutile”

Wesley Sneijder, fost mijlocaș olandez, a vorbit despre prima sa experiență la Inter, sub comanda lui Jose Mourinho.

„Nici nu apucasem să cobor din avion la sfârșitul lunii august 2009, când Jose mi-a spus: «Deja joci pentru Milan…». Câți alții ar fi făcut asta?

Meciul s-a terminat cu 4-0 (n.r. Inter - AC Milan 4-0, pe 29 august 2009) pentru noi, iar eu simțeam că îi cunosc pe Milito și Eto'o de o viață.

La finalul meciului, mi-am dat seama că Mourinho vorbea serios când spunea că are nevoie doar de un număr 10 pentru a câștiga totul.

Nu a spus asta pentru a mă convinge, ci pur și simplu pentru că vedea viitorul”, a spus Wesley Sneijder, conform gazzetta.it.

Ulterior, Sneijder a ezitat să facă o comparație între Cristi Chivu și Jose Mourinho. Lusitanul, în prezent la Benfica, a pregătit-o pe Inter în perioada iulie 2008 - iunie 2010.

„Comparațiile de acest gen sunt inutile. De fapt, sunt periculoase. La fel ca Jose (n.r. - Chivu are și el o abilitate de profet), însă, Cristian spune ce gândește fără să fie nevoit să mulțumească pe nimeni și merge înainte.

El trebuie să apere Interul de toate și de toți. Uitați-vă la cazul Bastoni, atâtea controverse inutile… Mai devreme sau mai târziu, oamenii se vor sătura să huiduie, dar îmi place în special reacția jucătorului: criticile nu-l afectează, așa se întâmplă”.

116 meciuri a jucat Wesley Sneijder pentru Inter. A marcat 22 de goluri și a oferit 35 de pase decisive

La ce se referă Sneijder prin „cazul Bastoni”

Inter și Juventus s-au întâlnit în cadrul etapei 25 din Serie A, partidă câștigată de nerazzurri cu scorul de 3-2.

Meciul a fost întors în favoarea echipei lui Cristian Chivu în minutul 42, la scorul de 1-1, când „centralul” i-a arătat al doilea cartonaș galben lui Kalulu.

Fundașul lui Juventus a încercat să recupereze balonul de la Alessandro Bastoni, care avansa cu mingea la picior.

Stoperul lui Inter a căzut, iar „centralul” a fluierat imediat și a acordat lovitură liberă pentru echipa lui Cristian Chivu, plus un al doilea „galben” lui Kalulu, care a fost trimis la vestiare.

Decizie greșită! Bastoni plonjase fără să fie atins, dar VAR-ul nu poate interveni în astfel de situații.

Doar eliminările venite direct după un cartonaș roșu pot fi verificate, nu și cele după acordarea a două „galbene”.

IFAB (International Football Association Board) urmează să schimbe regulamentul în acest sens, pentru ca cei din camera VAR să poată analiza eliminările și atunci când ele vin în urma a două cartonașe galbene.

Eroare este și mai gravă pentru că Bastoni, jucătorul lui Chivu, ar fi putut fi avertizat pentru simulare.

Iar italianul mai avea un cartonaș galben primit în minutul 9! Adică Inter ar fi rămas în inferioritate numerică, nu Juventus! Chivu l-a schimbat pe Bastoni la pauză.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport