Italia istorică Prima victoriei în fața Angliei la rugby, după 35 de ani și 32 de înfrângeri: „Am visat asta”. A căzut și Franța!

Menoncello (centru), cel mai bun jucător al Italiei, a lovit Anglia Foto: Imago
Rugby

Theodor Jumătate
Publicat: 08.03.2026, ora 15:42
alt-text Actualizat: 08.03.2026, ora 15:42
  • Italia a învins Anglia în Turneul Celor 6 Națiuni, 23-18 la Roma, primul său succes la al 33-lea meci împotriva Albionului. 
  • Franța a cedat neașteptat, 40-50 cu Scoția la Edinburgh, și a ratat șansa Marelui Șlem. 
  • Totul se decide în ultima etapă, sâmbătă, 14 martie. Franța, Scoția și Irlanda au șanse la trofeu.

Un weekend cum nu s-a mai văzut în rugby! Cu două rezultate neașteptate în Turneul Celor 6 Națiuni.

Italia a supus Anglia, iar Franța a cedat ca niciodată în fața Scoției!

Menoncello a propulsat Italia spre un succes ce părea imposibil. E peste Anglia!

La Roma, „squadra azzurra” a surprins pe „Olimpico”. Nu câștigase până acum în fața Albionului, avea 32 de eșecuri în 35 de ani.

Sâmbătă a fost mai bună la a 33-a confruntare. Mai multe eseuri (2-1) și, chiar dacă la pauză era condusă (10-12), a învins după o repriză secundă puternică.

După pasa lui Menoncello, Marin a sprintat spre al doilea eseu al Italiei. Foto: Imago După pasa lui Menoncello, Marin a sprintat spre al doilea eseu al Italiei. Foto: Imago
După pasa lui Menoncello, Marin a sprintat spre al doilea eseu al Italiei. Foto: Imago

Centrul peninsular Tommaso Menoncello, 23 de ani, MVP acum, MVP-ul 6 Nations în 2024, a străpuns apărarea rivalilor, reușind prima încercare. Tot el i-a pasat decisiv lui Leonardo Marin la al doilea eseu. De victorie, 23-18!

„Am visat asta toată săptămâna”, a spus Menoncello în Gazzetta dello Sport, după întâiul succes albastru contra Angliei.

Am visat să facem istorie și am reușit. Sunt emoționat, am jucat un meci grozav Tommaso Menoncello, centru Italia

Căpitanul adversarilor, Maro Itoje, a admis că „responsabilitatea este a noastră, numai a noastră, a jucătorilor.

Antrenorii ne-au oferit cele mai bune condiții posibile pentru a câștiga, dar n-am putut. Ce facem acum? Luptăm, nu există altă cale”.

Cu un selecționer argentinian din 2024, Gonzalo Quesada, Italia este astăzi pe locul 4, cu 9 puncte. Anglia e după ea, cu numai 6 puncte. Ultima e Țara Galilor (1p).

Scoția a condus Franța cu 47-14 și 7-2 la eseuri. S-a terminat 50-40!

La Edinburgh, pe „Murrayfield”, Franța n-a avut nicio șansă sâmbătă cu Scoția.

Deși era mare favorită la Marele Șlem, să câștige toate cele cinci meciuri ale turneului, deținătoarea trofeului a fost de nerecunoscut.

Alt eseu al Scoției în fața Franței: Ben White. Foto: Imago Alt eseu al Scoției în fața Franței: Ben White. Foto: Imago
Alt eseu al Scoției în fața Franței: Ben White. Foto: Imago

Raportul eseurilor era la un moment dat 7-2 pentru scoțieni, britanicii aveau un avans zdrobitor (47-14) în minutul 64, iar căpitanul „cocoșilor”, Antoine Dupont, greșea flagrant.

„Les Bleus” au salvat finalul, s-a terminat 50-40 pentru Scoția și au redus diferența de încercări la 7-6.

Tot au pierdut meciul. Niciodată nu primiseră 50 de puncte în fața Scoției (cel mai rău a fost în 1999, la 22-36).

Franța e prima, dar Scoția și Irlanda speră

Titlul este în pericol acum. Franța a rămas prima în clasament, cu 16 puncte, dar e obligatorie o victorie în ultima etapă, cu Anglia, sâmbăta viitoare, pe „Stade de France”.

Dacă nu bate, Scoția (locul 2, tot 16p) sau Irlanda (locul 3, cu 14p) poate fi campioană. Pe 14 martie, e duelor lor: Irlanda - Scoția, la Dublin.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

anglia franta scotia italia rugby Turneul celor 6 Națiuni
