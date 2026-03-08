„Cine ar putea să-l mai ajungă pe Chivu?” Îl vede campion pe român, înainte de derby-ul  AC Milan - Inter: „A transformat echipa într-o mașinărie”

Wesley Sneijder (41 de ani), fostul coleg al lui Cristi Chivu (45 de ani) de la Inter în perioada 2009-2013, a prefațat derby-ul cu AC Milan.

Derby della Madonnina va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2, cu începere de la ora 21:45.

Înaintea meciului de duminică, Interul lui Cristi Chivu este lider în Serie A, cu 67 de puncte acumulate după 27 de etape.

Nerazzurrii sunt la 10 puncte distanță de marea rivală AC Milan, care ocupă poziția secundă, și la 14 lungimi de Napoli.

AC Milan - Inter. Wesley Sneijer: „ Derby-ul ar putea decide definitiv un Scudetto binemeritat”

Wesley Sneijder, fostul coechipier al lui Cristi Chivu de la Inter, a vorbit despre meciul dintre AC Milan și Inter din această seară, din etapa 28 din Serie A.

„În primul rând, acesta nu este un derby oarecare. Pe San Siro poți simți istoria, sau mai degrabă istoriile, pentru că sunt două echipe.

Am jucat în Real - Barça, care este un Clasico global, dar implică orașe diferite, și Galatasaray-Fenerbahçe, care înnebunește Istanbulul, dar faptul că echipe atât de mari precum AC Milan și Inter se află în același stadion este întotdeauna… wow.

Apoi, anul acesta, derby-ul ar putea decide definitiv un Scudetto binemeritat. Nu este ca acum doi ani, când Inter a sărbătorit matematic pe terenul Milanului, dar dacă Cristian (n.r. - Chivu) ajunge la +13 (n.r. - puncte), cine ar putea să-l mai ajungă din urmă?”, a spus Sneijder, conform gazzetta.it.

116 meciuri a jucat Wesley Sneijder pentru Inter. A marcat 22 de goluri și a oferit 35 de pase decisive

Wesley Sneijder: „Chivu a moștenit o echipă cu inima frântă”

„Poate că este nevoie de puțin timp pentru a înțelege această realizare. Chivu a moștenit o echipă cu inima frântă din cauza unor dezamăgiri enorme: am fost acolo, la Munchen (n.r. - în finala UCL de anul trecut, 0-5 cu PSG), și un astfel de rezultat rămâne cu tine.

El (n.r. - Chivu) a transformat echipa într-o mașinărie: în Italia, ei câștigă mereu, iar când vezi diferența dintre ei și adversarii lor, crezi că este normal, aproape ușor.

În schimb, este exact opusul. Este foarte dificil să-ți lași rivalii cu 10 puncte în urmă. Cristian a fost genial. În chatul nostru, îi scriem cu toții după fiecare victorie: suntem legați pe viață. Succesul unei persoane este succesul tuturor”, a mai spus fostul mijlocaș olandez.

Cristian spune ce gândește fără să fie nevoit să mulțumească pe cineva și merge direct pe calea lui. El trebuie să apere Interul de toate și de toți. Wesley Sneijder

Întrebat dacă se aștepta la Cristi Chivu să fie pregătit să antreneze o echipă importantă atât de devreme, Sneijder a replicat:

„Nu-mi place când oamenii spun că un jucător este deja antrenor pe teren. Poți fi predispus, dar nu știi niciodată ce se va întâmpla în viața ta.

Cristian a fost întotdeauna metodic, inteligent, un observator al jocului din spate, pentru că avea picioarele unui playmaker. Și să-ți spun un lucru: atât el, cât și eu, iubim Inter, dar la Cristian se vede cu adevărat școala de la Ajax”.

„AC Milan este o echipă inteligentă”

Olandezul a vorbit și despre rivala celor de la Inter din Derby della Madonnina.

„AC Milan este o echipă inteligentă. Are caracterul antrenorului său (n.r. - Massimiliano Allegri), știe să stea pe defensivă, să aștepte și să pedepsească, în parte pentru că are mijlocași precum Rabiot.

Inter este superioară în posesia mingii: Calhanoglu s-a întors, dar omul cheie din acest an este Zielinski . Anul trecut, mă întrebam: «De ce nu joacă?». Acum, însă, mingea trece mereu pe la el”.

Sneijder a venit cu laude și la adresa lui Pio Esposito (20 de ani), tânărul atacant promovat de Cristi Chivu la echipa mare a Interului.

„ Pio este binecuvântarea Italiei, atacantul care le lipsea. Sper să ni te alături la Cupa Mondială (n.r. - naționala Țărilor de Jos este calificată la CM 2026, Italia trebuie să treacă la baraj de Irlanda de Nord și Țara Galilor/Bosnia), altfel va fi plictisitor…

El este deja pregătit, a impresionat pe toată lumea în doar câteva minute cu Arsenal. Știe să se adapteze și se mișcă în consecință. Împreună (n.r. - cu Lautaro Martinez) pot marca 50 de goluri pe an, pentru că Inter trebuie să se gândească și la victorii în viitor”.

37 de meciuri a jucat Pio Esposito în acest sezon pentru Inter. A marcat 7 goluri și a oferit 6 pase decisive

