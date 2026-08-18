„Șoc profund și durere” Mesajul lui Klitschko după moartea fostei logodnice » Ce ipoteză iau în calcul autoritățile
Foto: klitschko / Instagram
Diverse

„Șoc profund și durere” Mesajul lui Klitschko după moartea fostei logodnice » Ce ipoteză iau în calcul autoritățile

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.08.2026, ora 14:29
alt-text Actualizat: 18.08.2026, ora 14:29
  • Wladimir Klitschko (50 de ani), fost campion mondial la box, a transmis un mesaj emoționant după moartea actriței Hayden Panettiere, fosta sa logodnică și mama fiicei lor, Kaya.
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Panettiere a murit duminică, 16 august, la vârsta de 36 de ani, în Greenville, Carolina de Sud. Actrița a fost găsită inconștientă, iar echipajele de intervenție au încercat să o resusciteze, fără succes.

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Mesajul lui Klitschko după moartea lui Hayden Panettiere: „A plecat mult prea devreme”

La două zile după moartea actriței, Klitschko a publicat pe Instagram un mesaj în care a vorbit despre relația cu Panettiere și despre fiica lor, Kaya, în vârstă de 11 ani.

„Familia noastră trece printr-o perioadă de șoc profund și durere. Vestea morții tragice a lui Hayden mă întristează profund. A plecat dintre noi mult prea devreme.

Deși nu mai era partenera mea, Hayden a fost o parte importantă din viața mea și mama fiicei noastre, Kaya”, a transmis Wladimir Klitschko.

2009
este anul în care cei doi au început relația. S-au logodit în 2013, în 2014 s-a născut fiica lor, iar despărțirea definitivă a venit în 2018

Fostul campion mondial a amintit și de cariera actriței, cunoscută în special pentru rolurile din serialele „Heroes” și „Nashville”, dar și din seria de filme „Scream”.

„Și-a construit o carieră incredibilă datorită unui talent imens, confruntându-se în același timp și cu laturile mai întunecate ale unei industrii foarte solicitante.

Nimic nu va șterge momentele pe care le-am trăit împreună sau locul pe care l-a avut în viețile noastre.

Fiicei noastre, Kaya, îi voi vorbi întotdeauna despre mama ei cu respect și mă voi asigura că își va aminti persoana care a fost.

Transmit cele mai sincere condoleanțe părinților lui Hayden, prietenilor și fanilor ei, care trec și ei prin această durere. Oameni tineri și talentați precum Hayden nu ar trebui să plece din această lume atât de devreme.

Îi rog pe toți să respecte sentimentele și intimitatea familiei noastre în această perioadă incredibil de dificilă. Pentru moment, atât doresc să spun. Le mulțumesc tuturor celor care îmi susțin familia și ne transmit sincere condoleanțe”, a mai notat acesta.

Presa internațională scrie că Hayden Panettiere a fost găsită inconștientă într-un apartament din Greenville, Carolina de Sud, în după-amiaza zilei de duminică, 16 august.

Potrivit autorităților, serviciile de urgență au fost solicitate în jurul orei 13:51, după ce o persoană apropiată actriței a sunat la 911 și a raportat că aceasta nu răspundea.

Dispeceratul a menționat un caz de stop cardiac, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. În înregistrările dispeceratului este menționată o posibilă supradoză.

Panettiere a fost găsită la complexul Judson Mill Lofts. Polițiștii și paramedicii au încercat să îi salveze viața, însă actrița a fost declarată decedată la fața locului la ora 14:32.

Moartea actriței este investigată de Poliția din Greenville și de biroul medicului legist din comitat. Autoritățile au precizat că, în această etapă, nu există indicii privind o faptă criminală sau circumstanțe suspecte.

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