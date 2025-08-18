FCSB are două probleme Griji mari pentru campioană, cu 3 zile înaintea turului cu Aberdeen
ABERDEEN - FCSB. Campioana are în continuare probleme de lot: doi dintre cei mai buni fotbaliști din sezonul trecut nu sunt încă refăcuți 100%. Foto: sportpictures.eu
FCSB are două probleme Griji mari pentru campioană, cu 3 zile înaintea turului cu Aberdeen

  • ABERDEEN - FCSB. Campioana are în continuare probleme de lot: doi dintre cei mai buni fotbaliști din sezonul trecut nu sunt încă refăcuți 100%.
  • Aberdeen - FCSB, prima manșă din play-off-ul Europa League, se va disputa joi seară, 21:45, în Scoția, liveTEX pe GOLAZO.ro și în direct pe Voyo. Returul, pe 28 august, pe Arena Națională.

În funcție de deznodământul dublei cu Aberdeen, FCSB va afla pe ce tabloul principal va fi: Europa sau Conference League.

Aberdeen - FCSB. Campioana are două probleme

A doua competiție e antamată, în caz de eșec cu scoțienii. Pentru a fi însă unde a fost și sezonul trecut, trupa lui Charalambous trebuie să o elimine de Aberdeen. Confruntările se vor juca după următorul program:

  • Turul, joi, 21 august: Aberdeen - FCSB, ora 21:45
  • Returul, joi, 28 august, Arena Națională: FCSB - Aberdeen, ora 21:30

Pentru primul joc, FCSB are două mari probleme de efectiv. Doi dintre cei mai utilizați și mai buni fotbaliști ai sezonului trecut nu sunt refăcuți 100% și la această oră nu sunt siguri că vor putea fi în echipa de start. Numele lor: Risto Radunovic și Adrian Șut.

Amândoi au absentat cu Rapid, n-au fost nici măcar pe foaie. Fundașul muntenegrean a bifat absențe în ultimele 3 jocuri, în vreme ce Șut a jucat în returul cu Drita, când însă a acuzat probleme medicale la pauză și cu toate aceste a ținut să revină pe teren de la cabine. A fost schimbat abia în minutul 60.

Cei doi nu s-au antrenat cu echipa, însă staff-ul medical n-a dat un verdict clar în privința lor. Ei trebuie să participe măcar la una dintre ședințele de pregătire de marți sau miercuri pentru a putea intra în calcule să fie titulari cu Aberdeen.

Amândoi au fost piese de bază în sezonul trecut, unul extrem de solicitant pentru FCSB. Au bifat în jur de 80% din meciurile oficiale. Șut a fost pe teren în 51 de partide, Risto în 50, dintre cele 64 de confruntări. Radunovic a trecut în 2024-2025 de bariera de 4.100 de minute, lui Șut i-aut lipsit 5 minute ca să aibă 4.000.

  • Cum ar putea arăta FCSB fără cei 2: Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Baba Alhassan, Chiricheș - Miculescu, Olaru, Cisotti - Bîrligea
  • Rezerve: Zima, Graovac, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Fl. Tănase, Oct. Popescu, Toma, Stoian

Față de ultimele 3 meciuri disputate în Europa, în acest sezon, FCSB va avea la dispoziție un fotbalist. E vorba despre Florin Rănase, care a fost suspendat 3 jocuri, după eliminarea pe care a suportat-o în meciul tur cu Shkendija. După prestația slabă din derby-ul cu Rapid însă, e de așteptat ca Tănase să fie doar rezervă joi, în Scoția.

  • Cum a arătat FCSB la returul cu Drita, câștigat 3-1: Târnovanu - V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Edjouma, Cisotti - Bîrligea

