„Voi, brazilienii...”  Președintele lui Nantes credea că are microfonul oprit. Remarca lui a stârnit un val de indignare

NANTES - PSG 0-1. Waldemar Kita (72 de ani), președintele „canarilor” a făcut o afirmație considerată rasistă într-o discuție cu Marquinhos (31 de ani), fundașul oaspeților.

Nantes și PSG s-au întâlnit pe Stade de la Beaujoire, în prima etapă a noii stagiuni din Liga 1.

Înaintea fluierului de start Waldemar Kita i-a oferit căpitanul parizienilor, Marquinhos, o plachetă și un tort de ciocolată, sub forma trofeului Ligii Campionilor, în semn de respect pentru formația pariziană.

Afirmație controversată făcută de președintele lui Nantes înaintea meciului cu PSG

Președintele celor de la Nantes a crezut că are microfonul oprit, moment îi care i-a șoptit stoperului :

„E bine, voi brazilienii, v-ați integrat bine în Franța și, pe deasupra, sunteți creștini”, afirmație considerată rasistă și nepotrivită, informează lefigaro.fr

Videoclipul, difuzat inițial pe Ligue 1+ , a fost rapid eliminat de pe platformele noului canal. Pe rețelele de socializare, incidentul a stârnit un val de indignare, unii utilizatori de internet denunțând o gafă rasistă și un stereotip religios inacceptabil. Clubul nu a comentat încă oficial comentariile președintelui său.

PSG, debut cu dreptul în Ligue 1

Pe teren, PSG și-a respectat statutul de favorită. Câștigătoare a Supercupei Europei, după succesul dramatic, la loviturile de departajare, împotriva celor de la Tottenham, formația lui Luis Enrique a învins la limită.

Unicul gol al partidei a fost marcat de mijlocașul portughez Vitinha, în minutul 67 al partidei.

Conaționalul său, Goncalo Ramos, a trimis și el mingea în poartă nouă minute mai târziu, dar reușita sa a fost anulată pe motiv de ofsaid.

PSG țintește să-și apere coroana și în acest sezon de Ligue 1. Formația de pe Parc des Princes a câștigat 4 titluri consecutive din 2022 până în prezent.

13 titluri de campioană are PSG în palmares (1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024, 2025)

