Marius Șumudică (54 de ani), fost antrenor în Turcia, a analizat următorul adversar al Craiovei din play-off-ul Conference League.

Bașakșehir - Universitatea Craiova, manșa tur, se joacă joi, de la 20:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

Șumudică a atras atenția asupra calității echipei din Turcia și a numit jucătorii importanți asupra cărora elevii lui Mirel Rădoi trebuie să fie atenți.

Bașakșehir - Craiova. Marius Șumudică: „Este favorită clară”

Cu experiența sa din perioada petrecută în Turcia, fostul tehnician de la Rapid a prefațat partida.

„Bașakșehir este o echipă foarte bună, e o diferență mare între ea și Trnava. Este o echipă care are un antrenor pe care îl cunosc foarte bine. A fost la Alanya, la Kayseri, a fost pe la Fenerbahce. Este un antrenor bun, o echipă bună.

Îl au pe Eldor Shomurodov, care a jucat și pe la Roma. E un atacant cu o cotă de piață foarte ridicată. L-au luat pe Nuno Da Costa de la Kasimpașa, e Crespo de la Fenerbahce la mijloc. Sunt jucători cu o valoare de piață foarte bună, ei sar de 3-4 milioane de euro. E o echipă foarte bună!

E o echipă liniștită, de primele 4-5 în campionat, care are foarte mare experiență. Bașakșehir este favorită clară în fața Craiovei, dar se poate întâmpla orice.

În momentul în care Bașakșehir va juca cu Universitatea Craiova, Craiova poate să îi bată doar la nivelul grupului, să prindă o zi extraordinară. Bașakșehir este peste la toate capitolele, este peste nivelul campionatului nostru”, a spus Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Odată cu stabilirea play-off-ului Conference League, turcii de la Bașakșehir au amânat partida cu Rizespor din campionat, programată între cele două manșe cu Universitatea Craiova, informează rizedeyiz.com.

În același timp, clubul din Bănie a pregătit deja pachete de bilete pentru următoare meciuri de pe teren propriu, cu Petrolul pe 24 august și returul cu Bașakșehir de pe 28 augsut.

Prețurile pachetelor de bilete pentru meciurile cu Petrolul și Bașakșehir:

Peluza Nord - 50 de lei

Tribuna 2 - 100 de lei

Tribuna VIP - 250 de lei

