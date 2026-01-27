Furie în Italia  Motivul pentru care temuta agenție ICE merge la JO de iarnă. Ofițerii săi, acuzați că au ucis doi civili în SUA

Agenții Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) vor fi prezenți în Italia pentru a asigura securitatea delegației americane de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Competiția se desfășoară în perioada 6-22 februarie 2026.

Misiunea agenților ICE este să protejeze SUA prin aplicarea legilor de control privind imigrația pentru a menține securitatea națională și siguranța publică, potrivit site-ului oficial al agenției.

Cu toate acestea, SUA se confruntă cu mai multe proteste legate de operațiunile agenților ICE, care au împușcat doi cetățeni americani în Minneapolis.

Agenții ICE, prezenți la Jocurile Olimpice de Iarnă

Departamentul de Stat al SUA a anunțat că agenții ICE vor fi prezenți la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

„La Jocurile Olimpice, Serviciul de Securitate Internă (HSI) al ICE va sprijini Serviciul de Securitate Diplomatică al Departamentului de Stat al SUA, precum şi ţara gazdă, în vederea evaluării şi atenuării riscurilor legate de organizaţiile criminale transnaţionale”, conform news.ro.

Attilio Fontana, președintele regiunii Lombardia, gazda Jocurilor Olimpice, a precizat că agenții vor ajunge în Italia pentru a asigura securitatea delegației americane, care va fi condusă de vicepreşedintele SUA, J.D. Vance, şi secretarul de stat, Marco Rubio.

„ICE va fi aici doar pentru vicepreşedinte şi Rubio. Va fi doar o măsură defensivă, dar sunt convins că nu se va întâmpla nimic”, a declarat Attilio Fontana.

Delegația americană a fost invitată la Milano-Cortina pentru că următoarele Jocuri Olimpice de vară vor avea loc la Los Angeles, în 2028.

Prezența agenților ICE a stârnit îngrijorare în Italia

Prezența agenților Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) la Jocurile Olimpice de Iarnă a stârnit îngrijorare în Italia, în contextul raidurilor împotriva imigranților ordonate de președintele Donald Trump.

„Statele Unite au dreptul să însoţească forţele de poliţie italiene pentru a asigura siguranţa sportivilor lor la Jocurile Olimpice, dar faptul că aceştia trebuie să fie agenţi ICE este inacceptabil şi reprezintă o alegere politică foarte gravă”, a declarat Sergio Costa, deputat din partea partidului de opoziţie Mişcarea Cinci Stele.

Giuseppe Sala, primarul de stânga al orașului Milano, care găzduiește mai multe evenimente ale competiției, a transmis că agenții ICE nu sunt bineveniți.

„Aceasta este o miliție care ucide. Este clar că nu sunt bineveniți în Milano, nu există nicio îndoială în privința asta.

Nu putem să-i spunem «nu» președintelui american Donald Trump măcar o dată?”, a declarat Giuseppe Sala, conform digi24.ro.

Vor fi patru ceremonii de deschidere la Jocurile Olimpice

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 vor reuni peste 3.500 de sportivi din 93 de țări, care vor concura pentru 195 de medalii la 16 discipline olimpice.

Din cauza distanței mari dintre locațiile competițiilor, organizatorii vor desfășura patru ceremonii de deschidere: una principală, la Milano, transmisă la nivel global, și alte trei ceremonii secundare, la Cortina d’Ampezzo, Livigno și Predazzo.

România va fi reprezentată de 29 de sportivi la ediția #14 a Jocurilor Olimpice de iarnă.

România a desemnat șapte purtători de drapel, după cum urmează:

Milano : Julia Sauter (patinaj artistic)

: Julia Sauter (patinaj artistic) Livigno : Kata Mandel (snowboard), Alexandru Ștefănescu (schi alpin)

: Kata Mandel (snowboard), Alexandru Ștefănescu (schi alpin) Predazzo : Daniela Toth (sărituri cu schiurile), Paul Pepene (schi fond)

: Daniela Toth (sărituri cu schiurile), Paul Pepene (schi fond) Cortina: Raluca Strămăturaru (sanie), Mihai Tentea (bob)

