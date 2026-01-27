A analizat Fenerbahce Darius Olaru a urmărit meciul cu Galatasaray și a tras o concluzie: „Va fi dificil” + Ce spune despre adversarele din acest sezon

- Darius Olaru (27 de ani), căpitanul de la FCSB, a vorbit despre meciul cu Fenerbahce din etapa #8 a Europa League.
- FCSB - Fenerbahce se joacă joi, 29 ianuarie, de la 22:00. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Darius Olaru a vorbit despre calitatea jucătorilor formației adverse și a spus că a urmărit derby-ul cu Galatasaray din finala Supercupei Turciei, unde Fenerbahce s-a impus cu 2-0.
Darius Olaru, înainte de FCSB - Fenerbahce: „Va fi dificil, dar orice e posibil”
Întrebat despre meciul cu Fenerbahce, ultimul din faza principală a Europa League, Olaru a declarat:
„Am văzut meciul lor cu Galatasaray. Au o echipă foarte bună, cu nume importante. E clar că va fi dificil, dar în fotbal se poate întâmpla orice.
Având în vedere că, din 8 adversare, 5 au fost anul trecut în Champions League, au fost meciuri foarte grele. Sezonul trecut am avut și șansa de a juca primul meci cu o echipă pe care toată lumea o considera ca fiind cea mai slabă din competiție.
Am reușit să obținem atunci trei puncte importante, iar după totul a mers bine.
Cred că anul acesta am avut adversare mult mai puternice decât anul trecut”, a spus Darius Olaru, într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
- FCSB - Bologna (Italia) 1-2
- Basel (Elveția) - FCSB 3-1
- Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
- FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
- Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)
Clasamentul grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Lyon
|7
|18
|2. Aston Villa
|7
|18
|3. Freiburg
|7
|17
|4. Midtjylland
|7
|16
|5. Braga
|7
|16
|6. AS Roma
|7
|15
|7. Ferencvaros
|7
|15
|8. Betis
|7
|14
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. FC Porto
|7
|14
|10. Genk
|7
|13
|11. Steaua Roșie
|7
|13
|12. PAOK
|7
|12
|13. Stuttgart
|7
|12
|14. Celta Vigo
|7
|12
|15. Bologna
|7
|12
|16. Nottingham
|7
|11
|17. Plzen
|7
|11
|18. Fenerbahce
|7
|11
|19. Panathinaikos
|7
|11
|20. Dinamo Zagreb
|7
|10
|21. Lille
|7
|9
|22. Brann
|7
|9
|23. Young Boys
|7
|9
|24. Celtic
|7
|8
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Ludogorets
|7
|7
|26. Feyenoord
|7
|6
|27. FC Basel
|7
|6
|28. Salzburg
|7
|6
|29. FCSB
|7
|6
|30. Go Ahead Eagles
|7
|4
|31. Sturm Graz
|7
|4
|32. Rangers
|7
|4
|33. Nice
|7
|3
|34. Utrecht
|7
|1
|35. Malmo FF
|7
|1
|36. Maccabi Tel Aviv
|7
|1