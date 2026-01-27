A analizat Fenerbahce Darius Olaru a urmărit meciul cu Galatasaray și a tras o concluzie: „Va fi dificil” + Ce spune despre adversarele din acest sezon

Darius Olaru (27 de ani), căpitanul de la FCSB, a vorbit despre meciul cu Fenerbahce din etapa #8 a Europa League.

FCSB - Fenerbahce se joacă joi, 29 ianuarie, de la 22:00. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Darius Olaru a vorbit despre calitatea jucătorilor formației adverse și a spus că a urmărit derby-ul cu Galatasaray din finala Supercupei Turciei, unde Fenerbahce s-a impus cu 2-0.

Darius Olaru, înainte de FCSB - Fenerbahce: „Va fi dificil, dar orice e posibil”

Întrebat despre meciul cu Fenerbahce, ultimul din faza principală a Europa League, Olaru a declarat:

„Am văzut meciul lor cu Galatasaray. Au o echipă foarte bună, cu nume importante. E clar că va fi dificil, dar în fotbal se poate întâmpla orice.

Având în vedere că, din 8 adversare, 5 au fost anul trecut în Champions League, au fost meciuri foarte grele. Sezonul trecut am avut și șansa de a juca primul meci cu o echipă pe care toată lumea o considera ca fiind cea mai slabă din competiție.

Am reușit să obținem atunci trei puncte importante, iar după totul a mers bine.

Cred că anul acesta am avut adversare mult mai puternice decât anul trecut”, a spus Darius Olaru, într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 7 18 2. Aston Villa 7 18 3. Freiburg 7 17 4. Midtjylland 7 16 5. Braga 7 16 6. AS Roma 7 15 7. Ferencvaros 7 15 8. Betis 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. FC Porto 7 14 10. Genk 7 13 11. Steaua Roșie 7 13 12. PAOK 7 12 13. Stuttgart 7 12 14. Celta Vigo 7 12 15. Bologna 7 12 16. Nottingham 7 11 17. Plzen 7 11 18. Fenerbahce 7 11 19. Panathinaikos 7 11 20. Dinamo Zagreb 7 10 21. Lille 7 9 22. Brann 7 9 23. Young Boys 7 9 24. Celtic 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 7 7 26. Feyenoord 7 6 27. FC Basel 7 6 28. Salzburg 7 6 29. FCSB 7 6 30. Go Ahead Eagles 7 4 31. Sturm Graz 7 4 32. Rangers 7 4 33. Nice 7 3 34. Utrecht 7 1 35. Malmo FF 7 1 36. Maccabi Tel Aviv 7 1

