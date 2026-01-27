A analizat Fenerbahce Darius Olaru a urmărit meciul cu Galatasaray și a tras o concluzie: „Va fi dificil” + Ce spune despre adversarele din acest sezon +10 foto
  • Darius Olaru (27 de ani), căpitanul de la FCSB, a vorbit despre meciul cu Fenerbahce din etapa #8 a Europa League.
  • FCSB - Fenerbahce se joacă joi, 29 ianuarie, de la 22:00. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Darius Olaru a vorbit despre calitatea jucătorilor formației adverse și a spus că a urmărit derby-ul cu Galatasaray din finala Supercupei Turciei, unde Fenerbahce s-a impus cu 2-0.

Darius Olaru, înainte de FCSB - Fenerbahce: „Va fi dificil, dar orice e posibil”

Întrebat despre meciul cu Fenerbahce, ultimul din faza principală a Europa League, Olaru a declarat:

„Am văzut meciul lor cu Galatasaray. Au o echipă foarte bună, cu nume importante. E clar că va fi dificil, dar în fotbal se poate întâmpla orice.

Având în vedere că, din 8 adversare, 5 au fost anul trecut în Champions League, au fost meciuri foarte grele. Sezonul trecut am avut și șansa de a juca primul meci cu o echipă pe care toată lumea o considera ca fiind cea mai slabă din competiție.

Am reușit să obținem atunci trei puncte importante, iar după totul a mers bine.

Cred că anul acesta am avut adversare mult mai puternice decât anul trecut”, a spus Darius Olaru, într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
  • FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
  • Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon718
2. Aston Villa718
3. Freiburg717
4. Midtjylland716
5. Braga716
6. AS Roma715
7. Ferencvaros715
8. Betis714
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. FC Porto714
10. Genk713
11. Steaua Roșie713
12. PAOK712
13. Stuttgart712
14. Celta Vigo712
15. Bologna712
16. Nottingham711
17. Plzen711
18. Fenerbahce711
19. Panathinaikos711
20. Dinamo Zagreb710
21. Lille79
22. Brann79
23. Young Boys79
24. Celtic78
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Ludogorets77
26. Feyenoord76
27. FC Basel76
28. Salzburg76
29. FCSB76
30. Go Ahead Eagles74
31. Sturm Graz74
32. Rangers74
33. Nice73
34. Utrecht71
35. Malmo FF71
36. Maccabi Tel Aviv71

FOTO. Imagini de la Dinamo Zagreb - FCSB 4-1

Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures
Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures

Galerie foto (10 imagini)

Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures
+10 Foto
labels.photo-gallery

fenerbahce europa league fcsb darius olaru
