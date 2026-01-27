Alcaraz, în semifinale Bornă istorică pentru spaniol la Australian open. Doar Rafael Nadal mai reușise asta
Carlos Alcaraz FOTO: IMAGO
Superliga

Alcaraz, în semifinale Bornă istorică pentru spaniol la Australian open. Doar Rafael Nadal mai reușise asta

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 27.01.2026, ora 15:48
alt-text Actualizat: 27.01.2026, ora 15:49
  • Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) s-a calificat în semifinale la Australian Open, după ce l-a învins pe Alex De Minaur (26 de ani, #6 ATP), scor 7-5, 6-2, 6-1.
  • În penultimul act al turneului de la Melborune, ibericul îl va înfrunta pe Alexander Zverev (28 de ani, #3 ATP).

Odată cu succesul obținut în fața lui De Minaur, Alcaraz a devenit al doilea cel mai tânăr jucător din istorie care ajunge la 10 prezențe în fazele finale la turneele de Grand Slam. Rafael Nadal reușea asta fiind și mai tânăr, la Australian Open 2009.

Carlos Alcaraz, victorie fără probleme în fața lui Alex De Minaur

Carlos Alcaraz a fost într-o formă de zile mari la meciul cu De Minaur și s-a impus fără probleme, reușind pentru prima dată calificarea în semifinalele Australian Open.

Ibericul s-a impus în minim de seturi, după un joc pe care l-a dominat clar. Singurele momente în care De Minaur a putut ține pasul cu Alcaraz s-au petrecut în primul set, acolo unde spaniolul s-a impus după o luptă echilibrată, 7-5.

Australianul a revenit de două ori, de la 0-3 la 3-3 și de la 3-5 la 5-5, însă nu a fost de ajuns. Ulterior, De Minaur nu a mai contat, Alcaraz reușind să se impună în celelalte două seturi cu 6-2, respectiv 6-1. Partida a durat două ore și 18 minute.

Carlos Alcaraz, pentru prima dată în semifinalele Australian Open

După ce la precedentele două ediții a fost eliminat în faza sferturilor, Alcaraz a ajuns acum pentru prima dată în penultimul act al turneului.

Mai mult, odată cu victoria împotriva lui De Minaur, Alcaraz a devenit al treilea cel mai tânăr jucător care ajunge în semifinalele tuturor celor 4 mari turnee de Grand Slam, după Novak Djokovic și Rafael Nadal.

Dacă va câștiga Australian Open, Alcaraz va deveni cel mai tânăr jucător din toate timpurile care câștigă toate cele 4 turnee de Grand Slam.

