„Nu e primul meci în asemenea condiții” Reacții după imaginile de la partida U19 jucată pe un teren plin cu apă

GOLAZO.ro a scris despre condițiile revoltătoare în care s-a disputat meciul ACS Campionii Galați - Viitorul Onești (1-1), din Campionatul Național de Juniori U19, după ce un părinte a trimis redacției imagini de la partida jucată la Tulucești.

Cei doi antrenori au puncte de vedere diferite despre starea terenului și decizia de a juca: gazdele spun că meciul s-a disputat în condiții regulamentare, în timp ce oaspeții susțin că teren nu permitea desfășurarea normală a partidei.

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În filmările și fotografiile primite de GOLAZO.ro se vedeau mai multe zone ale terenului acoperite de apă, în condițiile în care în zonă plouase continuu înainte și în timpul partidei.

Meciul de juniori ACS Campionii Galați - Viitorul Onești s-a jucat prin băltoci

Imaginile au ridicat întrebarea dacă terenul era, în acele condiții, potrivit pentru disputarea unui meci de fotbal.

GOLAZO.ro a discutat cu antrenorii ambelor echipe, care au avut perspective diferite asupra condițiilor în care s-a jucat partida de dumincă, 13 septembrie.

Antrenorul gazdelor, Ionuț Niculcea, admite că terenul nu s-a prezentat în condiții bune, dar consideră că partida s-a putut disputa regulamentar.

În schimb, Cătălin Bucur, antrenorul Viitorului Onești, susține că o mare parte a suprafeței nu era practicabilă și că, în primul rând, a fost pusă în pericol integritatea jucătorilor.

Tehnicianul gălățean îi reproșează însă colegului său că a trecut cu vederea o situație asemănătoare, ba chiar mai gravă, la un meci disputat de Campionii Galați la Onești în decembrie 2024.

VIDEO. Imagini de la meciul ACS Campionii Galați - Viitorul Onești 1-1

Antrenorul ACS Campionii Galați: „Nu e primul meci care se joacă în asemenea condiții”

Ionuț Niculcea recunoaște că terenul de la Tulucești nu s-a prezentat în condiții bune, însă pune situația pe seama ploilor abundente.

„Este clar că nu au fost condiții bune, cu toate că terenul de la Tulucești este unul dintre cele mai bune din județ. Dar a plouat în continuu 24 de ore. Și în timpul meciului a plouat, iar într-o zonă a terenului nu s-a mai dus apa”.

Antrenorul spune că imaginile distribuite pe rețelele sociale pot lăsa impresia că situația a fost mai gravă decât în realitate.

„Din anumite filmări postate pe TikTok ai zice că s-a jucat într-un bazin, dar nu a fost așa. A fost un meci greu. Nu e primul care se joacă în asemenea condiții”.

În opinia sa, brigada de arbitri a fost cea care a stabilit dacă terenul permite sau nu disputarea partidei.

„Din punctul meu de vedere a fost un joc regulamentar, meciul se putea juca. Arbitrul trebuia să hotărască dacă se joacă sau nu. Din câte am înțeles, duminică și pe terenurile sintetice din Galați bălțile erau la fel de mari”.

”La Liga 3 am prins meciuri pe terenuri mult mai grele”

Niculcea spune că nici echipa sa nu a fost avantajată de starea terenului și că organizatorii au încercat să elimine apa înainte de joc.

„Am încercat înainte de meci să evacuăm apa, pentru că nici pe noi nu ne ajuta terenul. Suntem o echipă destul de tehnică. Trebuie să ne adaptăm să jucăm și în aceste condiții”.

Antrenorul amintește că a întâlnit terenuri dificile și la nivelul fotbalului profesionist.

„Din punct de vedere al fotbalului nu a fost un joc ok. Dar am văzut meciuri la Liga 1, Liga 2, Liga 3 disputate în condiții asemănătoare. Am antrenat 15 ani la Liga 3 și am prins meciuri pe terenuri mult mai grele.

E normal ca fiecare să-și apere rezultatul. Clar nu e vina noastră, ca și organizatori. Asta e situația”.

FOTO. Terenul pe care s-a jucat meciul ACS Campionii Galați U19 - Viitorul Onești U19

„La Onești, în 2024, a fost polo”

În apărarea poziției clubului ACS Campionii Galați, antrenorul Ionuț Niculcea amintește de un meci disputat de echipa sa la Onești pe 8 decembrie 2024.

Acesta spune că atunci condițiile au fost chiar mai rele, dar că nu își amintește ca formația gazdă să fi avut obiecții.

„Am înțeles că cei de la Onești au fost foarte supărați. Mi-am amintit că pe 8 decembrie 2024 am jucat la Onești, nu în noroi, acolo a fost polo.

Și nu a mai fost nimeni nemulțumit. Vă trimit fotografii, să vă convingeți”. Este argumentul prin care Niculcea răspunde criticilor venite din partea Viitorului Onești.

FOTO. Cum arăta în 2024 terenul de la Onești în imaginile trimise redacției GOLAZO.ro de antrenorul ACS Campionii Galați

Viitorul Onești: „Pe 70% din suprafață nu se putea juca”

Cătălin Bucur, antrenorul Viitorului Onești, povestește că, înainte de partidă, a discutat cu brigada de arbitri despre starea terenului.

„În momentul în care am ajuns la teren am discutat cu arbitrii și i-am întrebat dacă dânșii consideră că terenul este practicabil, iar meciul se poate disputa.

Arbitrii mi-au transmis că regulamentul prevede că dacă terenul este practicabil în proporție de 70 la sută meciul se va disputa. Ne-am conformat”.

Antrenorul Oneștiului, care este și director adjunct al Liceului Sportiv „Nadia Comăneci”, a precizat că, în opinia sa, procentul era exact invers.

„Din punctul meu de vedere, le-am spus că nu mi se pare că pe terenul respectiv se poate organiza un meci de fotbal, la cum se prezenta în acel moment. Eu zic că pe 70 la sută din suprafață nu se putea juca. A fost părerea mea personală”.

„Înainte de rezultat, integritatea copiilor este cea mai importantă”

Cătălin Bucur susține că le-a atras atenția arbitrilor asupra riscului pentru jucători.

„Le-am pus în vedere arbitrilor că pe un astfel de teren este pusă în pericol integritatea jucătorilor. Copiii nu-și puteau menține echilibrul pe picioare”.

Tehnicianul a continuat: „M-am consultat cu conducerea clubului. Mi-au spus că dacă brigada consideră că se poate juca, trebuie să jucăm. M-am conformat: «Nu putem să spun: nu-mi convin condițiile, eu nu joc!»”.

„Din fotografii iarba se vede bine”

Bucur spune că fotografiile nu surprind în totalitate problemele terenului.

„După prima repriză, în zonele unde apa nu depășea nivelul ierbii, jucătorii nu-și puteau menține echilibrul nici în mers, dar în alergare sau dueluri. Din fotografii iarba se vede bine, dar când călcai în zona respectivă era imposibil”.

Antrenorul spune că le-a cerut jucătorilor să evite intrările prin alunecare, tocmai pentru a limita riscul de accidentare și de eliminare.

„Le-am spus la pauză: «Atenție mare, evitați deposedările prin alunecare, pentru că riscați să vă accidentați sau să luați cartonaș roșu». Le-am spus: «Nu mă interesează rezultatul, vreau să plecăm sănătoși toți de aici».”

„Mulțumesc lui Dumnezeu că nu plecăm cu fracturi”

Antrenorul spune că a considerat un lucru pozitiv faptul că nimeni nu a suferit o accidentare gravă.

„Le-am spus copiilor: «Mulțumesc lui Dumnezeu că nu plecăm cu fracturi». Eu în lot am juniori care se pregătesc cu echipa de seniori din Liga 3. Probabil și brigada de arbitri a fost depășită de situație”.

„Nu critic FRF, nici colegii de la Galați”

Antrenorul Cătălin Bucur precizează că nu dorește să transforme situația într-un conflict cu adversarii sau cu FRF.

„Nu critic și nu acuz pe nimeni, nu critic FRF, nici pe colegii de la Galați. În general, toată lumea recomandă ca meciurile să se dispute și cluburile vor să joace. Nimeni nu-și dorește să se reprogrameze a doua zi”.

Terenul a mai fost folosit încă 80 de minute pentru U17

Pentru antrenorul Oneștiului, problema rămâne însă aceeași: siguranța jucătorilor. Iar faptul că, după partida de U19, pe același teren s-a disputat și meciul de U17 ridică, în opinia lui, și mai multe semne de întrebare.

„Dar dacă nu se poate juca un fotbal normal, n-avem ce face. Trebuie să ne gândim în primul rând la integritatea copiilor. Ar trebui să se ia totuși niște măsuri, pentru că vorbim despre un joc de fotbal. Am fost dezamăgit că s-a decis prea ușor să se joace pe un teren desfundat”.

Bucur atrage atenția că terenul, deja afectat după cele 90 de minute ale meciului de U19, a fost folosit imediat pentru încă o partidă de juniori.

„După meciul de U19 s-a disputat și meciul de U17. Vă dați seama cum arăta terenul după încă 90 de minute. Înainte de rezultat, integritatea copiilor este cea mai importantă. Lumea uită asta. Eu, ca antrenor, răspund pentru integritatea lor”.

Arbitrul Denis Babalic a permis disputarea meciului

Partida dintre ACS Campionii Galați și Viitorul Onești s-a disputat în etapa a 4-a din Seria 2. Meciul a fost arbitrat de o brigadă din Vrancea, cu Denis Babalic la centru și Eduard George Laluciu și Alexandru Buchidau ca asistenți.

Campionatul Național U19 conține peste 100 de echipe. Acestea sunt împărțite în 12 serii, pe criterii geografice, iar fiecare dintre grupe are 9 formații.

FRF are în acest moment nu mai puțin de 14 competiții de juniori și tineret. Se pleacă de la Liga Elitelor U13 și U14 și se ajunge până la Liga de Tineret, Campionatul Național și Cupa României U19.

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