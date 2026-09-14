Așa are FRF grijă de copii? Fotografii și un clip care arată condițiile revoltătoare de la un meci de U19 din România +8 foto
ACS Campionii Galați - Viitorul Onești 1-1
Nationala

Așa are FRF grijă de copii? Fotografii și un clip care arată condițiile revoltătoare de la un meci de U19 din România

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 06:45
alt-text Actualizat: 14.09.2026, ora 06:45
  • O partidă disputată duminică în județul Galați a stârnit mânia unui părinte, care a fotografiat și filmat modul în care au fost puși copiii să evolueze.
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Federația Română de Fotbal și cel care o conduce, Răzvan Burleanu, au trecut mereu în ultimii ani, la capitolul realizări, faptul că au dezvoltat foarte multe competiții dedicate juniorilor.

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Așa are FRF grijă de copii? Imagini revoltătoare de la un meci de U19

Apariția multor campionate, pentru diverse categorii de vârstă, implică însă și riscul ca meciurile să nu aibă parte de condiții bune de desfășurare.

Așa s-a întâmplat cu unul dintre jocurile programate duminică în cadrul Campionatului Național U19.

E vorba despre partida ACS Campionii Galați - Viitorul Onești 1-1. Meciul s-a disputat într-o comună, la Tulucești.

Din cauza intemperiilor, terenul s-a transformat într-o mlaștină, însă arbitrii au decis ca întâlnirea să se desfășoare. Oficialii partidei au fost din Vrancea.

Copiii au fost puși, practic, să joace fotbal în apă, situația fiind considerată revoltătoare de către unii dintre părinții fotbaliștilor. Unul dintre aceștia a și realizat mai multe fotografii pe care GOLAZO.ro le publică în acest articol.

ACS Campionii Galați - Viitorul Onești 1-1. Condiții revoltătoare de la un meci de U19 din România
ACS Campionii Galați - Viitorul Onești 1-1. Condiții revoltătoare de la un meci de U19 din România

Galerie foto (8 imagini)

ACS Campionii Galați - Viitorul Onești 1-1. Condiții revoltătoare de la un meci de U19 din România ACS Campionii Galați - Viitorul Onești 1-1. Condiții revoltătoare de la un meci de U19 din România ACS Campionii Galați - Viitorul Onești 1-1. Condiții revoltătoare de la un meci de U19 din România ACS Campionii Galați - Viitorul Onești 1-1. Condiții revoltătoare de la un meci de U19 din România ACS Campionii Galați - Viitorul Onești 1-1. Condiții revoltătoare de la un meci de U19 din România
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Jocul a avut loc în etapa a 4-a din cadrul Seriei 2, în care lider e o echipă din Galați: Școala de Fotbal Oțelul Galați.

Confruntarea copiilor s-a transformat mai mult într-un duel fizic prin bălțile formate pe mare parte din suprafața de joc.

Campionatul Național U19 conține peste 100 de echipe. Acestea sunt împărțite în 12 serii, pe criterii geografice, iar fiecare dintre grupe are 9 formații.

FRF are în acest moment nu mai puțin de 14 competiții de juniori și tineret. Se pleacă de la Liga Elitelor U13 și U14 și se ajunge până la Liga de Tineret, Campionatul Național și Cupa României U19.

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